Repetindo o feito de 2017, o projeto Rugby Integral foi novamente indicado como semifinalista nacional na principal honraria do país para iniciativas educacionais: o Prêmio Itaú-Unicef. De acordo com a organização, foram chanceladas 100 boas práticas dentre as mais de 3.500 inscrições deste ano, sendo 40 para as Parcerias em ação – projetos realizados em conjunto OSC-Escola, categoria na qual o Rugby Integral está participando – e outras 60 para o OSC em ação, que apresenta iniciativas isoladas das organizações nos territórios.

Realizado desde 2014 pelo Clube e Escola do Samambaia (DF), tendo como parceria-modelo a Escola Classe 501 de Samambaia, o projeto Rugby Integral oferta aulas semanais no contraturno escolar.

Apesar do projeto operar em parceria-modelo com a Escola Classe 501 de Samambaia, já foi expandido para outras seis escolas e, para 2019, deve alcançar todas as 10 unidades integrais da cidade. Além disso, o clube promove capacitações pra disseminar a boa prática em toda região.

Enviado por: Rugby Samambaia