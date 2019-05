Rodada cheia pelo Campeonato Paulista D, com duelos diretos na tabela e com possibilidade de novos líderes dependendo da combinação de resultados. Na parte de cima teremos os Leões de Paraisópolis fazendo seu primeiro jogo fora de casa contra o vice-líder Piracicaba, em que apenas dois pontos os separam e muita coisa estará em jogo, pois o Ilhabela testará sua força em Pindamonhangaba contra a equipe da casa e poderá estar entre os líderes mesmo com um jogo a menos; URA tentará frear a fase ruim contra os novatos Mastodontes de Catanduva em casa, fazendo valer do mando de jogo.

A primeira missão fora de casa dos Leões será numa batalha de invictos até o momento contra os bulldogs de Piracicaba. Os artilheiros Gabriel Batista e João Victor Fonseca, 5 e 3 tries respectivamente, serão as principais armas contra a equipe do Piracicaba que vem jogando um rugby sólido e sem chances de reações dos adversários, conquistando vitórias contra URA e Pinda nas primeiras rodadas. Municiados pelos chutes de Ciro Goulart, os bulldogs podem se tornar os novos líderes do campeonato caso conquistem a vitória, embolando o campeonato e criando o cenário ideal para o Ilhabela.

O Ilhabela, mesmo com um jogo a menos, pode estar na parte de cima da tabela entre os líderes se continuar a jogar o rugby fulminante que demonstrou em seu jogo de estreia contra o URA, partida em que conseguiu produzir nada menos que 71 pontos e chamou atenção dos demais participantes pela sua demonstração de força. Os jogadores da ilha pegarão a balsa para ir até Pindamonhangaba enfrentar a equipe da casa que ainda não venceu na competição, que mostra poderio de seu ataque, mas precisa acertar detalhes para conquistar a vitória. Curiosamente, suas duas derrotas foram por apenas 10 pontos de diferença, contra Leões (21×31) e Piracicaba (18×8), indicando que será um grande embate na região do Vale na rodada.

No parque ecológico de Barueri, o URA recebe os Mastodontes e projeta encaixar de vez seu jogo para conquistar a primeira vitória na competição. Com alguns momentos em que a harmonia da equipe não teve seu melhor momento, teve complicações no primeiro jogo contra o Piracicaba amargando uma derrota por 13×3 e foi vítima da estreia do Ilhabela no campo do Portinho pelo placar que até o momento é mais elástico da competição, sendo derrotada por 71×19. O clima desta vez parece ser mais favorárvel para receber os catanduvenses do Mastodontes, que tiveram um jogo bem interessante de se assistir pela estreia no campeonato contra o Leões na Arena Paulista, que os anfitriões venceram por 39×14. Será uma batalha entre o pack de forwards, por um lado o time da casa procurando meios de dar a volta por cima contra os efusivos estreantes no campeonato.

Campeonato Paulista D – 3ª semana

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Piracicaba x Leões de Paraisópolis

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 26/05/2019 às 12h00 – URA x Mastodontes

Local: Parque Ecológico – Barueri, SP

Dia 26/05/2019 às 15h30 – Pinda x Ilhabela

Local: Centro João do Pulo – Pindamonhangaba, SP