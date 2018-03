Um reencontro e um clássico do Vale X Capital completam a segunda rodada da Série A do Campeonato Paulista de Rugby nesse fim de semana, com Poli e São José de olho na segunda vitória na competição.

Atual campeã, a Poli volta a protagonizar um duelo contra o Templários de São Bernardo do Campo, o primeiro duelo oficial desde 2013 entre as equipes quando ainda disputavam a Série B. Depois da boa vitória na estreia contra o Rio Branco, a Poli busca mais uma vez a vitória por boa margem para superar o Jacareí, atual líder da tabela. Mesmo derrotado em sua primeira partida na elite estadual, o Templários comemorou o desempenho contra os Jacarés e contará com o apoio da torcida para subir um degrau em sua evolução e quem sabe surpreender o adversário.

Em São José dos Campos, o Vale recebe um dos jogos mais equilibrados do ano passado. Precisando da vitória para se classificar em 2017, o Band Saracens venceu em casa mas ficou de fora da final no saldo de pontos, perdendo a vaga justamente para os joseenses e agora precisa da vitória para não deixar os líderes se desgarrarem depois do empate na estreia. Já o São José quer contar novamente com o fator casa para derrubar mais um clube da capital, depois do épico triunfo contra o Pasteur no último minuto e seguir dentro do G4. Será mais um jogo que promete emoção até o apito final.

Campeonato Paulista A – Semana 4

Dia 17/03/2018 às 14h – Templários X Poli

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Raphael Santana

4º árbitro: Roger Santesso

Local: CT Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 17/03/2018 às 15h – São José X Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Augusto cambuzano

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Maior rivalidade do Rugby universitário entra em campo na Arena Paulista nesse domingo

Acostumados a se enfrentar em decisões, Engenharia Mackenzie e UNIP entram em campo nesse domingo em jogo único pela segunda rodada do primeiro turno do Paulista Universitário. Com a mudança na forma de disputa e a eliminação do mata-mata, cada partida ganha contornos de final e o saldo de pontos poderá fazer a diferença no final. As duas equipes vem de vitórias na estreia, mas a UNIP tem o saldo a seu favor depois do triunfo diante da PUC na estreia.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 2

Dia 18/03/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X PUC

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Marco Silva

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Foto: Mariana Belasco / Portal do Rugby