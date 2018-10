Hora de placares pelo Brasil!

Foram poucos eventos no feriadão, mas a sexta-feira foi histórica com o primeiro jogo de Rugby League 13s na história do país, com o Band Saracens vencendo o Tatuapé por 62 x 16 em São Paulo.

No sábado, assistimos à final do Super 16 e ao título inédito da Poli, vencendo por 30 x 25 o Farrapos (clique aqui para mais).

Teve ainda sevens em São Carlos, com a ESALQ campeã no TUSCA, e XV em Santa Catarina, com o Buchaville de Joinville vencendo o Itajaí pela Copa Norte.

Super 16 – FINAL

Dia 13/10/2018 às 15h00 – Farrapos 25 x 30 Poli

Árbitro: Henrique Platais

Auxiliares: Victor Hugo Barboza e Cauã Ricardo

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS



Campeonato Paulista Universitário

Dia 13/10/2018 às 10h30 – Mauá 23 X 17 Direito Mack

Árbitro: Guilherme de Queiroz

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Angélica Gevaerd

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Copa Norte e Amigos

Dia 13/10/2018 – Itajaí 10 x 15 Buchaville

Local: Itajaí, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP BC Rugby

Balneário Camboriú 24 6 5 0 1 3 1 223 37 186 SJB Rugby

São João Batista 19 5 4 0 1 3 0 200 79 121 Itajaí

Itajaí 19 6 4 0 2 1 2 126 54 72 Buchaville Joinville 19 5 4 0 1 3 0 119 91 28 Costão Norte

Florianópolis 10 5 2 0 3 1 1 126 147 -21 New Christians Lages Lages 8 5 2 0 3 0 0 69 222 -153 Blumenau Blumenau 0 5 0 0 5 0 0 31 155 -124 Criciúma

Criciuma 0 5 0 0 5 0 0 17 126 -109

TUSCA 7s

Dia 12/10/2018

Local: USP Campus 1 – São Carlos, SP

Feminino

15h00 – Garra x Hydra

15h20 – LEU x Poli

16h00 – Garra x Poli

16h20 – LEU x Hydra

17h00 – Garra x LEU

17h20 – Poli x Hydra

Masculino

18h30 – CAASO x UFTM

18h50 – UFSCar x LEU

19h10 – UFTM x ESALQ

19h40 – CAASO x LEU

20h10 – UFSCar x ESALQ

20h40 – UFTM x LEU

21h10 – CAASO x ESALQ

21h40 – UFSCar x UFTM

22h10 – LEU x ESALQ

22h40 – CAASO x UFSCar

Campeão masculino: ESALQ

Amistosos

Dia 13/10/2018 às 19h00

Tubarões 15 x 05 Centuriões – 10s

Tubarões 25 x 05 Centuriões – 7s

Tubarões 30 x 10 Centuriões – 10s

Local: Ceará Mirim – Fortaleza, CE

Rugby League – Amistoso

Dia 12/10/2018 às 10h00 – Bandeirantes 62 x 16 Tatuapé

Local: CERET – São Paulo, SP