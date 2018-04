O feriado nacional não irá interromper o Campeonato Paulista de Rugby, que terá rodada cheia e o clima de decisão esquentando pelo estado no fim de semana.

Isso porque a Poli pode se tornar a primeira equipe a garantir um lugar nas semifinais da competição. Seu desafio porém não será fácil, pois para atingir o feito precisa conquistar uma vitória com ponto bônus diante do Pasteur, que corre o risco de sair do G4 em caso de derrota. A Poli tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa, mas arrancou uma vitória sofrida diante do Band Saracens na semana 6 e teve mais tempo de descanso e preparo para a partida que pode lhe dar tranquilidade na reta final. Os Galos, apesar das boas apresentações, vem colhendo placares apertados (exceção à última vitória, diante do Templários) e acabou derrotado frente o Jacareí na semana 7. Será uma partida com muita coisa em jogo para as duas equipes e os resultados de 2017 (vitória Politécnica por 21 a 19 no Paulista e francesa por 15 a 7 no Brasileiro) não deixam dúvidas que será uma partida dura.

O São José é outra equipe muito perto de se garantir na fase final, e dará um passo enorme se vencer o Rio Branco em casa em um duelo de campanhas muito distintas até aqui. Os joseenses estão invictos na temporada e figuram entre as melhores equipes nos números de ataque e defesa, enquanto o Rio Branco, apesar de mostrar um bom trabalho defensivo em suas partidas, especialmente contra SPAC e Band Saracens, tem no poder ofensivo e indisciplina seu ponto fraco. A equipe anotou apenas 15 pontos em 4 jogos, pior marca da competição e já contou com dois atletas expulsos. Penalidades serão um prato cheio para Gabriel Assunção, maior pontuador do Paulista com 39 pontos, sendo 21 a partir de penais. Os Pelicanos precisarão de sangue frio e calma para não sofrerem novamente e tentar reverter o retrospecto amplamente favorável dos Caipiras, e evitar a derrota que mina suas chances matemáticas de classificação.

Mais na zona intermediária da tabela, o Band Saracens recebe o Jacareí em um dia de grande festa para o clube, que ainda recebe o Torneio Qualificatório feminino para o Super Sevens, organizado pelas Bandetes. A equipe vem de uma partida memorável contra a Poli e apesar da derrota, saiu com o sentimento de que pode almejar muito mais no campeonato. O primeiro passo para a reação não podia ser mais duro, diante do atual campeão nacional e terceiro colocado na tabela, que por sua vez mostrou poder de fogo invejável ao superar o Pasteur fora de seus domínios. Liderados por Matheus Cruz, os Jacarés tem vantagem frágil na tabela, e precisa da vitória para decidir a vaga em casa na próxima rodada. Em 2017, triunfo sofrido do Jacareí por 25 a 21.

O SPAC ressurgiu na última semana, com vitória diante do Rio Branco que exigiu muito de seu ataque, e tem pela frente outra equipe ameaçada pelo rebaixamento. O Templários não conseguiu nivelar seu jogo em relação aos demais adversários até aqui e tenta mais uma vez propor um duelo equilibrado durante os 80 minutos de jogo, seu principal ponto fraco. A equipe se mostra inconstante ao longo da partida e tem sido penalizada por isso, com média de 58 pontos sofridos por partida. Apesar de anotar apenas dua primeira vitória, o SPAC está vivo na luta pela classificação e precisa de uma boa vitória pois terá os duelos mais difíceis nas rodadas seguintes em relação aos demais postulantes.

Campeonato Paulista A – Semana 8

Dia 21/04/2018 às 11h – Templários X SPAC

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxliares de linha: Fernando Zemann e Luciano Sampaio

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: CT Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 21/04/2018 às 14h15 – Poli X Pasteur

Árbitro: Xavier Vouga

Auxliares de linha: Renato Scalércio e Roger Santesso

4º árbitro: Regis Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/04/2018 às 15h – São José X Rio Branco

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxliares de linha: Cauã Ricardo e João Mont’Alverne

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 21/04/2018 às 15h45 – Band Saracens X Jacareí

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxliares de linha: Natasha Olsen e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Renata Martinez

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP