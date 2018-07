O Super 16 – o Campeonato Brasileiro da 1ª divisão – está chegando, com 16 times divididos em 4 grupos com 4 times cada. Portanto, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão às quartas de final, correto? Não exatamente.

O sistema de disputas é mais complicado. A CBRu lançou um Ranking de Clubes para determinar quantos times de cada grupo poderão avançar às quartas de final.

O que é o Ranking?

O Ranking da CBRu somou os resultados obtidos por cada clube nos campeonatos nacionais e estaduais nos anos de 2015, 2016 e 2017, atribuindo pesos diferentes para cada competição. Por exemplo, a primeira divisão do Brasileiro tem peso 6 e a segunda divisão (Taça Tupi) tem peso 4,5. Os estaduais também ganharam pesos distintos de acordo com o sucesso nacional dos clubes de cada estado.

O Curitiba é o primeiro colocado do Ranking no momento.

Influência do Ranking na classificação ao mata-mata

As pontuações obtidas por cada clube no Ranking foram somadas para dar pontuações para os grupos. Se o grupo com somatória maior de pontos tiver 250 pontos a mais que o grupo com somatória menor de pontos o segundo colocado do grupo com menos pontos no Ranking terá que jogar uma Repescagem contra o 3º colocado do grupo com mais pontos no Ranking, valendo vaga nas quartas de final. O mando de jogo será do clube do grupo com menos pontos.

O Ranking de grupos é o seguinte:

Grupo D: 1775,6

Grupo A: 1769,7

Grupo B: 1735,6

Grupo C: 1506,4

Com isso, o 3º colocado do Grupo D terá uma chance contra o 2º colocado do Grupo C na repescagem.

Já nas disputas das quartas de final (que ocorrerão em jogos de ida e volta), o Ranking também influenciará os cruzamentos. Com o Ranking atual, teremos:

1º Grupo D x vencedor da Repescagem;

1º Grupo C x 2º Grupo D;

1º Grupo A x 2º Grupo B;

1º Grupo B x 2º Grupo A;

As semifinais serão em jogos únicos na casa dos times de melhor campanha na competição, somados os resultados das quartas de final.

E como funcionará o Rebaixamento?

O sistema de rebaixamento do Super 16 estará diretamente ligado à Taça Tupi. O time campeão da Taça Tupi ganhará a vaga do 4º colocado do grupo regional onde ele jogará em 2019.

Isto é, se o campeão da Taça Tupi for:

o Inconfidentes, o 4º colocado do Grupo A do Super 16 cairá;

o Uberlândia ou o Tornados, o 4º colocado do Grupo B do Super 16 cairá;

o Rio Branco, o pior 4º colocado entre os grupos B e C do Super 16 cairá;

o Joaca, o Chapecó, o Lobo Bravo ou o Serra Gaúcha, o 4º colocado do Grupo D do Super 16 cairá;

Além disso, o vice campeão e os semifinalistas da Taça Tupi poderão desafiar o 4º ou o 3º colocados do Super 16 de suas respectivas regiões, em Repescagens de jogo únicos na casa dos time oriundos da Taça Tupi. Assim:

Se for às semifinais da Taça Tupi, o Inconfidentes poderá desafiar um time do Grupo A do Super 16;

Se forem às semifinais da Taça Tupi, Uberlândia e/ou Tornados poderão desafiar um time do Grupo B do Super 16;

Se for às semifinais da Taça Tupi, o Rio Branco poderá desafiar um time dos grupos B ou C do Super 16;

Se forem às semifinais, Joaca e/ou Chapecó e/ou Lobo Bravo e/ou Serra Gaúcha poderão desafiar um time cada do Grupo D do Super 16;

Vale lembrar que as regiões da CBRu são:

A: Rio de Janeiro, Minas Gerais Centro e São Paulo Vale do Paraíba;

B: Minas Gerais Norte, Grande São Paulo e São Paulo Interior;

C: Grande São Paulo, Paraná Norte e Grande Curitiba;

D: Paraná Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

E o Niterói no Super 16?

O Niterói jogará excepcionalmente neste ano o Super 16 em um grupo que não é o de sua região. O Niterói está no Grupo B ao invés do Grupo A. De acordo com o regulamento:

Se o Niterói for às quartas de final ele garantirá permanência no Super 16 e jogará em 2019 no Grupo A; Caso isso ocorra, o 4º colocado do Grupo A de 2018 será rebaixado automaticamente;

Caso não consiga classificação para as quartas de final, o Niterói fará uma Repescagem contra um time do Grupo A, valendo permanência;

Uma vaga será aberta para a promoção de alguma equipe ao Grupo B de qualquer maneira, o que significa que o melhor time na Taça Tupi entre Tornados, Rio Branco e Uberlândia terá promoção garantida ao Super 16;

Super 16 de 2018



Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jacareí Jacareí (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Band Saracens São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niterói Niterói (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poli São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Templários São Bernardo do Campo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo D Charrua Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desterro Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 San Diego Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taça Tupi de 2018

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Branco São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tornados Indaiatuba (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia Uberlândia (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Chapecó Chapecó (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Joaca Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

