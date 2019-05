Rodada surpreendente no Campeonato Paulista D, com os experientes Leões de Paraisópolis e Ilhabela caindo e colocando o Piracicaba como novo líder da competição.

O jogo que valia a liderança entre Piracicaba e Leões foi de tirar o fôlego! Ambas as equipes jogaram o máximo de suas capacidades para deixar todos os presentes – incluindo jogadores – sem saber quem se sairía vencedor. A partida começou com o time da casa liderados pelo capitão João Dumbra abrindo placar com try aos 6 minutos de jogo. Após intensa batalha, os Leões conseguiram virar o placar com tryman do campeonato Gabriel Batista, seguido pelos chutes de conversão e penal do fullback Lucas Pontes. no último instante da primeira etapa, porém, o Piracicaba aproveitou a guarda baixa dos visitantes após a virada para cravar outro try com o centro Caio Grisotto, deixando o placar em 12 x 10 a favor dos Piracicabanos.

Na segunda etapa, o jogo continuou em alto nível, com o pilarzão Lucas Prado aumentando a vantagem do time da casa logo aos 7 minutos. Os Leões, fazendo o primeiro jogo fora de casa na temporada, conseguiram outra virada no placar com Igor da Silva e novamente com Gabriel Batista, segundo try no jogo e disparando na artilharia com 35 pontos no total. Mas a sina do jogo era pra ser um jogo de viradas e a história do primeiro tempo se repete no segundo, quando Sebastian Cooper, já no tempo extra após o final do tempo regulamentar, consegue a virada para o Piracicaba com um try, convertido por Luis Bergamasco, dando a vitória por 28 x 24 e a liderança do Paulista D após 3 rodadas para os Piracicabanos!

Outro favorito, após um tsunami de tries em cima do URA na primeira rodada, foi o Ilhabela, que em seu primeiro jogo fora não resistiu a pressão imposta pelo Pinda e caiu por 48 x 14. O primeiro tempo, porém, não indicava que seria esse o placar final, em jogo bem disputado em Pindamonhangaba. O Ilhabela inaugurou o placar com o veterano Danilo Taino e os visitantes seguraram até a sequência de três tries do time da casa. O Ilhabela conseguiu reagir no fim com Luiz Roberto Oliveira para deixar o placar bem próximo por 17 x 14 para o time da casa. No segundo tempo, o banco foi o fator determinante para o time vencedor, que não economizou nas trocas e colocou todos os suplentes disponíveis em jogo ao longo do período, dando maior energia e mantendo a pressão que os visitantes não conseguiram responder tanto com o número de substituições, quanto pelo placar inalterado após o fim do primeiro tempo. O Pinda conseguiu marcar 5 tries na segunda etapa, dando uma amostra do mesmo remédio que o Ilhabela conseguiu na primeira rodada para eles próprios.

No último jogo, realizado no Parque Ecológico em Barueri, o URA finalmente conseguiu frear a sequência de maus resultados e se impôs diante dos Mastodontes de Catanduva. O primeiro tempo, assim como os demais jogos da rodada, foi bem movimentado, com os visitantes se impondo logo de cara e aproveitando a demora para embalar dos mandantes, em momento inspirado do abertura Maicon Zatti, terminando a primeira etapa com 22 x 14 a favor dos gigantes da era do gelo. Em um duelo de aberturas, o dono da camisa 10 do URA, Gabriel Moraes, também estava em tarde brilhante e após o intervalo conseguiu armar a sua linha para produzir nada menos que 5 tries para os donos da casa. Na contagem final do duelo dos aberturas, Gabriel Moraes fez 10 pontos e se saiu melhor e Maicon Zatti dos Mastodontes fez 19 pontos, mas que a vitória ficou para os mandantes que respiram aliviados, vencendo por 48 x 29.

Campeonato Paulista D – 3ª semana



Dia 25/05/2019 às 15h00 – Piracicaba 28 x 24 Leões de Paraisópolis

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 26/05/2019 às 12h00 – URA 49 x 29 Mastodontes

Local: Parque Ecológico – Barueri, SP

Dia 26/05/2019 às 15h30 – Pinda 48 x 14 Ilhabela

Local: Centro João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Classificação