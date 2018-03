O CISISP – Circuito de Sevens do Interior de São Paulo é uma iniciativa que notou a ausência de um campeonato ou torneio consolidado para as equipes femininas de fora da capital.

Nesta primeira etapa, os jogos tiveram um bom desempenho técnico e bons duelos entre as equipes participantes. Muita disposição foi vista dentro de campo, havendo jogos com resultados sendo definidos nos minutos finais. O campeonato se mostrou eficiente para o desenvolvimento das equipes do interior de São Paulo, cumprindo com o seu objetivo. A próxima etapa será no dia 22/04 em Indaiatuba, a organização da Etapa será do Tornados.