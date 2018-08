Piracicaba e Ribeirão entraram em campo nesse fim de semana dispostos a retomar o caminho da vitória, depois de caírem na última rodada, e como esperado, as duas equipes fizeram um jogo equilibradíssimo que viu os visitantes saírem vitoriosos e quebrar a invencibilidade do Ribeirão em casa, que vinha desde 2017.

A partida começou quente, com Ciro abrindo o placar em penal aos 2′ e a resposta do time da casa veio logo após a reposição de bola o terceira linha Sérgio Fabrício guardando o primeiro try da partida. O Pira não se intimidou com o revés e a linha brilhou com Luís Bergamasco cruzando o ingoal do Ribeirão, mas novamente o pack Ribeirão-pretano colocou a equipe na frente, dessa vez com Rodrigo Almeida aos 13′, placar que se manteria inalterado até o fim da etapa, mesmo com a exclusão de Gabriel Braz, deixando o Piracicaba com um jogador a mais por 10 minutos.

No segundo tempo, o Ribeirão começou melhor e disposto a liquidar a partida, com um penal try (segundo da equipe na temporada) e um penal de Arthur do Vale abrindo 12 pontos de vantagem aos 13′ e ficando com um jogador a mais após Raphael Souza receber cartão amarelo pelo Piracicaba, mas os visitantes souberam conter os avanços do adversário e assim que teve sua igualdade restabelecida, começou a reação João Ruffo anotando o segundo try do dia para a equipe. A virada final no entanto só veio nos instantes finais, com o pilar Danylo saindo do banco de reservas para cravar o try de empate e Ciro, em grande atuação, colocar os dois pontos da vitória com segurança para a festa do Piracicaba.

De folga na rodada, o Rio Preto comemorou a segunda derrota do Ribeirão, pois agora lidera a divisão com o mesmo número de jogos. Na próxima rodada, o Pira volta à campo contra o lanterna Taubaté, e o Rio Preto pode disparar se vencer o Pinda em casa.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 11/08/2018 às 15h – Ribeirão Preto 22 X 24 Piracicaba

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP