A fase de classificação da Série A do Campeonato Paulista de Rugby chega oficialmente à sua metade final nesse sábado, com dois jogos abrindo a quarta rodada. De agora em diante, cada vitória e ponto de bonificação será determinante para os postulantes a um lugar na fase final.

A Poli é a equipe com a situação mais confortável, e praticamente carimba a primeira vaga na fase decisiva se manter a campanha perfeita e vencer o regular Band Saracens, quinto colocado. Os bandeirantinos conheceram a primeira vitória na rodada anterior diante do Rio Branco, mas precisarão mostrar muito mais diante do atual campeão se quiser seguir na disputa. Uma nova derrota mantém a equipe a dois pontos do G4 e com um jogo a mais que o Pasteur, que fecha o pelotão de cima do campeonato. A Poli por sua vez só precisará de mais quatro pontos em três jogos restantes para garantir a vaga se seu ataque fulminante liderado pelo inesperado tryman João Talamini se mostrar mais uma vez efetivo.

No outro jogo da rodada, o ascendente São José coloca sua invencibilidade à prova contra o Templários de São Bernardo do Campo em duelo inédito, depois da celebrada vitória diante do Jacareí no clássico do Vale. Gabriel Assunção vem garantindo as vitórias com penais certeiros, mas dessa vez, o ponto de bonificação ofensivo (concedido à equipe que anota 4 ou mais tries durante a partida) será valiosíssimo para as pretensões joseenses no campeonato. O representante do ABC por outro lado, começa a se preocupar com a ameaça de rebaixamento que condenou os últimos três campeões da Série B e luta para fazer um duelo mais equilibrado que suas duas últimas apresentações.

Campeonato Paulista A – Semana 6

Dia 07/04/2018 às 14h – Templários X São José

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Roger Santesso

Local: Ribeirão Pires, SP

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Poli X Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Murilo Bragotto e Mariana Wyse

4º árbitro: Luciano Sampaio

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Foto: Daniel Venturole/ Portal do Rugby