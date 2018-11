Festa para Templários e Curitiba neste feriadão! No XV masculino, o Templários venceu jogo de arrepiar contra a Engenharia Mackenzie na Repescagem por uma vaga no Paulista Série A de 2019. 19 x 16 para o Templários na sexta-feira, garantindo permanência na elite estadual.

Já o Curitiba foi o grande campeão da etapa paranaense do Super Sevens, a 4ª etapa do circuito nacional feminino. Com apenas 8 participantes, mas sem as atletas de seleções, o torneio ganhou em imprevisibilidade e o no fim as donas da casa falaram mais alto derrotando o São José na semifinal por 10 x 07 e o Band Saracens (que chegou pela 3ª vez seguida a uma final de etapa) na decisão por 12 x 00. O resultado embolou por completo a luta pelo topo da classificação geral, tendo agora o São José na liderança (apesar de não ter ainda vencido nenhuma etapa), depois do time paulista bater o Niterói na decisão de 3º lugar por 17 x 05.

O sevens ainda foi agitado em Vinhedo com o Classificatório do Paulista M15 da modalidade, que teve título do SPAC.

Teve ainda ação no XV da Copa USP na Capital Paulista, com o Demônios de Maxwell tirando a invencibilidade da San Fran, com triunfo por 46 x 22. Com isso, nas semifinais se enfrentarão Demônios e Farmácia de uma lado, San Fran e Poli Desenvolvimento do outro.

- Continua depois da publicidade -

Super Sevens – 4ª etapa

Dias 02 e 03/11/2018 – Grupo A: Niterói, São José, Delta e Charrua / Grupo B: Band Saracens, Curitiba, Leoas e Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Sexta-feira

09h00 – Niterói 24 x 00 Charrua

09h20 – São José 07 x 14 Delta

09h40 – Band Saracens 17 x 00 Desterro

10h00 – Curitiba 39 x 00 Leoas

11h20 – Niterói 14 x 07 Delta

11h40 – São José 38 x 00 Charrua

12h00 – Band Saracens 26 x 00 Leoas

12h20 – Curitiba 31 x 14 Desterro

13h40 – Niterói 00 x 22 São José

14h00 – Delta 19 x 22 Charrua

14h20 – Band Saracens 14 x 05 Curitiba

14h40 – Leoas 05 x 24 Desterro

Sábado

09h00 – Quartas de final – São José 17 x 05 Leoas

09h20 – Quartas de final – Curitiba 14 x 05 Charrua

09h40 – Quartas de final – Band Saracens 15 x 12 Delta

10h00 – Quartas de final – Niterói 12 x 05 Desterro

11h40 – Semi Prata – Leoas 05 x 07 Charrua

12h00 – Semi Prata – Delta 10 x 05 Desterro

12h20 – Semi Ouro – São José 07 x 10 Curitiba

12h40 – Semi Ouro – Band Saracens 24 x 00 Niterói

14h00 – Final Bronze – Disputa de 7º lugar – Leoas 12 x 17 Desterro

14h20 – Final Prata – Disputa de 5º lugar – Delta 46 x 00 Charrua

14h40 – Disputa de 3º lugar – São José 17 x 05 Niterói

15h00 – Final Ouro – Curitiba 12 x 00 Band Saracens

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 68 19 17 15 17 Band Saracens São Paulo (SP) 67 7 22 19 19 Curitiba Curitiba (PR) 67 15 13 17 22 Niterói Niterói (RJ) 66 22 7 22 15 Delta Teresina (PI) 46 9 15 9 13 Melina Cuiabá (MT) 42 13 19 10 Desterro Florianópolis (SC) 42 17 9 7 9 SPAC São Paulo (SP) 31 8 10 13 Charrua Porto Alegre (RS) 28 10 8 10 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 28 6 6 8 8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 11 5 6 USP São Paulo (SP) 11 5 2 4 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 8 3 5 Goianos Goiânia (GO) 4 4 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 10 pts; 7º - 9 pts, 8º - 8 pts; 9º - 7 pts; 10º - 6 pts; 11º - 5 pts; 12º - 4 pts; 13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º - 1 pts; 16º - 0 pt.

