Entre 2015 e 2017, a comunicação da Federação Paulista de Rugby vem evoluindo.E agora receberam um novo impulso, motivado pela necessidade de transparência e aproximação com o público.

As iniciativas estão alinhadas com a necessidade de aumentar a transparência da entidade, apontada pelos clubes durante as workshops do planejamento estratégico como ponto mais crítico e com o projeto de melhoria da governança da FPR, sendo realizada em andamento com a Sou do Esporte.

Um dos primeiros itens que diz respeito à agilidade foi a divulgação dos calendários de jogos, atividades realizadas e regulamentos com maior antecedência por todos seus canais de comunicação, permitindo aos clubes se organizarem e viabilizar parcerias.

Em relação às resoluções da comissão disciplinar que não foram publicadas em 2017 e agora voltaram a ser, e são de suma importância para os atletas e clubes acompanharem o andamento dos processos disciplinares (http://fprugby.org.br/index. php/resolucoes/).

Os processos que viabilizam a divulgação também foram aprimorados, assim como a documentação estabelecida para campeonato estadual, atas de reuniões.