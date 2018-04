São Paulo já conheceu 3 semifinalistas da primeira divisão de seu campeonato estadual, com Poli, São José e Jacareí já carimbaram suas vagas matematicamente com vitórias maiúsculas neste sábado. A Poli venceu em casa o Pasteur por 49 x 10, ao passo que o São José prevaleceu em casa diante do Rio Branco, 65 x 07, com ambos permanecendo invictos. Já o Jacareí venceu na capital o Band Saracens por 47 x 24. Os resultados favoreceram ainda o SPAC, que derrotou o Templários em dura batalha por 38 x 22 e subiu para o quarto lugar, restando suas rodadas.

Na Série B, os novatos triunfaram. O Tucanos conseguiu grande feito derrotando fora de casa o São Carlos, 48 x 25, enquanto a Engenharia Mackenzie fez 69 x 00 sobre o São Bento em dérbi paulistano. Por sua vez, o Lechuza completou a segunda rodada do Paulista C vencendo com contundência fora de casa o Tatuapé por 73 x 03.

Ainda na capital paulista, o dia foi também de largada do Super Sevens Feminina, com 3 clubes terminando o primeiro dia do Torneio Classificatório invictos: Delta, Desterro e Band Saracens. Já o Melina foi o melhor segundo colocado e também encabeçará as quartas de final. Os jogos decisivos que definirão os 4 últimos times fixos da temporada serão: Delta contra Charrua, Desterro perante USP, Band Saracens versus SPAC (dérbi paulistano de peso) e Melina e Vitória (ou seja, haverá uma novidade entre as equipes fixas).

Ainda teve jornada no Rio Grande do Sul, o sábado também produziu 3 clubes classificados antecipadamente às semifinais. Farrapos e Charrua seguiram invictos derrotando bem San Diego e Planalto (81 x 00 e 93 x 03), ao passo que o Serra Gaúcha celebrou seu 27 x 00 sobre o Universitário em Santa Maria.

Super Sevens Feminino – Torneio Classificatório

Dias 21 e 22/04/2018 das 09h00 às 15h00

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP

Sábado, dia 21 de abril

09h00 – Delta 68 x 00 São Lourenço

09h20 – Vitória 12 x 07 USP

09h40 – Band Saracens 32 x 00 Pasteur

10h00 – Melina 45 x 07 Goianos

10h20 – Desterro 39 x 00 Taubaté

10h40 – SPAC 22 x 07 Charrua

11h20 – Delta 29 x 00 USP

11h40 – Vitória 68 x 00 São Lourenço

12h00 – Band Saracens 29 x 07 Goianos

12h20 – Melina 43 x 00 Pasteur

12h40 – Desterro 40 x 05 Charrua

13h00 – SPAC 29 x 00 Taubaté

13h40 – Delta 29 x 00 Vitória

14h00 – USP 52 x 00 São Lourenço

14h20 – Band Saracens 24 x 17 Melina

14h40 – Goianos 29 x 00 Pasteur

15h00 – Desterro 19 x 10 SPAC

15h20 – Charrua 37 x 00 Taubaté

Grupo A: 1 Delta (PI), 2 Vitória (ES), 3 USP (SP), 4 São Lourenço (MG)

Grupo B: 1 Band Saracens (SP), 2 Melina (MT), 3 Goianos (GO), 4 Pasteur (SP)

Grupo C: 1 Desterro (SC), 2 SPAC (SP), 3 Charrua (RS), 4 Taubaté (SP)

Domingo, dia 22 de abril

09h00 – Quartas de final – Delta x Charrua

09h20 – Quartas de final – Melina x Vitória

09h40 – Quartas de final – Desterro x USP

10h00 – Quartas de final – Band Saracens x SPAC

10h20 – Semifinal Bronze – Goianos x São Lourenço

10h40 – Semifinal Bronze – Pasteur x Taubaté

11h30 – Semifinal Prata

11h50 – Semifinal Prata

12h10 – Semifinal Ouro

12h30 – Semifinal Ouro

13h10 – Disputa de 11º lugar

13h30 – Final Taça Bronze – Disputa de 9º lugar

13h50 – Disputa de 7º lugar

14h10 – Final Taça Prata – Disputa de 5º lugar

14h30 – Disputa de 3º lugar

14h50 – FINAL

Campeonato Paulista A – Semana 8

Dia 21/04/2018 às 15h – São José 65 X 07 Rio Branco

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxliares de linha: Cauã Ricardo e João Mont’Alverne

