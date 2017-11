Ao contrário do que informamos anteriormente, o Torneio Qualificatório do Super Sevens Feminino para a temporada 2018 não ocorrerá mais em dezembro deste ano. A data já havia sido alterada pela CBRu para acontecer no ano que vem, devido aos atrasados que a presente temporada do Super Sevens acabou sofrendo no seu decorrer.

Com isso, o Qualificatório ocorrerá no mês de março do ano que vem, em data e local ainda a serem oficializados pela CBRu. Em breve, mais informações serão divulgadas.

A última etapa do Super Sevens 2017 ocorrerá nos dias 2 e 3 de dezembro, em Curitiba.

Foto: Eduardo Tozin Carvalho