Os líderes entraram em campo em São Paulo nesse sábado abrindo a quarta rodada do Paulista A e abriram vantagem importante para a reta final da fase de classificação.

Em Ribeirão Pires, o São José tinha a missão teoricamente mais fácil, e confirmou seu favoritismo ao superar o Templários por 49 a 3. O time da casa abriu o placar com um penal de Rômulo, mas pouco depois os joseenses tomaram conta da partida, virando com um try aos dez minutos do veterano Rafael Dawailibi. A partida se manteve nivelada até a metade da etapa inicial, mas o São José disparou para mais três tries não respondidos antes do intervalo. A intensidade dos visitantes se manteve no segundo tempo, e mesmo ficando com um homem a menos em duas oportunidades, o São José deu números finais à partida com três tries, selando a vitória em 49 a 3.

Em São Paulo, a Poli foi surpreendida pelo Band Saracens que mostrou um jogo muito agressivo tanto no ataque quanto na defesa e quase quebrou a invencibilidade do líder. Os Politécnicos abriram vantagem com dois chutes bem cobrados de Orefice, que no entanto não estava em seu melhor dia, desperdiçando duas cobranças e colocando chutes no fundo que renderam bons contra ataques para o Band, comandados por Laurent em tarde muito inspirada. O abertura francês infernizou a defesa adversária e ainda sofreu o tackle alto que causou a expulsão de um atleta adversário ainda no primeiro tempo. No entanto, a Poli se recompôs e mesmo sem domínio da partida, aproveitou bem suas oportunidades e tomou a frente no segundo tempo com tries de João Talamini e Emerson “Memé”. No final o Band encostou com belo try de Laurent mas a conversão desperdiçada selou a vitória do time da casa que segue imbatível em 2018.

Com os resultados, a Poli perdeu o 100% de aproveitamento mas segue líder, um ponto à frente do São José e pode garantir a vaga na próxima rodada quando enfrenta o Pasteur. O São José vai ter que esperar mais um pouco, mas pode ficar muito perto se superar o ameaçado Rio Branco. O Band conquistou um ponto de bonificação importante e enfrentará o Jacareí, atual campeão brasileiro na próxima rodada, enquanto o Templários segue ameaçado e terá o SPAC pela frente em casa mais uma vez.

A rodada termina no próximo fim de semana com dois grandes jogos na capital. O SPAC recebe o Rio Branco buscando se aproximar do G4, e o Pasteur encara o Jacareí em duelo direto pela terceira colocação.

Campeonato Paulista A – Semana 6

Dia 07/04/2018 às 14h – Templários 03 X 49 São José

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Roger Santesso

Local: Ribeirão Pires, SP

São José

Tries: Rafael Dawailibi, Felipe Gomes, Lucas Mendes, Diogo Borges, Luiz Guilherme, Rodrigo Lopes e Francisco Pascotti

Conversões: Gabriel Assunção (7)

Templários

Penal: Rômulo

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Poli 16 X 15 Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Murilo Bragotto e Mariano de Goycochea

4º árbitro: Luciano Sampaio

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Poli

Tries: João Talamini, Emerson Bertagnoli

Penais: Marcelo Orefice (2)

Band Saracens

Tries: Wilton Rebolo, Diogo Raucci, Laurent Bourda

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 19 4 4 0 0 3 0 202 43 159 São José São José dos Campos 18 4 4 0 0 2 0 141 48 93 Jacareí Jacareí 11 3 2 0 1 2 1 107 35 72 Pasteur São Paulo 10 3 2 0 1 1 1 80 28 52 Band Saracens São Paulo 9 4 1 1 2 2 1 76 89 -13 SPAC São Paulo 4 3 0 1 2 1 1 47 91 -44 Rio Branco São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 10 115 -105 Templários São Bernardo do Campo 0 4 0 0 4 0 0 18 232 -214

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Foto: Daniel Venturole/ Portal do Rugby