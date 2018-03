Muito rugby pelo Brasil! E tudo você confere aqui no Portal do Rugby. Um dos destaques da rodada foi a largada do Paulista Feminino e o sábado inaugural de jogos não reservou maiores surpresas, com as favoritas triunfando.

Já no XV, a Série A do Paulista foi destaque e teve um resultado impactante: uma imensa vitória do São José sobre o Band Saracens, 44 x 05. O resultado colocou os joseenses na terceira posição, ao passo que a líder é a Poli, que passou pelo Templários por largos 85 x 05.

Na abertura do Campeonato Gaúcho o Charrua se impôs no dérbi metropolitano contra o Brummers, por impressionantes 66 x 10. Já o San Diego estreou no campo do Parque da Marinha com um ótimo 38 x 17 sobre o aguerrido Universitário de Santa Maria, enquanto o Serra Gaúcha fez 71 x 00 no novato Planalto.

Em Minas Gerais, o Varginha começou bem seu retorno ao XV, vencendo os amigos da Liga das Montanhas por 59 x 10. Já no Paraná, o Curitiba confirmou o favoritismo com um 50 x 00 para cima do Lobo Bravo.

Circuito Paulista Feminino de Sevens – etapa 1

Dias 17 e 18/03/2018 a partir das 9h

Local: SPAC – São Paulo, SP

Sábado, 17 de março, a partir das 10h20

10h20 – Curitiba 28 x 05 Leoas – M19

10h40 – Pasteur 07 x 17 Guarulhos

11h00 – São José 19 x 14 Curitiba

11h20 – Piratas 22 x 07 Iguanas

11h40 – Band Saracens 34 x 00 São José B

12h00 – Leoas 00 x 15 Jacareí – M19

12h20 – USP 20 x 00 Taubaté

12h40 – SPAC 45 x 00 Rio Branco

13h00 – Pasteur 00 x 43 Curitiba

13h20 – São José 27 x 07 Guarulhos

13h40 – Curitiba 15 x 15 Jacareí – M19

14h00 – Piratas 10 x 24 São José B

14h20 – Band Saracens 48 x 00 Iguanas

14h40 – USP 12 x 28 Rio Branco

15h00 – SPAC 32 x 00 Taubaté

15h20 – Jacareí 27 x 00 Curitiba – M19

15h40 – São José 44 x 00 Pasteur

16h00 – Guarulhos 00 x 40 Curitiba

16h20 – Band Saracens 43 x 00 Piratas

16h40 – Iguanas 00 x 22 São José B

17h00 – USP 00 x 45 SPAC

17h20 – Taubaté 07 x 33 Rio Branco

Grupo A: 1 São José, 2 Curitiba, 3 Guarulhos, 4 Pasteur

Grupo B: 1 Band Saracens, 2 São José B, 3 Piratas, 4 Iguanas

Grupo C: 1 SPAC, 2 Rio Branco, 3 USP, 4 Taubaté

Domingo, 18 de março, a partir das 8h20

08h20 – Rio Branco x Curitiba – M16

08h40 – Jacareí x São José – M16

09h00 – 3º x 6º – Quartas Ouro – São José x Rio Branco

09h20 – 2º x 7º – Quartas Ouro – SPAC x USP

09h40 – 4º x 5º – Quartas Ouro – Curitiba x São José B

10h00 – 1º x 8º – Quartas Ouro – Band Saracens x Piratas

10h20 – Curitiba x Iguanas – M16

10h40 – São José x Rio Branco – M16

11h00 – Semi Bronze – Guarulhos x Pasteur

11h20 – Semi Bronze – Taubaté x Iguanas

11h40 – Semi Prata

12h00 – Semi Prata

12h20 – Iguanas x Jacareí – M16

12h40 – São José x Curitiba – M16

13h00 – Semi Ouro

13h20 – Semi Ouro

13h40 – Disputa de 11º

14h00 – São José x Iguanas – M16

14h20 – Jacareí x Rio Branco – M16

14h40 – Final Bronze

15h00 – Disputa de 7º

15h20 – Final Prata

15h40 – Curitiba x Jacareí – M16

16h00 – Rio Branco x Iguanas

16h20 – Disputa de 3º

16h40 – Final OURO

Campeonato Paulista A – Semana 4

Dia 17/03/2018 às 14h – Templários 05 X 85 Poli

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Raphael Santana

4º árbitro: Roger Santesso

Local: CT Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 17/03/2018 às 15h – São José 44 X 05 Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Augusto cambuzano

