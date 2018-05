Os Tupis foram campeões, mas o rugby não parou entre os clubes. Muitas definições importantes rolaram Brasil afora!

O Paulista Série A conheceu seus confrontos de semifinais e seu rebaixado. Na luta pela parte de cima, o São José frustrou as expectativas do SPAC vencendo por 46 x 07 na preliminar do jogo do Brasil, para assegurar a primeira posição e a invencibilidade na competição. O resultado tirou o SPAC das semifinais, com a vaga ficando com o Pasteur, que conseguiu a classificação por forças próprias, em uma vitória decisiva por 24 x 12 sobre o Band Saracens, que também se despediu. Já na USP, a Poli venceu o jogão contra o Jacareí por 21 x 14 e assegurou o mando de jogo na semifinal justamente para encarar os Jacarés – ao passo que o outro duelo será entre São José e Pasteur. Por fim, no jogo que valia o rebaixamento, o Templários condenou o Rio Branco à segunda divisão ao vencer os Pelicanos por 15 x 07, em resultado que deixou o Templários em penúltimo – aguardando, assim, o vice campeão da Série B para jogar de vez pela permanência.

No Rio de Janeiro, o sábado foi dos jogos de ida das semifinais do Fluminense, que viu Niterói e Guanabara abrirem larga frente na luta pelas vagas na final. 43 x 00 para o Nikity sobre o Maxambomba e 48 x 00 para o Guanabara no clássico carioca diante do Rio Rugby.

No Rio Grande do Sul, Farrapos e Charrua terminaram a temporada regular em primeiro e segundo lugares, com o Farrapos batendo o recorde gaúcho ao vencer o Planalto por 130 x 00, ao passo que o Charrua assegurou o segundo lugar fora de casa em verdadeira batalha contra o Serra Gaúcha, virando no finzinho, 22 x 21. Com isso, o Farrapos duelará com o San Diego e o Charrua receberá o Serra Gaúcha nas semifinais.

Em Santa Catarina, a Copa Norte foi aberta com vitórias de Itajaí e Buchaville, ao passo que no Paraná o Curitiba fechou o estadual invicto derrotando o Lobo Bravo em Guarapuava, 48 x 05.

Campeonato Paulista A – Semana 11

Dia 19/05/2018 às 11h30 – Pasteur 24 X 12 Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Jefferson Santana

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/05/2018 às 13h30 – Rio Branco 07 X 15 Templários

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Roger Santesso

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/05/2018 às 12h30 – SPAC 07 X 46 São José

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Giancarlo Bristot

4º árbitro: Renata Martinez

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 19/05/2018 às 14h – Poli 21 X 14 Jacareí

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Raphael Santana e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Queiroz

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP São José São José dos Campos 32 7 7 0 0 4 0 279 87 192 Poli São Paulo 29 7 6 0 1 4 1 297 94 203 Jacareí Jacareí 27 7 5 0 2 5 2 262 83 179 Pasteur São Paulo 20 7 4 0 3 3 1 204 128 76 Band Saracens São Paulo 14 7 2 1 4 3 1 162 174 -12 SPAC São Paulo 14 7 2 1 4 3 1 121 226 -105 Templários São Bernardo do Campo 4 7 1 0 6 0 0 71 327 -256 Rio Branco São Paulo 0 7 0 0 7 0 0 34 311 -277

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – Semana 6

Dia 20/05/2018 às 10h – Wallys X Tornados

Árbitro: Raphael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Victor Freie

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: IAC – Jundiaí, SP

Campeonato Paulista D – Semana 3

Dia 19/05/2018 às 14h – Rio Preto 51 X 07 Taubaté

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Eduardo Vilela e Guilherme Wadt

4º árbitro:

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 9 2 2 0 0 1 0 79 24 55 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 5 1 1 0 0 1 0 52 7 45 0 Piracicaba Piracicaba 5 2 1 0 1 1 0 43 42 1 0 Pinda Pindamonhangaba 4 2 1 0 1 0 0 25 65 -40 0 Taubaté Taubaté 1 3 0 0 3 0 1 34 95 -61 0

Campeonato Paulista Universitário – Semana 5

Dia 20/05/2018 às 10h – UNIP X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Feminino – 2ª etapa

Dias 19 e 20/05/2018:

Grupo A: São José, Flamengo Guarulhos, Taubaté e Melina (MT)

