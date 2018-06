Um jogo em solo brasileiro nesse feriado e foi no Amazonas, com o GRUA recebendo em Manaus os paraenses do Acemira, em clássico regional que abriu a Liga Norte, em jogo de ida de uma das semifinais da competição. Os manauaras mantiveram a hegemonia e largaram na frente com expressivos 53 x 17 sobre o time de Belém, que terá uma enorme desvantagem para reverter em casa no dia 28 de julho.

Destaque ainda do fim de semana ficou com brasileiros no exterior. Varginha, Inconfidência, Trinca Ferro e Alligators Sete Lagoas se uniram e formaram os Barbarians Mineiros, que foram a Buenos Aires e simplesmente derrotaram (no XV) uma equipe do tradicional Club Atletico Porteño neste sábado por 14 x 05, enquanto o time feminino fez 21 x 14 sobre as argentinas do Avellaneda no sevens.

Liga Norte – Semifinal – jogo de ida



Dia 02/06/2018 às 15h00 – GRUA 53 x 17 Acemira

Local: Campo 1 da UFAM – Manaus, AM

Dia Local Casa vs Adversário Fase 02/06/2018 Manaus, AM GRUA 53 X 17 Acemira Semifinal - Jogo de ida 22/07/2018 Boa Vista, RR Makuxi X Porto Velho Semifinal - Jogo de ida 28/07/2018 Belém, PA Acemira X GRUA Semifinal - Jogo de volta 22/09/2018 Porto Velho, RO Porto Velho X Makuxi Semifinal - Jogo de volta 15/12/2018 Manaus, AM Vencedor Semifinal X Vencedor Semifinal FINAL

Amistosos

Dia 02/06/2018 às 12h00 – Porteño (Argentina) 05 x 14 Barbarians Mineiros

Local: Club Atletico Porteño – Buenos Aires, Argentina

Dia 02/06/2018 às 15h00 – Del Sur Rugby (Argentina) 17 x 14 Barbarians Mineiros

Local: Club Atletico Porteño – Buenos Aires, Argentina

Dia 02/06/2018 às 14h00 – Barbarians Mineiras 21 x 14 Avellaneda (Argentina) – Sevens feminino

Local: Club Atletico Porteño – Buenos Aires, Argentina

Dia 02/06/2018 às 19h00 – Area 1 (Paraguai) x Pé Vermelho

Local: Ciudad del Este, Paraguai

Dia 03/06/2018 às 16h00 – Cataratas (Argentina) x Pé Vermelho

Local: Puerto Iguazú, Argentina