Nesse sábado será dado o pontapé inicial para o Campeonato Catarinense, o último dos 6 estaduais reconhecidos pela CBRu a iniciar. A competição continuará com os mesmos 4 clubes de 2017: Desterro, BC Rugby, Chapecó e Joaca.

O Desterro, o gigante da capital, segue como o grande favorito no estado e enfrentará o BC Rugby, que terminou no último lugar em 2017, mas se reforçou em parceria com o Itajaí. Jogo complicado para o pessoal da costa norte.

Já o outro duelo promete ser muito parelho, com o Chapecó, vice do ano passado, recebendo o Joaca, de Florianópolis, em partida que promete ser determinante na luta pela parte de cima da tabela. No ano passado, os dois clubes se encontraram duas vezes, com o Chapecó triunfando nas duas oportunidades: 15 x 14 fora de casa, em partida válida apenas pela Taça Tupi, e em casa por 19 x 10, em jogo válido pelo estadual e pela Taça Tupi. Para o Joaca a perda de Matheus Wolf, dos Tupis, preocupa, com o atleta indo para Portugal.

1ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – BC Rugby x Desterro

Local: Itajaí, SC

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Chapecó x Joaca

Local: Chapecó, SC