Poli e Pasteur largaram na frente no Grupo B do Super 16 no último sábado. As equipes mandaram jogo no Parque CERET contra Niterói e Band/Saracens respectivamente e tiveram percalços frente aos adversários, mas no final conseguiram impor seu ritmo de jogo e começaram muito bem no chamado “grupo da morte”.

Pasteur prevalece no Clássico Paulistano

Pasteur recebeu o Band/Saracens na Arena Paulista de Rugby, localizada no Parque CERET, no bairro do Tatuapé. O jogo foi extremamente disputado, principalmente em sua primeira etapa com vários revezamentos de quem dominava o placar.

As duas equipes entraram em campo desfalcadas de seus jogadores que estão à disposição do selecionado brasileiro que treina para a gira que fará na Europa nos próximos meses. E mesmo assim, entraram bem preparadas para se enfrentarem. Muita disputa no primeiro tempo que terminou em vantagem do Pasteur por 26 a 21, placar obtido no último lance da etapa. No segundo tempo, Pasteur voltou melhor e impôs seu ritmo de jogo e não permitiu que o Band/Saracens jogasse como jogou no primeiro tempo e com atuação precisa de Varejão, Henrique della Coletta juntamente com o reforço Diegão que veio pro jogo no intervalo e do melhor jogador da partida Thiago Maihara, o Pasteur repetiu a boa atuação da primeira etapa e venceu. Destaque para o maravilhoso try do Maihara que a partir de uma recepção de bola, partiu de seu campo, evitou metade do time do Band/Saracens e anotou a pontuação. Placar final: 40 a 28 para o Pasteur.

Poli vence Niterói e confirma favoritismo na chave

Também jogando na Arena Paulista, Poli e Niterói fizeram o segundo jogo da rodada de abertura do Grupo B. Niterói começou o jogo pressionando a Poli, na maior demonstração de que a melhor defesa é o ataque. Aproveitando-se do fato de que a Poli estava sem os jogadores a serviço da seleção, Niterói começou a partida em alta intensidade para cima dos paulistanos e ditou o ritmo dos 10 primeiros minutos da partida, mas não conseguiu pontuar neste período. Niterói dominou os lances até a Poli anotar seu primeiro try. Após, o Niterói passou a se defender do jeito que podia com a equipe paulistana pressionando e marcando pontos. A primeira etapa terminou com vantagem da equipe da zona oeste de São Paulo, 20 a 0 para a Poli.

No início da segunda etapa, um try marcado por Portal, fez o Niterói acordar para a partida e novamente pressionar um pouco, mas pouco a pouco a Poli recuperou o controle do jogo e dominou a equipe fluminense até o fim da partida. O placar final foi 42 a 19 para a Poli.

Na próxima rodada, o Pasteur vai a Niterói jogar contra a equipe fluminense e Band/Saracens enfrenta a Poli na Arena Paulista.

Dia 21/07/2018 às 13h30 – Pasteur 40 x 28 Band Saracens

Árbitro: Xavier Vouga / Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Tomás de Goycochea

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Poli 42 x 19 Niterói

Árbitro: Renato Scalercio / Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Tomás de Goycochea

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Classificação