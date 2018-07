O rugby não parou pelo Brasil neste sábado! Teve muito rugby de XV rolando em São Paulo, com direito a rodada cheia do Paulista B. Engenharia Mackenzie e Tucanos venceram com bônus e seguem na perseguição ao líder Tornados, ao passo que o Cougars venceu o Wallys em um jogão que tirou os dois clubes das duas últimas posições e deixou o São Bento na lanterna.

Na Série C, a FEA seguiu líder ao vencer o URA, ao passo que o Lechuza agora é vice ao derrotar o União. Já no Paulista D, o Ribeirão Preto venceu duelo direto pela liderança contra o Rio Preto e assumiu a liderança, ao passo que o Piracicaba venceu jogo importante contra o Pinda.

Jacareí Desenvolvimento e Mauá também triunfaram, com grandes vitórias no Paulista de Desenvolvimento (incríveis 151 x 00 para os Jacarés sobre o Guarulhos) e no Paulista Universitário.

Santa Catarina também teve ação no XV com o encerramento do estadual: vitória do Joaca sobre o BC Rugby, na disputa pelo 3º lugar.

O sevens esteve igualmente movimentado. No Rio de Janeiro, o Circuito Masculino de Desenvolvimento rolou em Cantagalo com título do Volta Redonda, ao passo que em São Paulo a FFLCH faturou a taça da 2ª etapa do Super USP feminino.

Já no Rio Grande do Sul foi vez de sevens M19 com o circuito de desenvolvimento e título do Guaíba.

O Cerrado ainda teve 10s masculino, com o Xavantes triunfando sobre Goianos e UnB, e a etapa final do Pequi Sevens, com o Melina se sagrando campeão da etapa e do circuito.

Campeonato Paulista B – Semana 10

Dia 30/06/2018 às 15h – Tucanos 57 X 38 ABC

Árbitro: Andrés Herbozo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 30/06/2018 às 15h – Cougars 41 X 37 Wallys

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Paigy Costa

4º árbitro: Marilise Myiata

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 30/06/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie 42 X 05 Piratas

Árbitro: Marcelo Blanco

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Kaike Oliveira

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 30 6 6 0 0 6 0 308 21 287 Engenharia Mackenzie São Paulo 23 5 5 0 0 3 0 237 57 180 Tucanos São João da Boa Vista 22 5 4 0 1 5 1 226 146 80 Piratas Americana 14 5 2 0 3 4 2 125 138 -13 São Carlos São Carlos 10 5 2 0 3 2 0 138 140 -2 ABC Santo André 10 5 2 0 3 2 0 133 217 -84 Cougars Vinhedo 9 5 2 0 3 1 0 111 226 -115 Urutu São Paulo 7 5 1 0 4 1 2 71 181 -110 Wallys Louveira / Jundiaí 6 6 1 0 5 1 1 100 208 -108 São Bento São Paulo 6 5 1 0 4 0 2 67 182 -115

Campeonato Paulista C – Semana 11

Dia 30/06/2018 às 10h – União 17 X 44 Lechuza

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Erika Weiss

4º árbitro: Kaike Oliveira

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 01/07/2018 às 10h – União Rugby Alphaville 05 X 29 FEA

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Erika Weiss

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP FEA São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 168 83 85 Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 20 5 4 0 1 4 0 211 109 102 Jaguars Jaguariúna 19 5 3 0 2 5 2 209 95 114 Iguanas São José dos Campos 15 4 3 0 1 3 0 98 106 -8 Jequitibá Campinas/Paulínia 13 4 3 0 1 1 0 90 81 9 União Rugby Alphaville Barueri 10 5 2 0 3 1 1 86 99 -13 Armada Praia Grande/Santos 10 5 2 0 3 2 0 110 104 6 União São Paulo 8 5 1 0 4 3 1 96 151 -55 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 6 4 1 0 3 1 1 79 103 -24 Tatuapé São Paulo 0 4 0 0 4 0 0 7 213 -206

Campeonato Paulista D – Semana 5

Dia 01/07/2018 às 15h – Piracicaba 19 X 16 Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e João Belluzzi

4º árbitro: Rodrigo Vicentim

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 01/07/2018 às 15h – Ribeirão Preto 24 X 22 Rio Preto

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Eduardo Vilella

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Avelino – Ribeirão Preto, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Ribeirão Preto Ribeirão Preto 15 3 3 0 0 3 0 112 40 72 0 Rio Preto São José do Rio Preto 15 4 3 0 1 2 1 135 67 68 0 Piracicaba Piracicaba 9 3 2 0 1 1 0 62 58 4 0 Pinda Pindamonhangaba 5 4 1 0 3 0 1 60 118 -58 0 Taubaté Taubaté 1 4 0 0 4 0 1 45 131 -86 0

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 6

Dia 30/06/2018 às 13h – Jacareí Desenvolvimento 151 X 00 Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Lucas Machado