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 132 15 117 Jacareí Jacareí 10 2 2 0 0 2 0 86 7 79 São José São José dos Campos 9 2 2 0 0 1 0 64 24 40 Pasteur São Paulo 5 2 1 0 1 0 1 27 25 2 SPAC São Paulo 4 2 0 1 1 1 1 34 37 -3 Band Saracens São Paulo 3 2 0 1 1 1 0 34 73 -39 Rio Branco São Paulo 0 2 0 0 2 0 0 10 88 -78 Templários São Bernardo do Campo 0 2 0 0 2 0 0 12 130 -118

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista C – Semana 1

Dia 18/03/2018 às 15h – Armada X União

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Dia 18/03/2018 às 15h30 – Jequitibá X Jaguars

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Ricardo Marzano

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: Condomínio Itapoan – Campinas, SP

Dia 18/03/2018 às 15h – ATR/Mogi X FEA

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 2

Dia 18/03/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X PUC

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Marco Silva

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Mineiro – Semana 2

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Varginha 59 x 10 Liga das Montanhas

Local: Campo do Canaã – Varginha, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 5 1 1 0 0 1 0 58 7 51 Inconfidência

Belo Horizonte 4 1 1 0 0 0 0 15 14 1 Trinca Ferro

Lagoa Santa 1 1 0 0 1 0 1 14 15 -1 Nova Lima

Nova Lima 0 1 0 0 1 0 0 7 58 -51 Grupo Sul Varginha Varginha 5 1 1 0 0 1 0 59 10 49 JF Imperadores

Juiz de Fora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 1 0 0 1 0 0 10 59 -49 Grupo Triângulo Frutal Frutal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia

Uberlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeonato Gaúcho Série A – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Charrua 66 x 10 Brummers

Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS

ia 17/03/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 71 x 00 Planalto

Local: Av. Rio Branco, 2465 – Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 17/03/2018 às 17h00 – San Diego 38 x 17 Universitário

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Serra Gaúcha Caxias do Sul 5 1 1 0 0 1 0 71 0 71 Charrua

Porto Alegre 5 1 1 0 0 1 0 66 10 56 San Diego

Porto Alegre 5 1 1 0 0 1 0 38 17 21 Farrapos

Bento Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Universitário

Santa Maria 0 1 0 0 1 0 0 17 38 -21 Brummers

Novo Hamburgo 0 1 0 0 1 0 0 10 66 -56 Planalto

Passo Fundo 0 1 0 0 1 0 0 0 71 -71

Campeonato Gaúcho Série B – 1ª rodada

Dia 18/03/2018 às 15h00 – Antiqua x União Tauras Carancho

Local: BR 116, km 521, s/nº, Fragata – Pelotas, RS

Dia 18/03/2018 às 20h00 – Guaíba x Pampas

Local: Complexo Esportivo Dr. Rui Coelho – “Coelhão” – Guaíba, RS

Dia 18/03/2018 às 15h00 – Guasca x Centauros

Local: ESEF – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho Intermédia – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 – às 14h30 – Charrua x Brummers

Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 17/03/2018 às 16h00 – San Diego x Universitário

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 às 14h00 – Charrua 14 x 07 Brummers

Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS

Sia 17/03/2018 às 14h10 – Serra Gaúcha x Planalto

Local: Av. Rio Branco, 2465 – Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Campeonato Paranaense – 2ª rodada

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Curitiba 50 x 00 Lobo Bravo

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 10 2 2 0 0 2 0 113 0 113 Lobo Bravo

Guarapuava 0 1 0 0 1 0 0 0 50 -50 Pé Vermelho

Londrina 0 1 0 0 1 0 0 0 63 -63

Campeonato Fluminense de Sevens de Desenvolvimento – 2ª etapa

Dia 17/03/2018

11h00 – Maricá x Vila Real

11h22 – Ita x Niterói Desenvolvimento

12h00 – Maricá x Volta Redonda

12h22 – Niterói Desenvolvimento x Vila Real

13h00 – Vila Real x Ita

13h22 – Niterói Desenvolvimento x Volta Redonda

14h00 – Maricá x Ita

14h22 – Vila Real x Volta Redonda

15h00 – Maricá x Niterói Desenvolvimento

15h22 – Volta Redonda x Ita

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