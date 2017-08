A Copa São Paulo Feminina acontece no segundo semestre do calendário paulista. Diferente do Circuito Feminino de 7s, os clubes participantes estão em desenvolvimento, caracterizando o torneio como uma segunda divisão. Neste ano, 18 equipes participarão, distribuídas em 6 grupos. Dentre elas, 5 equipes universitárias.

O destaque para os times de universidades é importante, já que em 2016, a equipe campeã geral foi a USP, seguida pelo Pasteur, na terceira e quarta posição, UFABC e Tsunami.

Neste ano, algumas equipes debutantes na Copa SP já têm conhecimento do 7s em campeonatos grandes, porque tiveram participação ativa no Circuito Paulista Feminino, é o caso do Piratas, Iguanas e Taubaté. Para Mogi, Lenks, Farmácia e URA, o torneio é uma novidade.

O Grupo A é formado pela USP, Mogi e Rio Branco. A USP busca o bicampeonato e se mostra como uma força entre as outras duas, já que têm adquirido grandes experiências no último ano, jogando as etapas de Super 7s e conquistando boas posições no Circuito Paulista Feminino. O Rio Branco retorna aos campeonatos maiores com um bom trabalho na base sendo mesclado ao conhecimento de algumas veteranas. O Mogi Mirim é a equipe nova do torneio e pode ser uma revelação.

No Grupo B estão Pasteur, Cásper e Iguanas. O Pasteur é uma equipe forte e tradicional na competição, tendo feito finais ilustres em 2016 contra a USP e este ano corre atrás da primeira colocação. A Cásper é a equipe universitária que tem formado sua trajetória, participando de algumas etapas da Copa SP e pode aparecer como uma concorrente ao Iguanas, embora esta seja uma equipe com vantagem em participação de campeonatos maiores.

O Grupo C conta com UFABC que é uma forte colocada ao primeiro posto na chave, inclusive tendo em 2016 uma das grandes pontuadoras, Léa Collet. O SP Barbarians chega com a tradição e experiência no torneio, com melhoras visíveis em campo, que deverá formar um bom e acirrado jogo contra o Taubaté, equipe ascendente.

O Grupo D é do Tsunami, ABC e Farma. As jogadoras do Tsunami colecionam boas vitórias na competição e são fortes candidatas ao título. O ABC é uma equipe conhecedora e participante ativa do torneio. A Farma chegou às últimas finais do Super USP e InterUSP, olho nelas!

O Grupo E chega com Flamengo-Guarulhos, Lenks e URA. As atletas do Guarulhos foram revelação em 2016 e tentam alcançar o top 4. Lenks, embora tenha nascido há pouco tempo, conta com jogadoras veteranas no jogo. O URA reaparece nos quadrangulares femininos e agora vem para testar suas novas forças.

No Grupo F, para finalizar, Piratas, Jacareí e Wallys o formam. O Piratas adquiriu resultados inéditos no Circuito Paulista Feminino como participante pela primeira vez e ficou com Adriana como uma das maiores pontuadoras. O Jacareí apresentou bons resultados em 2016 e deve trazê-los de volta este ano. Nas últimas grandes competições estaduais, o Wallys ficou de fora, e pode trazer boas surpresas neste ano.

Copa SP de Rugby 7s Feminino

Dias 19 e 20 de agosto a partir das 10h (no sábado) e 8h20 (domingo)

Local: Campo do Listradão – Louveira, SP

Grupo A: USP, Mogi Mirim e Rio Branco

Grupo B: Pasteur, Cásper e Iguanas

Grupo C: UFABC, SP Barbarians e Taubaté

Grupo D: Tsunami, ABC e Farmácia

Grupo E: Flamengo-Guarulhos, Lenks e URA

Grupo F: Piratas, Jacareí e Wallys

Sábado, 19 de agosto

10h00 – Rio Branco x Mogi Mirim

10h20 – Iguanas x Cásper

10h40 – Taubaté x Barbarians

11h00 – Farmácia x ABC

11h20 – URA x Lenks

11h40 – Wallys x Jacareí

12h00 – USP x Rio Branco

12h20 – Pasteur x Cásper

12h40 – UFABC Leprechauns x Barbarians

13h00 – Tsunami x ABC

13h20 – Flamengo-Guarulhos x URA

13h40 – Piratas x Jacareí

14h00 – USP x Mogi Mirim

14h20 – Pasteur x Iguanas

14h40 – UFABC Leprechauns x Taubaté

15h00 – Tsunami x Farmácia

15h20 – Flamengo-Guarulhos x Lenks

15h40 – Piratas x Wallys

16h00 – 15º x 18º – repescagem

16h20 – 16º x 17º – repescagem

Domingo, 20 de agosto

08h20 – 12º x 13º – Quartas 2

08h40 – 11º x 14º – Quartas 2

09h00 – 10º x 15º ou 18º – Quartas 2

09h20 – 9º x 17º ou 16º – Quartas 2

09h40 – 4º x 5º – Quartas 1

10h00 – 3º x 6º – Quartas 1

10h20 – 2º x 7º – Quartas 1

10h40 – 1º x 8º – Quartas 1

11h00 – Incentivo 1

11h20 – Semi madeira

11h40 – Semi madeira

12h00 – Semi bronze

12h20 – Semi bronze

12h40 – Semi prata

13h00 – Semi prata

13h20 – Semi ouro

13h40 – Semi ouro

14h00 – Incentivo 2

14h20 – Disputa de 15º

14h40 – Disputa de 13º

15h00 – Disputa de 11º

15h20 – Final bronze

15h40 – Disputa de 7º

16h00 – Final prata

16h20 – Disputa de 3º

16h40 – Final ouro