Superliga Sicredi



Dias 02 e 03/11/2018

Locais: Centro de Treinamento Melina – Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 675 (na sexta e manhã de sábado); Arena Pantanal (no sábado a tarde) – Cuiabá, MT

Sexta-feira – no Melina

14h00 – Cuiabá x Melina – Feminino

14h20 – SPAC x Primavera – Feminino

14h40 – Parecis x UNB – Feminino

15h00 – Cuiabá x Primavera – Feminino

15h20 – UNB x SPAC – Feminino

15h40 – Parecis x Melina – Feminino

16h00 – Cuiabá x SPAC – Feminino

16h20 – Melina x UNB – Feminino

16h40 – Parecis x Primavera – Feminino

Sábado – no Melina



09h00 – Melina x Primavera – Feminino

09h20 – Cuiabá x UNB – Feminino

09h40 – SPAC x Parecis – Feminino

10h00 – SPAC x Cerrado – Masculino

11h00 – Mato Grosso x Norte – Masculino

Sábado – na Arena Pantanal

14h40 – Cerrado x Mato Grosso – Masculino

15h40 – SPAC x Norte – Masculino

16h30 – Parecis x Cuiabá – Feminino

16h50 – UNB x Primavera – Feminino

17h10 – SPAC x Melina – Feminino

18h00 – Cerrado x Norte – Masculino

19h00 – Mato Grosso x SPAC – Masculino

Paulista Série A – Repescagem de Promoção/Rebaixamento

Dia 02/11/2018 às 10h00 – Templários 19 x 16 Engenharia Mackenzie

Local: CT Ouro Fino (Av. Ver. Rubens Maziero, 525) – Ribeirão Pires, SP

Paulista Sevens M15 – Etapa Classificatória

Dia 03/11/2018 a partir das 10h

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Grupo A: Jacareí, Ilhabela e São Paulo 7s

Grupo B: SPAC, Pasteur e Leões de Paraisópolis

Grupo C: São José, Jacareí

10h00 – Jacareí 21 X 00 São Paulo 7s

10h20 – SPAC 21 X 00 Pasteur

10h40 – Jacareí B 12 X 05 Cougars

11h00 – Ilhabela 12 X 12 São Paulo 7s

11h20 – Pasteur 05 X 24 Leões de Paraisópolis

11h40 – São José 24 X 00 Cougars

12h00 – Jacareí 12 X 05 Ilhabela

12h20 – SPAC 24 X 10 Leões de Paraisópolis

12h40 – São José 25 X 00 Jacareí B

13h40 – 3A X 3B – Cougars 05 x 31 Pasteur

14h00 – 2A X 2B – Ilhabela 00 x 10 Leões

14h20 – 1A X 1B – Jacareí 15 x 20 SPAC

14h40 – 3B X 3C – Pasteur 43 x 00 São Paulo 7s

15h00 – 2B X 2C – Leões 27 x 00 Jacareí B

15h20 – 1B X 1C – SPAC 24 x 05 São José

15h40 – 3C X 3A – São Paulo 7s 17 x 05 Cougars

16h00 – 2C X 2A – Ilhabela 12 x 05 Jacareí B

16h20 – 1C X 1A – Jacareí 19 x 05 São José

Classificação: 1 SPAC, 2 Jacareí, 3 São José, 4 Leões, 5 Ilhabela, 6 Jacareí B, 7 Pasteur, 8 São Paulo 7s, 9 Cougars;

Copa USP

Dia 03/11/2018 às 13h00 – San Fran 22 x 46 Demônios de Maxwell

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 03/11/2018 às 15h00 – Poli Desenvolvimento 24 x 00 FFLCH (WO)

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Clube P J V E D 4+ -7 PP PC SP Demônios de Maxwell 17 4 3 1 0 3 0 105 32 -166 Direito "San Fran" 15 4 3 0 1 3 0 129 107 22 Poli Desenvolvimento

13 4 2 1 1 3 0 143 35 108 Farmácia 7 4 1 0 3 2 1 80 117 22 FFLCH 0 4 0 0 4 0 0 10 176 -166

BIFFE 7s

Dia 04/11/2018 – Masculino: Física, ICBio, IME e ECA / Feminino: Pedago, Física, FFLCH, ICBio, ECA e IME

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Amistosos

Dia 03/11/2018 às 13h30 – Barroso Preto x Barroso Branco – XV Feminino M16

Local: Dorense Clube – Dores de Campos, MG

Dia 04/11/2018 – Rio Preto x Mastodontes Catanduva

Local: Rio Preto, SP