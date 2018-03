A segunda rodada do Paulista A se encerrou nesse sábado e foi boa para os líderes que abriram vantagem na tabela. Apenas três clubes se mantém invictos, e Poli e Jacareí tem 100% de aproveitamento.

Os Politécnicos foram até Ribeirão Pires enfrentar o Templários, recém-promovido à elite estadual, e deu oficialmente as boas vindas do atual campeão, com uma vitória acachapante de 85 a 5, intensificada no segundo tempo, quando a maior qualidade técnica se sobressaiu e anotou 54 pontos respondidos com apenas um try dos donos da casa, mesmo em desvantagem numérica em duas ocasiões. O triunfo coloca a Poli novamente na ponta, com 10 pontos e saldo impressionante de 117 pontos.

Em São José dos Campos, os joseenses fizeram valer seu mando de jogo mais uma vez e dessa vez venceram com mais facilidade o Bandeirantes Saracens, depois de um primeiro tempo suado, onde saiu com vantagem de apenas 8 a 0. O Saracens mostrou ainda sentir falta de seu elenco completo e não ofereceu resistência no segundo tempo para a blitz do São José, que anotou três tries em seis minutos e garantiu uma vantagem confortável para impôr seu ritmo de jogo e garantir o segundo triunfo do ano.

No próximo fim de semana, a terceira rodada terá quatro jogos simultâneos, com destaque para o clássico de invictos do Vale entre Jacareí e São José no Balneário. Na ponta de baixo da tabela, Band Saracens e Rio Branco lutam pela primeira vitória.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista A – Semana 4

Dia 17/03/2018 às 14h – Templários 05 X 85 Poli

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Raphael Santana

4º árbitro: Roger Santesso

Local: CT Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 17/03/2018 às 15h – São José 44 X 05 Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Augusto cambuzano

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 132 15 117 Jacareí Jacareí 10 2 2 0 0 2 0 86 7 79 São José São José dos Campos 9 2 2 0 0 1 0 64 24 40 Pasteur São Paulo 5 2 1 0 1 0 1 27 25 2 SPAC São Paulo 4 2 0 1 1 1 1 34 37 -3 Band Saracens São Paulo 3 2 0 1 1 1 0 34 73 -39 Rio Branco São Paulo 0 2 0 0 2 0 0 10 88 -78 Templários São Bernardo do Campo 0 2 0 0 2 0 0 12 130 -118

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento