Campeões em São Paulo! Ribeirão Preto e Leões de Paraisópolis ergueram a taça neste sábado, no Paulista D e no Paulista de Desenvolvimento, respectivamente.

O Ribeirão Preto fez sua parte e derrotou o Taubaté por 51 x 09 e assegurou o título da quarta divisão, na rodada de encerramento. Já os Leões de Paraisópolis se impuseram por 25 x 12 sobre o Jacareí B e conquistaram o título do Desenvolvimento, frustrando o SPAC B, que mais cedo havia feito sua parte vencendo Guarulhos por 90 x 00.

Em Americana, os olhares estiveram sobre a largada do Paulista Sevens M17, que teve o SPAC como campeão da 1ª etapa.

No Rio de Janeiro, a Copa Rio Feminina teve seu campeão em Seropédica: o Itaguaí. Já em Ituiutaba, Minas Gerais, foi encerrada a Liga do Triângulo Juvenil de Sevens com o Uberlândia se sagrando campeão.

- Continua depois da publicidade -

Enquanto isso, em São Lourenço foi dado o pontapé inicial para o histórico 1º Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s. O time mineiro, dono da casa, acabou derrotado na semifinal pelo Tatuapé, 51 x 05, ao passo que o Band venceu o Rio de Janeiro XIII por 65 x 05. Com isso, a final será entre paulistas, com Band e Tatuapé medindo forças em data a ser confirmada. Já o 3º lugar rolou neste sábado mesmo, com São Lourenço e Rio de Janeiro entrando de novo em campo para os mineiros vencerem por 72 x 38. E teve ainda amistoso de 9s feminino com o Band vencendo o São Lourenço por 26 x 09.

Top 1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League

Dia 27/10/2018 às 09h00 – São Lourenço 05 x 51 Tatuapé – Semifinal

Local: Campo do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Dia 27/10/2018 às 13h00 – Rio de Janeiro XIII 05 x 65 Bandeirantes – Semifinal

Local: Campo do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Dia 27/10/2018 às 15h00 – São Lourenço 72 x 38 Rio de Janeiro XIII – Disputa de 3º lugar

Local: Campo do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Campeonato Paulista D – Semana 11

Dia 27/10/2018 às 15h – Ribeirão Preto 51 X 09 Taubaté

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Marcela Coffacci

4º árbitro: Everton Diniz

Local: Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 27/10/2018 às 15h30 – Pinda 28 X 05 Piracicaba

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Raphael Gentile

4º árbitro: Marlon Júnior

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Ribeirão Preto Ribeirão Preto 31 8 6 0 2 5 2 265 124 141 0 Rio Preto São José do Rio Preto 30 8 6 0 2 5 1 292 133 159 0 Pinda Pindamonhangaba 18 8 4 0 4 1 1 145 208 -63 0 Piracicaba Piracicaba 18 8 4 0 4 2 0 187 178 9 0 Taubaté Taubaté 1 8 0 0 8 0 1 76 322 -246 0

Campeonato Paulista Desenvolvimento – Semana 14

Dia 27/10/2018 às 13h30 – SPAC B 90 X 00 Guarulhos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Genival Souza Filho e Rafael Medeiros

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 27/10/2018 às 15h30 – Leões de Paraisópolis 25 X 12 Jacareí B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Genival Souza Filho

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 27/10/2018 às 16h – Medicina 29 X 16 Ilhabela

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Vanessa Xavier

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Leões de Paraisópolis São Paulo 40 10 8 0 2 7 1 282 198 84 SPAC Desenvolvimento São Paulo 37 10 7 0 3 8 1 437 176 261 Jacareí Desenvolvimento Jacareí 30 10 6 0 4 6 0 480 283 197 Ilhabela Ilhabela 27 10 5 0 5 6 1 391 283 108 Medicina São Paulo 12 10 2 0 8 4 0 178 398 -220 Guarulhos Guarulhos 11 10 2 0 8 2 1 145 575 -430

Paulista Sevens M17 – etapa Americana

Dia 27/10/2018 a partir das 9h

Local: Centro Cívico Municipal de Americana – Endereço: R. Sergipe, 730 – Americana, SP

Grupo A: Jacareí, Ilhabela, Pasteur, Piratas, SPAC

Grupo B: Iguanas, São José, Jacareí B, Rio Branco, Band/Piracicaba/São Roque

09h00 – Pasteur 00 X 36 SPAC

09h20 – Jacareí 26 X 05 Piratas

09h40 – Iguanas 22 X 12 Rio Branco

10h00 – Jacareí B 15 X 12 Band/Piracicaba/São Roque

10h20 – Piratas 12 X 32 SPAC

10h40 – Ilhabela 00 X 12 Pasteur

11h00 – São José 31 X 07 Jacareí B

11h20 – Rio Branco 30 X 00 Band/Piracicaba/São Roque

11h40 – Ilhabela 05 X 25 Piratas

12h00 – Jacareí 07 X 19 SPAC

12h20 – São José 36 X 14 Rio Branco

12h40 – Iguanas 31 X 00 Band/Piracicaba/São Roque

13h00 – Ilhabela 05 X 26 SPAC

13h20 – Jacareí 50 X 07 Pasteur

13h40 – São José 48 X 00 Band/Piracicaba/São Roque

14h00 – Iguanas 14 X 21 Jacareí B

14h20 – Pasteur 26 X 07 Piratas

14h40 – Jacareí 21 X 00 Ilhabela

15h00 – Jacareí B 12 X 19 Rio Branco

15h20 – Iguanas 00 X 33 São José

15h40 – Ilhabela 34 x 07 Band/Piracicaba/São Roque – Disputa de 9º lugar

16h00 – Pasteur 14 x 12 Iguanas – Disputa de 7º lugar

16h20 – Piratas 38 x 05 Jacareí B – Disputa de 5º lugar

16h40 – Rio Branco 07 x 28 Jacareí – Disputa de 3º lugar

17h00 – São José 00 x 31 SPAC – FINAL

Copa Rio Feminina – 3ª etapa

Dia 27/10/2018 – Grupo Único: Itaguaí, Volta Redonda, Rio Rugby, Grêmio Náutico Maricá e Tijuca

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

11h00 – Itaguaí 43 x 00 Tijuca

11h20 – Volta Redonda 17 x 05 Maricá

12h00 – Rio 00 x 31 Itaguaí

12h20 – Tijuca 00 x 37 Volta Redonda

13h20 – Tijuca 05 x 21 Rio

13h40 – Maricá 05 x 31 Itaguaí

14h20 – Volta Redonda 17 x 05 Rio

14h40 – Maricá 29 x 00 Tijuca

15h40 – Rio 05 x 22 Maricá

16h00 – Itaguaí 15 x 14 Volta Redonda

Campeão: Itaguaí

Circuito Fluminense Juvenil de Sevens – 3ª etapa

Dia 27/10/2018 – M18 Masculino – Grupo 1: Guanabara, Rugby Para Todos e RENP-Maricá; Grupo 2: Ava Etê/Volta Redonda, El-Shaddai e Niterói-IRC / M18 Feminino: Rosa Pink e Rosa Chiclete / M16 Masculino: Guanabara Azul, Guanabara Vermelho, El-Shaddai, Ava Etê e CMRJ-Carioca / M16 Feminino: CMRJ/Carioca e RENP-RPT-Maricá

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

M18 Feminino – Rosa Pink 25 x 00 Rosa Chiclete

M16 Feminino – El-Shaddai 22 x 10 RENP/RPT/Maricá

M16 Masculino – Guanabara Azul 40 x 05 CMRJ/Carioca

M16 Masculino – El-Shaddai 17 x 14 Ava Etê

M18 Masculino – Guanabara 40 x 05 Ava Ete/Volta Redonda

M18 Masculino – Rugby Para Todos 00 x 12 El-Shaddai

M16 Masculino – Guanabara Vermelho 05 x 12 Guanabara Azul

M16 Masculino – CMRJ/Carioca 00 x 10 El-Shaddai

M18 Masculino – RENP/Maricá 00 x 34 Niterói/IRC

M16 Feminino – El-Shaddai 25 x 00 RENP/RPT/Maricá

M18 Masculino – Guanabara 26 x 00 El-Shaddai

M16 Feminino – CMRJ/Carioca 05 x 17 Guanabara Vermelho

M16 Feminino – Ava Etê 05 x 17 Guanabara

M18 Masculino – RENP/Maricá 17 x 10 Ava Ete/Volta Redonda

M18 Masculino – Rugby Para Todos 00 x 21 Niterói/IRC

M16 Masculino – Ava Ete 15 x 19 Guanabara Azul

M16 Feminino – El-Shaddai 15 x 19 Guanabara Vermelho

M16 Masculino – Ava Etê 22 x 05 CMRJ/Carioca

M18 Masculino – Guanabara 19 x 19 00 Niterói/IRC

M18 Masculino – RENP/Maricá 12 x 12 El-Shaddai

M18 Masculino – Rugby Para Todos 07 x 35 Ava Ete

M16 Masculino – Guanabara Vermelho 29 x 12 Ava Ete

M16 Masculino – Guanabara Azul 27 x 00 El-Shaddai

Liga do Triângulo Juvenil – etapa de Ituiutaba

Dia 27/10/2018

Local: Grêmio Nestlé – Ituiutaba, MG

Campeão: Uberlândia

Amistoso

Dia 27/10/2018 – São Lourenço 09 x 26 Bandeirantes – Rugby League 9s Feminino

Local: Parque das Águas – São Lourenço, MG