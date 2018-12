Hora de decisão de título nacional! Ou melhor, de vários títulos. Nesse fim de semana, durante o SPAC Lions, as seleções estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul entrarão em campo em São Paulo pela Copa Cultura Inglesa, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Sevens, que terá neste ano disputas nas categorias M18 masculina, M18 feminina, M16 masculina e M16 feminina.

Os quatro torneios serão disputados no sistema de todos contra todos, sem mata-mata. Apenas nas disputas femininas não haverá participação mineira. Nas demais categorias os 6 estados estarão representados e, desta vez, São Paulo terá apenas um time por categoria.

O momento é de ver o estágio de evolução de cada estado nas categorias de base para projetar o futuro. São Paulo larga na frente, após ter conquistado os títulos de todas as categorias em 2017. No ano passado, porém, apenas foram jogados os torneios das categorias M19 masculina e M18 feminina. Neste ano, as categorias mudaram para o masculino, enquanto as equipes femininas misturam no M18 atletas que jogaram 2017 com novas jogadoras, o que abre espaço para surpresas. No rugby de clubes, São Paulo e Rio Grande do Sul tiveram competições mais longas juvenis, mas todos os times vem ganhando em entrosamento por iniciativas das federações de montarem seletivas e manterem selecionados treinando ao longo do ano. Portanto, a hora chegou para se ver o resultado.

Juvenil – Copa Cultura Inglesa

M18 Masculino

Grupo Único: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

M16 Masculino

Grupo Único: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

M18 Feminino

Grupo Único: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

M16 Feminino

Grupo Único: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Sábado, dia 08 de dezembro

08h00 – SP X MG – M18 Masculino

08h20 – RJ X SC – M18 Masculino

08h40 – RS X PR – M18 Masculino

09h00 – SP X MG – M16 Masculino

09h20 – RJ X SC – M16 Masculino

09h40 – RS X PR – M16 Masculino

10h25 – PR X SC – M18 Feminino

10h45 – RJ X RS – M18 Feminino

11h05 – PR X SC – M16 Feminino

11h25 – RJ X RS – M16 Feminino

11h45 – SP X SC – M18 Masculino

12h05 – MG X PR – M18 Masculino

12h25 – RJ X RS – M18 Masculino

13h10 – SP X SC – M16 Masculino

13h30 – MG X PR – M16 Masculino

13h50 – RJ X RS – M16 Masculino

14h35 – SP X SC – M18 Feminino

14h55 – PR X RJ – M18 Feminino

15h15 – SP X SC – M16 Feminino

15h35 – PR X RJ – M16 Feminino

15h55 – SP X PR – M18 Masculino

16h15 – SP X PR – M16 Masculino

17h40 – SC X RS – M18 Masculino

18h00 – SC X RS – M16 Masculino

18h20 – SP X RS – M18 Feminino

18h40 – SP X RS – M16 Feminino

Domingo, dia 09 de dezembro

08h00 – SC X RJ – M18 Feminino

08h20 – SC X RJ – M16 Feminino

08h40 – SP X RS – M18 Masculino

09h00 – PR X RJ – M18 Masculino

09h20 – SC X MG – M18 Masculino

09h40 – SP X RJ – M18 Feminino

10h00 – RS X PR – M18 Feminino

10h20 – SP X RJ – M16 Feminino

10h40 – RS X PR – M16 Feminino

11h00 – SP X RS – M16 Masculino

11h20 – PR X RJ – M16 Masculino

11h40 – SC X MG – M16 Masculino

12h00 – SP X PR – M18 Feminino

12h20 – RS X SC – M18 Feminino

12h40 – SP X PR – M16 Feminino

13h00 – RS X SC – M16 Feminino

13h20 – SP X RJ – M18 Masculino

13h40 – RS X MG – M18 Masculino

14h00 – PR X SC – M18 Masculino

14h20 – SP X RJ – M16 Masculino

14h40 – RS X MG – M16 Masculino

15h00 – PR X SC – M16 Masculino

16h40 – MG X RJ – M18 Masculino

17h00 – MG X RJ – M16 Masculino