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 21/04/2018 às 11h – Templários 22 X 38 SPAC

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxliares de linha: Fernando Zemann e Luciano Sampaio

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: CT Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 21/04/2018 às 14h15 – Poli 49 X 10 Pasteur

Árbitro: Xavier Vouga

Auxliares de linha: Renato Scalércio e Roger Santesso

4º árbitro: Regis Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/04/2018 às 15h45 – Band Saracens 24 X 47 Jacareí

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxliares de linha: Natasha Olsen e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Renata Martinez

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 24 5 5 0 0 4 0 251 53 198 São José São José dos Campos 23 5 5 0 0 3 0 206 55 151 Jacareí Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 186 62 124 SPAC São Paulo 14 5 2 1 2 3 1 114 118 -4 Pasteur São Paulo 10 5 2 0 3 1 1 93 109 -16 Band Saracens São Paulo 9 5 1 1 3 2 1 100 136 -36 Rio Branco São Paulo 0 5 0 0 5 0 0 22 209 -187 Templários São Bernardo do Campo 0 5 0 0 5 0 0 40 270 -230

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – Semana 3

Dia 21/04/2018 às 12h30 – São Bento 00 X 69 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Regis Dantas

Auxliares de linha: Renato Scalércio e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/04/2018 às 15h – São Carlos 25 X 48 Tucanos

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxliares de linha: Victor Hugo Barboza e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Ricardo Marzano

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 22/04/2018 às 15h – Piratas X Cougars

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxliares de linha: Rodrigo Vicentim e Ricardo Marzano

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista C – Semana 5

Dia 21/04/2018 às 18h – Tatuapé 07 X 73 Lechuza

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxliares de linha: Jefferson Santana e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Marco Silva

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

CISISP – Circuito de Sevens do Interior de São Paulo – Feminino – 2ª etapa

Dia 22/04/2018 – às 09h00 – Participantes: Tornados Indaiatuba, Lenks Sorocaba, Locomotiva Araraquara, Mogi Mirim, Piracicaba e Wallys Jundiaí

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

08h30 – Locomotiva x Tornados

08h50 – Lenks x Encarnadas

09h15 – Tornados x Wallys

09h35 – Encarnadas x Mogi

10h00 – Wallys x Locomotiva

10h20 – Mogi x Lenks

10h50 – Disputa 3º lugar

11h10 – Disputa de 2º lugar

11h30 – Final ouro

Campeonato Gaúcho Série A

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Universitário 00 x 27 Serra Gaúcha

Local: Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Farrapos 81 x 00 San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/04/2018 às 15h30 – Planalto 03 x 93 Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Farrapos

Bento Gonçalves 20 4 4 0 0 4 0 289 18 271 Charrua

Porto Alegre 20 4 4 0 0 4 0 234 23 211 Serra Gaúcha Caxias do Sul 15 4 3 0 0 3 0 149 45 104 San Diego

Porto Alegre 10 4 2 0 2 2 0 89 132 -43 Universitário

Santa Maria 5 5 1 0 4 1 0 54 225 -171 Brummers

Novo Hamburgo 4 4 1 0 3 0 0 37 171 -134 Planalto

Passo Fundo 0 5 0 0 5 0 0 26 264 -238

Campeonato Gaúcho Série B



Dia 21/04/2018 às 19h00 – Guaíba x Centauros

Local: Complexo Esportivo Ruy Coelho Gonçalves (Coelhāo) – Guaíba, RS

Dia 22/04/2018 às 14h00 – Antiqua x Pampas

Local: Tourist Parque Hotel – Pelotas, RS

Dia 22/04/2018 às 15h30 – União Tauras Carancho x Guasca

Local: Campo da IFRS – Sertão, RS

Campeonato Gaúcho M19



Dia 21/04/2018 às 14h00 – Farrapos x San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/04/2018 às 14h30 – Planalto 05 x 20 Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Amistoso

Dia 21/04/2018 às 16h00 – Pé Vermelho x Uberlândia

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 21/04/2018 às 13h00 – São José B x Taubaté

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Dia 22/04/2018 às 9h00 – Conselheiros x Monólitos

Local: Estádio Abilhão – Quixadá, CE

Dia 22/04/2018 às 9h00 – FFLCH x Farmácia

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP