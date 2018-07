A rodada foi boa na Série D do Campeonato Paulista, com dois jogos muito equilibrados e esquentou a briga pelo título.

Em Ribeirão Preto, aconteceu o duelo de invictos valendo a liderança da tabela e o time da casa passou sufoco para vencer o Rio Preto. Depois de sair atrás no marcador, a equipe fechou a etapa inicial na liderança com tries de Marcelo Danesin e Felipe Artero, mas Thales e Muryel mantiveram os visitantes no páreo com dois penais convertidos. No retorno Muryel mostrou porque é artilheiro da divisão com mais três chutes bem cobrados que colocaram sua equipe na frente, mas o pack do Ribeirão mostrou o seu valor e virou no minuto seguinte com um penal try e Gallo ampliou nos minutos finais, mas a partida ainda estava longe de estar garantida. Com duas exclusões, o Ribeirão Preto passou o restante da partida com dois homens a menos e Eudi diminuiu no finalzinho, mas a vitória ficou para o time da casa que assumiu a primeira posição com um jogo a menos.

O Piracicaba mostrou sua força em casa e manteve o retrospecto positivo em seus domínios, mas a vitória não foi fácil, com um motivado Pinda desesperado pela vitória. As equipes se alternaram na posse de bola mas quem abriu o placar foi o Piracicaba com Kaio cruzando o ingoal adversário aos 15 e Matheus também guardou o seu, mas Yago manteve os visitantes sempre no jogo com dois penais bem cobrados e reduziu a vantagem para apenas 3 pontos no início do segundo tempo. Gustavo Trevisan ampliou para o Piracicaba aos 10′ e o esperado equilíbrio se viu ao longo da partida, mas o placar se manteve inalterado até os 33′, com Fábio Alves mantendo o Pinda vivo na partida. Os sete minutos finais foram dramáticos para os visitantes que tentaram a todo custo virar o placar, sem sucesso, saindo apenas com um ponto de bonificação. O Pira por sua vez chegou aos 9 pontos e se aproximou dos líderes, mas ainda precisará vencer os confrontos diretos contra Rio Preto e Ribeirão.

Campeonato Paulista D – Semana 5

Dia 01/07/2018 às 15h – Piracicaba 19 X 16 Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e João Belluzzi

4º árbitro: Rodrigo Vicentim

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 01/07/2018 às 15h – Ribeirão Preto 24 X 22 Rio Preto

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Eduardo Vilella

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Avelino – Ribeirão Preto, SP

Foto: Robert Dona

