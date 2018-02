A cidade de Porto Seguro (BA) receberá nos dias 03 e 04 de Março um evento inovador de Rugby, a Copa Herbalife 24h de Rugby.

Como funciona: o evento inicia ao meio-dia do sábado (03/03) e se encerra ao meio-dia do domingo (04/03), exatamente 24 horas de torneio. Jogos de Beach Rugby, Sevens e outras variações irão ocorrer dentro das 24h. Mais jogos, mais modalidades, mais ritmo de jogo, mais situações de tomada de decisão, mais árbitros, mais treinadores, mais fotos, mais vídeos… essa é a ideia do 24H DE RUGBY, proporcionando a melhor pré-temporada possível para um time de rugby.

Para isso o clube da cidade, Porto Seguro Rugby Clube, reservou as 3 principais arenas e estádios do município. São eles:

– Arena Boca da Barra (Orla norte de Porto Seguro): Jogos de Beach Rugby

– Estádio Agnaldo Bento (utilizado pela seleção de futebol da Suíça durante a Copa do Mundo FIFA de 2014): Jogos de Sevens

– Estádio Valdivio Costa (Bicudão): Jogos de 10-a-side e 12-a-side.

O evento conta o apoio da Herbalife (Consultores Independentes), onde além de levar o nome da competição, levará também a nutrição funcional aos atletas participantes, incluindo: Almoço Fit, nutrição funcional (shakes, chás de energia e hidratação, suplementos da linha 24H, etc.). Paralelamente à Copa Herbalife 24H de Rugby, estará acontecendo o Desafio 15 Dias da Herbalife, evento que auxilia pessoas a eliminarem peso de maneira saudável.

O presidente do Porto Seguro Rugby Clube conta um pouco dessa parceria: “Desde que fomos convidados a apresentar o Rugby como modalidade do Desafio 15 Dias que a Herbalife promove, tivemos muitos ganhos em visibilidade e reconhecimento. Conseguimos chegar cada vez mais no cidadão portosegurense através do Rugby Fit, o treinamento funcional da nossa equipe… a parceria segue firme!”

Coordenador do Desafio 15 Dias, Nilson Neto explica a importância da parceria: “Ter o Rugby como parceiro do Desafio é fundamental, os atletas do Rugby levam toda a intensidade do esporte a pessoas que na maioria das vezes estão sedentárias ou estão praticando modalidades sem a dinâmica do Rugby. Além disso, os atletas do Rugby reforçam os valores do Rugby nas aulas, que são muito parecidos com os valores da Herbalife!”

Equipes de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia já confirmaram presença. Segue a programação:

03/03 (Sábado)

– Meio-dia: Almoço Fit

– 14h: Torneio de Beach Rugby

– 18h: Torneio de Sevens

– 21h: 3º Tempo

04/03 (Domingo)

– 09h: Torneio de Sevens e Torneio de 10’s ou 12’s

– Meio-dia: 4º Tempo