Grupo B: Band Saracens, Leoas de Paraisópolis, USP e Pasteur

Grupo C: SPAC, São José B, Iguanas e Jacareí

M19: São José A, São José B e Curitiba

M16: São José, Iguanas, Guardiões, Jacareí A e Jacareí B

Local: Vale do Sol – São José dos Campos, SP

Sábado

10:00 – São José 39 x 00 Taubaté

10:20 – Guarulhos 00 x 34 Melina

10:40 – Band Saracens 34 x 00 Pasteur

11:00 – USP 07 x 17 Leoas

11:40 – SPAC 44 x 00 Iguanas

12:00 – São José B 00 x 33 Jacareí

12:20 – Taubaté 00 x 37 Melina

12:40 – São José 44 x 00 Guarulhos

13:20 – Pasteur 07 x 22 Leoas

13:40 – Band Saracens 24 x 00 USP

14:00 – SPAC 35 x 00 Jacareí

14:20 – São José B x Iguanas

15:00 – São José x Melina

15:20 – Taubaté x Guarulhos

15:40 – Band Saracens x Leoas

16:00 – Pasteur x USP

16:20 – São José B x SPAC

16:40 – Iguanas x Jacareí

Domingo

08:40 – Jacareí A x Iguanas – M16

09:00 – Quartas ouro

09:20 – Quartas ouro

09:40 – Quartas ouro

10:00 – Quartas ouro

10:20 – São José x Jacareí B – M16

10:40 – Jacareí A x Guardiões – M16

11:00 – Semifinal bronze

11:20 – Semifinal bronze

11:40 – Semifinal prata

12:00 – Semifinal prata

12:20 – Guardiões x Iguanas -M16

13:00 – Semifinal ouro

13:20 – Semifinal ouro

13:40 – Disputa de 11º

14:00 – Final bronze

14:20 – Disputa de 3º – M16

14:40 – Final – M16

15:00 – Disputa de 7º

15:20 – Final prata

15:40 – Disputa de 3º

16:00 – Final ouro

Campeonato Fluminense – Semifinais – jogos de ida

Dia 19/05/2018 às 13h00 – Carioca 21 x 49 UFF – Semifinal pelo 5º lugar

Local: Campo do Bento – Inoã, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h15 – Maxambomba 00 x 43 Niterói – Semifinal

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h15 – Itaipuaçu/Cachoeiras 22 x 36 Itaguaí – Semifinal pelo 5º lugar

Local: Campo do Bento – Inoã, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h30 – Rio Rugby 00 x 48 Guanabara – Semifinal

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Campeonato Fluminense Feminino – 3ª etapa

Dia 20/05/2018 – Grupo A: Niterói, Volta Redonda e Itaguaí / Grupo B: Guanabara, Rio Rugby, Carioca e UERJ

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

10h00 – Guanabara x Carioca

10h22 – Rio Rugby x UERJ

10h44 – Niterói x Volta Redonda

11h28 – Perdedor Guanabara/Carioca x Perdedor Rio/UERJ

11h50 – Itaguaí x Volta Redonda

12h34 – Vencedor Guanabara/Carioca x Vencedor Rio/UERJ

12h56 – Niterói x Itaguaí

13h40 – 5º lugar

14h02 – 3º lugar

14h24 – Final

Circuito Fluminense de Desenvolvimento – 4ª etapa

Dia 20/05/2018 – Grupo A: Volta Redonda, Ita Rugby e Grêmio Náutico Maricá Desenvolvimento / Grupo B: Grêmio Náutico Maricá, UFRJ e Itatiaia

Local: Aero Clube – Volta Redonda, RJ

10h00 – Volta Redonda x Maricá B

10h22 – Maricá x Itatiaia

11h06 – Ita x Maricá B

11h28 – UFRJ x Itatiaia

12h12 – Volta Redonda x Ita

12h34 – Maricá x UFRJ

13h18 – 5º lugar

13h40 – 3º lugar

14h02 – Final

Campeonato Mineiro – 3ª rodada Sul

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Varginha x Liga das Montanhas – cancelado

Local: Campo do Canaã – Varginha, MG

Campeonato Paranaense – 6ª semana

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Lobo Bravo 05 x 48 Curitiba

Local: Guarapuava, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 20 4 4 0 0 4 0 192 22 170 Pé Vermelho

Londrina 10 4 2 0 2 2 0 112 100 12 Lobo Bravo

Guarapuava 0 4 0 0 4 0 0 11 193 -182

Copa Norte e Amigos – 1ª rodada

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Itajaí 14 x 10 Costão Norte

Local: Faculdades SATC – Criciúma, SC

Dia 19/05/2018 às 16h00 – Criciúma 18 x 31 Buchaville

Local: Faculdades SATC – Criciúma, SC

Dia 20/05/2018 às 14h00 – BC Rugby x Lages

Local: Blumenau, SC

Dia 20/05/2018 às 16h00 – Blumenau x SJB Rugby

Local: Blumenau, SC

Campeonato Gaúcho Série A – 7ª rodada

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Farrapos 130 x 00 Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 15h00- Serra Gaúcha 21 x 22 Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 18h30 – San Diego x Brummers

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 10s



Dia 19/05/2018 às 13h30 – Farrapos Branco x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h20 – Farrapos Verde x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Serra Gaúcha x Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 17h50 – San Diego x Brummers

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Copa Integração de 10-a-side – 2ª etapa

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Fronteira Oeste, Uruguaiana, Uruguay (Argentina), Artigas (Uruguai) e Búfalos Bella Unión (Uruguai)

Local: Estádio da Farraoupilha – Alegrete, RS

EconoMack Cup

Dia 19/05/2018 das 08h às 13h40 – Sevens masculino – Participantes: EconoMack, Engenharia Mackenzie, Insper, PUC, Anhembi Morumbi, FMU e URA M20

Local: Praça Rosa Alves da Silva – São Paulo, SP

Liga Aberta Juvenil – 1ª etapa

Dia 20/05/2018 às 12h00 – Participantes: Wallys, Piratas, Halley e Brutus Garça

Local: Listradão – Jundiaí, SP

Amistosos

Dia 19/05/2018 às 13h00 – Inconfidentes x BH Rugby – M19

Local: Campo Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Rio Rugby x Guanabara – M19

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Inconfidentes x Barbarians Mineiros – M19

Local: Campo Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 19/05/2018 às 13h00 e às 14h00 – Farrapos x Planalto – Feminino

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS