A Poli subiu mais um degrau em sua busca pelo título inédito do Super 16! No quarto confronto entre Politécnicos e joseenses no ano, o clube da capital voltou a falar mais alto e mostrou frieza nos momentos decisivos para eliminar o São José do campeonato, com um segundo tempo perfeito vencendo por 39 a 17.

O jogo começou truncado com as duas equipes explorando o jogo de chutes e pressão na saída de bola, e após Zé abrir a contagem com penal aos 15′, e num erro da recepção joseense após belo up and under Bellemo aproveitou e apoiou o primeiro try da partida. O São José perdeu penal com Moisés, mas a resposta não tardou, com Daniel Sancery em penetração pelo centro e levando a marcação, mas após apoiar, o centro joseense acabou agredindo o defensor da Poli, recebendo cartão amarelo e dando a saída de bola para a Poli em penal, que Zé guardou do meio de campo e minimizou a reação adversária. Ainda em inferioridade numérica, Moisés colocou mais três pontos para o São José e com a exclusão de Pedro Mantovani, foi a vez da Poli se virar com um a menos nos minutos finais da etapa. Ainda assim, a Poli mostraria seu domínio nos avançados e guardou mais um try com Abud depois de ótima jogada no lineout, fechando o primeiro tempo.

Se o primeiro tempo teve o equilíbrio como destaque, no segundo tempo a Poli não deixou dúvidas de sua superioridade e com muita calma, construiu a vitória. Beukes cruzou o ingoal na primeira subida da Poli após mais um bom trabalho no jogo de base, mas cinco minutos depois, o capitão Diogo Borges finalizou bem mesmo pressionado e novamente encostou para o São José, mantendo a diferença em 8 pontos. Aos poucos, a Poli foi ampliando seu domínio territorial e aproveitando os constantes penais cedidos pelo adversário, tratou de abrir vantagem, com Zé anotando mais um penal e João Talamini saindo pelo flanco esquerdo do ruck e vencendo dois marcadores para delírio da torcida da casa, que viu a situação cada vez mais frágil do São José. O clima foi ganhando contornos mais quentes, com Brunão e De Wet também excluídos, e o São José pareceu fora do jogo na reta final, incrédulo a cada marcação contrária. Zé aproveitou e selou a vitória com dois novos penais, que colocam o atual bicampeão paulista em rota de colisão com o Curitiba na semifinal, valendo lugar na decisão.

- Continua depois da publicidade -

39 17

Poli (18) 39 X 17 (10) São José – agregado: Poli 68 x 47 São José

Poli

Tries: Vitor Bellemo, Lucas Abud, Beukes Cremer, João Talamini

Conversões: Lucas Tranquez (2)

Penais: Lucas Tranquez (5)

Cartões amarelos: Pedro Mantovani, De Wet

São José

Tries: Daniel Sancery, Diogo Borges

Conversões: Moisés Duque (2)

Penais: Moisés Duque

Cartões amarelos: Daniel Sancery, Bruno Rossi

Cartão vermelho: Daniel Sancery