O fim de semana de rugby foi prejudicado pela situação das estradas brasileiras. Mas ainda houve festa sim, pois em Santa Catarina Desterro e Chapecó se enfrentaram em partida que decidiu o estadual, com o Desterro se sagrando campeão estadual pela 12ª vez, ao derrotar o Chapecó por 42 x 00.

Em Minas Gerais também rolou ação, com o Trinca Ferro vencendo o Nova Lima na última partida dos dois times na primeira fase. Despedida positiva para o Trinca Ferro, já que o Nova Lima já estava classificado às semifinais.

Campeonato Catarinense

Dia 26/06/2018 às 15h00 – Desterro 42 x 00 Chapecó

Local: Estádio Municipal Irineu Marcon – São José do Cerrito, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Desterro

Florianópolis 15 3 3 0 0 3 0 116 20 96 Chapecó

Chapecó 5 2 1 0 1 1 0 42 73 -31 Joaca

Florianópolis 2 2 0 0 2 1 1 51 66 -15 BC Rugby

Balneário Camboriú 0 1 0 0 1 0 0 0 50 -50

Campeonato Mineiro

Dia 26/05/2018 às 15h00 – Trinca Ferro 28 x 26 Nova Lima

Local: Lagoa Santa, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 25 5 5 0 0 5 0 320 41 279 Nova Lima

Nova Lima 15 6 3 0 3 3 0 121 224 -103 Trinca Ferro

Lagoa Santa 12 6 2 0 4 2 2 106 247 -141 Inconfidência

Belo Horizonte 4 5 1 0 4 0 0 43 78 -35 Grupo Sul Varginha Varginha 10 2 2 0 0 2 0 109 22 87 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 2 0 0 2 0 0 22 109 -87 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 15 3 3 0 0 3 0 199 33 166 Frutal Frutal 1 3 0 0 3 1 0 33 199 -166

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;

Amistosos

Dia 27/06/2018- Asa Branca x Sertões

Local: Fortaleza, CE

Dia 28/06/2018 às 10h00 – URA Barueri x Combinado Imundos

Local: Parque Municipal de Barueri – Barueri, SP

Dia 28/06/2018 às 12h00 – URA Barueri/Mackenzie x Band Saracens/Barbarians – XV Feminino

Local: Parque Municipal de Barueri – Barueri, SP