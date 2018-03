Entre meio-dia do último sábado e o meio-dia de domingo, a cidade de Porto Seguro sediou um evento inovador de esporte, a Copa Herbalife 24H de Rugby teve exatas 24 horas distribuídas em 15 jogos.

Para dar conta de tantos jogos, foram utilizadas duas das principais arenas esportivas de Porto Seguro (Estádio Agnaldo Bento e Arena Boca da Barra).

No sábado aconteceram os jogos de Sevens Masculino e Feminino, além do amistoso 12-a-side masculino. Já no domingo aconteceram os jogos de Beach Rugby masculinos e femininos.

No final os títulos ficaram com o clube da casa, o Porto Seguro (onde colocou 2 equipes: Toruks como equipe principal e Arraial D’Ajuda com equipe de desenvolvimento), que faturou tanto no Sevens masculino, quanto no Beach masculino, já que os jogos femininos eram amistosos.

Organizador do evento, Diego Hamilton Reis, se mostrou realizado com o evento: “Foi sensacional ter equipes de outros estados aqui, como a equipe de Montes Claros – MG, ter a arbitragem de Vitória da Conquista… fazer 15 jogos de Rugby em apenas 24 horas foi um grande desafio, mas foi muito gratificante. Esse evento marcou a cidade e os atletas, e creio que para ano que vem mais equipes virão!“