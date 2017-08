O Super 8 está na reta final de sua temporada regular e nesse sábado será realizada a penúltima rodada, com a cara dos confrontos de quartas de final já ganhando forma. Vale lembrar que todos os 8 times avançarão ao mata-mata e o que estará em jogo agora é a definição de quem pegará quem.

Um dos confrontos poderá ser o clássico do Vale do Paraíba entre Jacareí e São José, que poderá ser confirmado já nesse fim de semana. O Jacareí ocupa o primeiro lugar geral, 2 pontos acima do vice líder Pasteur, e poderá confirmar o primeiro lugar geral caso derrote fora de casa a Poli e conte com derrota do Pasteur diante do SPAC.

Jacareí e Poli se enfrentarão na USP na reedição da grande final do Campeonato Paulista deste ano, quando a Poli se sagrou campeã derrotando os Jacarés na prorrogação. O jogo contra os politécnicos vem sendo muito aguardado no Vale por isso, mas a Poli também tem motivos de sobra para por tudo em campo nesse sábado, já que o time da USP está na penúltima colocação em sua temporada de retorno à elite nacional e a ambição da Poli era de que a história de seu retorno fosse recheada de mais vitórias. Nada está perdido, mesmo porque todos os times irão ao mata-mata, e uma vitória sobre o líder daria o embala necessária aos politécnicos.

Já o São José visitará o Farrapos e terá que vencer na sempre cruel Montanha para evitar que tenha o último lugar decretado. O São José simplesmente ainda não venceu no Super 8 deste ano e terá que encarar o embalado terceiro colocado Farrapos, que vem de grande atuação contra o Desterro. Os gaúchos não perderam em casa neste ano até o momento, aumentando o desafio para os joseenses.

O Pasteur, por sua vez, duelará com o SPAC em tradicional clássico paulistano. O jogo é de mando do Pasteur, mas será realizado no SPAC, por acordo das duas partes. O Pasteur precisará vencer para seguir ambicionando o simbólico primeiro lugar geral, mas a campanha do SPAC também é forte, com o jogo prometendo demais. No Paulista, o SPAC venceu no Tatuapé o Pasteur, 25 x 15, mas o presente favorece os Galos, que somaram uma vitória a mais neste Super 8 até aqui, embalados pelo trabalho do novo treinador Philippe Benetton, ex seleção francesa.

Fechando a jornada, tem o Clássico da Amizade entre Curitiba e Desterro na casa dos Touros. Essa será a reedição da final do ano passado do Super 8 e vive um momento de alta da rivalidade entre os dois rivais do Sul, que podem não estar fazendo a temporada que desejavam, mas têm ainda muito a brigar e seguem como fortes postulantes a título quando o mata-mata largar. Neste ano, cada um obteve uma vitória nos confrontos diretos pela Liga Sul.

14h30 – Curitiba x Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

15h00 – Poli x Kacareí

Local: USP – São Paulo, SP

15h00 – Pasteur x SPAC

Local: SPAC – São Paulo, SP

15h00 – Farrapos x São José

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 20 5 4 0 1 3 1 152 117 35 Pasteur São Paulo (SP) 18 5 4 0 1 1 1 96 80 16 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 15 5 3 0 2 2 1 120 124 -4 SPAC São Paulo (SP) 13 5 3 0 2 0 1 111 113 -2 Desterro Florianópolis (SC) 13 5 2 0 3 3 2 157 142 15 Curitiba Curitiba (PR) 12 5 2 0 3 1 3 92 83 9 Poli São Paulo (SP) 10 5 1 1 3 2 2 103 113 -10 São José São José dos Campos (SP) 3 5 0 1 4 0 1 79 138 -59

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Foto: Adriano Matos – Jacareí x Poli