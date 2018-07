O grupo B do Super 16 já tem seus favoritos à classificação, que venceram seus jogos e abriram vantagem na briga por um lugar na próxima fase.

Abrindo a rodada dupla na Arena Paulista (que contaria com Curitiba e Templários na sequência), Poli e Band começaram o embate nivelados, relembrando o último encontro entre as equipes pelo Paulista (vitória politécnica por 16 a 15), com Orefice abrindo o placar por meio de penal e Marinho virando em boa infiltração pelo centro minutos depois. O bandeirantino ainda somou mais três pontos em penal antes dos politécnicos mostrarem todo o poderio de seu elenco, mesmo com os desfalques por conta do tour dos Tupis à Europa. Waltinho empatou depois de uma sequência de pick and go’s a um metro do ingoal e deu início ao show dos avançados da Poli, que foram os responsáveis por nada menos que sete tries em sequência diante de uma passiva defesa bandeirantina que também desfalcada e sem peças de reposição, não conseguiu acompanhar o ritmo adversário. João “Mib” correu bonito pela ponta direita para fazer um para a linha e aumentar a vantagem, mas ainda houve tempo para Danilo e Profeta guardarem os seus. No final, Jaco Botha descontou para o Band, mas não amenizou a segunda derrota na competição.

Na Cidade Maravilhosa, o Pasteur não desapontou a Galoucura e saiu com uma vitória suada diante do Niterói, em partida decidida somente na parte final. Pilla abriu o placar para os franceses mas Geudsy empatou no minuto seguinte e Gregório virou para os rubro-negros, e as equipes se alternaram nas chances até o final do primeiro tempo, com André Carnevale empatando a partida, igualdade que se manteria até o final em 17 pontos, com mais um try para cada lado. No segundo tempo, os visitantes começaram mais fortes e aos poucos sua superioridade se traduziu no placar, com Brendon e Mike abrindo dez pontos de vantagem para o Pasteur. Lukas Estrela representou o nome da família e diminuiu para o Niterói e manteve os fluminenses na partida, mas dois penais em sequência de Pilla esfriaram a reação dos donos da casa que ainda viram Ronaldo cruzar seu ingoal para dar números finais à partida.

Na próxima rodada, Poli e Pasteur fazem o duelo de líderes, enquanto Band e Niterói fazem confronto importante para suas pretensões na sequência da competição.

Dia 28/07/2018 às 14h00 – Band Saracens 15 x 69 Poli

Árbitro: Henrique Platais

Auxiliares: Natasha Olsen e Regis Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 28/07/2018 às 15h15 – Niterói 22 x 38 Pasteur

Árbitro: Marcel Santos

Auxiliares: Marc Vial-Montpellier e Vinícius Guedes

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Classificação