Compartilhar no Facebook

Nada como testar o físico na pré-temporada com um torneio de Seven a side, e o Cruzada Sevens, organizado pelo S.B. Templários Rugby Clube, será mais uma vez o Campeonato Paulista de Sevens, torneio que garante acesso do seu time ao BR Sevens.

Será um fim de semana de muito rugby e solidariedade em São Bernardo do Campo, pois o clube está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas em bom estado para as instituições de caridade da cidade, e conta com a participação de todos os presentes nessa ação.

Veja as informações sobre o evento e garanta sua vaga!

Data: 03 e 04 de fevereiro

Local: Rua João Batista Capitânio, 434 – Alves Dias – São Bernardo do Campo (Campo do Corinthians)

- Continua depois da publicidade -

Incluso:

– Água nos 2 dias

– Frutas nos 2 dias

– Almoço nos 2 dias

– 3° tempo no domingo

– Alojamento (deverá ser pedido no ato da inscrição)

– Arbitragem FPR

Inscrição: R$1.000,00

As inscrições vão até dia 26 de janeiro (sexta-feira).

Para confirmar a sua inscrição, obter mais informações ou tirar dúvidas, entre em contato pelo e-mail sbtemplarios.rugby@gmail.com

O evento é apoiado por Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo, Federação Paulista de Rugby, Firmino Serviços, Odonto’s Sakamoto, Grupo Viseu, Gilbert.

Estamos aguardando todos, jogadores, torcidas, amantes do esporte, para acompanhar esse grande fim de semana!