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 20 4 4 0 0 4 0 253 50 203 Leões de Paraisópolis São Paulo 15 4 3 0 1 3 0 109 95 14 Ilhabela Ilhabela 10 3 2 0 1 2 0 85 59 26 SPAC Desenvolvimento São Paulo 6 3 1 0 2 2 0 77 95 -18 Guarulhos Guarulhos 6 4 1 0 3 1 1 64 219 -155 Medicina São Paulo 1 4 0 0 4 1 0 47 117 -70

Campeonato Paulista Universitário – Semana 7

Dia 30/06/2018 às 10h30 – Mauá 45 X 10 PUC

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Clube P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie 25 5 5 0 0 5 0 338 29 309 Mauá 10 3 2 0 1 2 0 125 98 27 Direito Mackenzie 9 3 2 0 1 1 0 79 46 33 UFABC 9 4 2 0 2 0 1 68 82 -14 UNIP 8 4 1 0 3 3 1 96 171 -75 PUC 0 5 0 0 5 0 0 34 299 -265

Campeonato Catarinense

Dia 30/06/2018 às 15h00 – Joaca 84 x 05 BC Rugby

Local: UFSC Tapera- Florianópolis, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Desterro

Florianópolis 15 3 3 0 0 3 0 116 20 96 Chapecó

Chapecó 10 3 2 0 1 2 0 70 73 -3 Joaca

Florianópolis 7 3 1 0 2 2 1 135 71 64 BC Rugby

Balneário Camboriú 0 3 0 0 3 0 0 5 162 -157

Pequi Sevens – Etapa Final

Dias 30/06 e 01/07/2018 – Feminino Sevens: Melina (MT), Goianos (GO), UnB (DF), Parecis (MT) e Cuiabá (MT) / Masculino Tens: Goianos (GO), Xavantes (GO) e UnB (DF)

Local: Clube Sint-IFSGO (sábado) e Estádio Olímpico (Domingo) – Goiânia, GO

Sábado

10h00 – Xavantes 22 x 14 Goianos – 10s masculino

11h120 – Goianos 44 x 00 Parecis

11h40 – Melina 61 x 00 Cuiabá

14h00 – UnB 00 x 26 Goianos

14h20 – Melina 31 x 05 Parecis

14h40 – Xavantes 26 x 07 UnB – 10s masculino

15h20 – UnB 36 x 05 Cuiabá

15h40 – Goianos 12 x 29 Melina

16h00 – Goianos 12 x 36 UnB – 10s masculino

16h40 – UnB 48 x 12 Parecis

Domingo

09h00 – Parecis 15 x 00 Cuiabá

09h30 – Melina 50 x 05 UnB

10h00 – Goianos 59 x 00 Cuiabá

11h00 – 3º lugar Feminino – UnB 39 x 07 Parecis

11h30 – FINAL Feminino – Melina 36 x 00 Goianos

Circuito Fluminense Masculino Desenvolvimento de Sevens – 5ª etapa

Dia 30/06/2018 – Calx-Cis, GN Maricá, Volta Redonda e Ita

Local: Cantagalo, RJ

Maricá 21 x 00 Calx-cis

Volta Redonda 26 x 00 Ita

Maricá 24 x 21 Ita

Volta Redonda 38 x 14 Calx-Cis

Ita 19 x 7 Calx-Cis

Maricá 00 x 36 Volta Redonda

Ita 38 x 00 Calx-Cis

Volta Redonda 31 x 00 Maricá

Classificação: 1 Volta Redonda, 2 Maricá, 3 Ita, 4 Calx-Cis;

Circuito Gaúcho M19 de Desenvolvimento de Sevens – 3ª etapa

Dia 30/06/2018 – Participantes: Guaíba, Minuano, Pampas e Maragatos

Local: Guaíba, RS

Guaíba 36 x 05 Pampas;

Guaíba 05 x 17 Minuano;

Minuano 14 x 17 Pampas;

Classificação: 1 Guaíba, 2 Minuano, 3 Pampas

Super USP – 2ª etapa

Dia 30/06/2018

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

FAU 00 x 29 Tsunami

FFLCH 20 x 10 San Fran

Poli 34 x 00 EEL

Farma 29 x 05 Fea Odonto

FAU 00 x 37 San Fran

FFLCH 12 x 27 Tsunami

Poli 24 x 22 Fea Odonto

Farma 57 x 00 EEL

San Fran 24 x 00 FAU – WO – Semi Prata

Poli 24 x 00 EEL – WO – Semi Prata

Tsunami 07 x 24 FFLCH – Semi Ouro

Farma 12 x 15 Fea Odonto – Semi Ouro

FAU 24 x 12 EEL – 3º Prata (7º lugar geral)

Tsunami 22 x 10 Farma – 3º Ouro (3º lugar geral)

San Fran 15 x 14 Poli – Final Prata (5º lugar geral)

FFLCH 24 x 07 FEA Odonto – Final Ouro

Amistoso

Dia 01/07/2018 – Armada 39 x 34 Templários

Local: Praia Grande, SP