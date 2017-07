Caiu a invencibilidade do SPAC no Super 8. Neste sábado, o Campeonato Brasileiro retornou com jogo isolado entre SPAC e Farrapos, adiado da terceira rodada. E o SPAC caiu em casa, com os gaúchos conquistando uma grande vitória por 28 x 22 que colocou o Farrapos na vice liderança da competição.

Pela Taça Tupi, a primeira rodada da fase de grupos foi quente e não decepcionou. No Grupo A, o Pé Vermelho perdeu para o Band Saracens, 34 x 20, mas valorizou demais a derrota para o poderoso oponente. Já o tradicional Rio Branco sofreu dolorosa derrota para o debutante Templários, 35 x 14, preocupando demais a torcida dos Pelicanos.

No Grupo B, o clássico do Rio de Janeiro foi épico e acabou com o mesmo placar da final do estadual, mas invertido. O Niterói deu o troco no Guanabara e triunfou por emocionantes 33 x 30. O Rio Rugby, por outro lado, caiu em casa contra o BH Rugby. 21 x 10.

No Grupo C, uma vitória gaúcha e outra catarinense. Fora de casa, o Charrua bateu o novato Chapecó, 30 x 15, ao passo que o semifinalista da Taça Tupi de 2016, o San Diego, caiu em Floripa contra o Joaca, 14 x 12, provando como os azuis da ilha estão crescendo.

No jogo anterior ao do Joaca na UFSC, o Desterro derrotou o BC Rugby e faturou o Campeonato Catarinense pela 11ª vez na história, sendo campeão em todas as edições até hoje. 62 x 10. E a festa foi dupla para o Desterro, que também ganhou a primeira etapa do Catarinense Feminino.

Teve ainda o Paulista C, com o Tucanos seguindo na perseguição à líder Engenharia Mackenzie ao bater o Jequitibá por contundentes 42 x 14.

Super 8

Dia 29/07/2017 às 15h – SPAC 22 X 28 Farrapos

Árbitro: Cauá Ricardo

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Mariana Wyse

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 14 3 3 0 0 2 0 100 72 28 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 10 3 2 0 1 1 1 71 69 2 Pasteur São Paulo (SP) 10 3 2 0 1 1 1 60 58 2 SPAC São Paulo (SP) 9 3 2 0 1 0 1 60 50 10 Poli São Paulo (SP) 8 3 1 1 1 1 1 70 71 -1 Desterro Florianópolis (SC) 6 3 1 0 1 1 1 76 94 -18 Curitiba Curitiba (PR) 3 3 0 0 3 0 3 48 59 -11 São José São José dos Campos (SP) 3 3 0 1 2 0 1 56 68 -12

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Taça Tupi

Dia 29/07/2017 às 10h – Templários 35 X 14 Rio Branco – Grupo A

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Murilo Bragotto e Renata Martinez

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 29/07/2017 às 15h – Pé Vermelho 20 X 34 Band Saracens – Grupo A

Local: AterroLondrina, PR

Dia 29/07/2017 às 13h30 – Rio Rugby 10 X 21 BH Rugby – Grupo B

Local: UFRJ – Ilha do Fundão, RJ

Dia 29/07/2017 às 15h30 – Guanabara 30 X 33 Niterói – Grupo B

Local: UFRJ – Ilha do Fundão, RJ

Dia 29/07/2017 às 15h – Joaca 14 X 12 San Diego – Grupo C

Local: Campo Fazenda da Ressacada – UFSC – Florianópolis, SC

Dia 29/07/2017 às 15h – Chapecó 15 X 30 Charrua – Grupo C

Local: Clube Campestre Cordilheira – Chapecó, SC

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Templários São Bernardo do Campo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 35 14 21 Band Saracens São Paulo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 34 20 14 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 1 0 0 1 0 0 20 34 -14 Rio Branco São Paulo (SP) 0 1 0 0 1 0 0 14 35 -21 Grupo B Niterói Niterói (SP) 5 1 1 0 0 1 0 33 30 3 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 4 1 1 0 0 0 0 21 10 11 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 2 1 0 0 1 1 1 30 33 -3 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 0 1 0 0 1 0 0 10 21 -11 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 5 1 1 0 0 1 0 30 15 15 Joaca Florianópolis (SC) 4 1 1 0 0 0 0 14 12 2 San Diego Porto Alegre (RS) 1 1 0 0 1 0 1 12 14 -2 Chapecó Chapecó (SC) 0 1 0 0 1 0 0 15 30 -15

Campeonato Paulista C

Dia 29/07/2017 às 15h – Tucanos 42 X 14 Jequitibá

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Luiz Henrique

4o árbitro: Mirko Weber

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Engenharia Mackenzie São Paulo 35 7 7 0 0 7 0 307 74 233 0 Tucanos São João da Boa Vista 35 8 7 0 1 7 0 321 115 206 0 União São Paulo 19 6 4 0 2 3 0 114 117 -3 0 Armada Praia Grande 17 6 3 0 3 4 1 244 145 99 0 Jequitibá Campinas 17 7 3 0 4 5 0 210 217 -7 0 FEA São Paulo 15 6 3 0 3 1 2 112 149 -37 0 Piratas Americana 14 6 3 0 3 2 0 104 188 -84 0 Jaguars Jaguariúna 12 6 2 0 4 3 1 205 181 24 0 Alto Tietê Mogi das Cruzes 8 6 1 0 5 2 2 109 189 -80 0 Tatuapé São Paulo 5 6 1 0 5 1 0 63 201 -138 0 Medicina São Paulo 4 6 1 0 5 0 0 64 277 -213 0

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 29/07/2017 às 13h30 – SPAC Desenvolvimento 60 X 19 Barueri

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Aline Thomaz e Luiz Dantas

4o árbitro: Nayara Lima

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 29/07/2017 às 15h – Mogi Mirim 19 X 56 Ribeirão Preto

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Rodrigo Vicentim e Fernanda Lima

4o árbitro: Erika Weiss

Local: Mogi Mirim – São Paulo, SP

Dia 30/07/2017 às 10h30 – São Roque X Piracicaba

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: João Pantano e Rafael Nichioka

4o árbitro: Gabriel Bounous

Local: São Roque, SP

Campeonato Catarinense

Dia 29/07/2017 – Desterro 62 x 10 BC Rugby

Local: Campo Fazenda da Ressacada – UFSC – Florianópolis, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Desterro

Florianópolis 15 3 3 0 0 3 0 134 34 100 Joaca

Florianópolis 5 2 1 0 1 1 0 39 41 -2 Chapecó

Chapecó 5 2 1 0 1 1 0 46 50 -4 BC Rugby

Balneário Camboriú 0 3 0 0 3 0 0 29 123 -94

Campeonato Baiano

Dia 30/07/2017 – Porto Seguro x Itabuna

Árbitro: Gabriel Couto

Local: Estádio Valdivio Costa – porto Seguro, BA

Campeonato Catarinense Feminino – 1a etapa

Dia 29/07/2017 a partir das 10h

Participantes: Criciúma, Desterro e Joinville

Local: SATC – Criciúma, SC7

Criciúma 00 x 27 Desterro

Joinville 05 x 37 Desterro

Campeão: Desterro