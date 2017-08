O melhor do rugby nacional esteve em campo neste fim de semana, com o Super 8 masculino e o Super Sevens feminino em ação.

O Super 8 viu seu último invicto cair, mas seguir líder. O Jacareí foi a São Paulo e perdeu para o Pasteur por 21 x 15, mas o bônus defensivo assegurou os Jacarés ainda na liderança da competição. Já os Galos comemoraram a vice liderança, beneficiando-se também da derrota do Farrapos fora de casa contra o Curitiba, 26 x 17, com os Touros conquistando uma importante primeira vitória no campeonato. O SPAC, por sua vez, arrancou uma sofrida vitória sobre a campeã paulista Poli, 27 x 26, recuperando-se da derrota na rodada passada. Já o Desterro subiu na tabela atropelando o lanterna São José, 52 x 16, em resultado que manteve o poderoso clube joseense ainda sem vencer no Super 8 – temporada atípica para o clube com mais títulos na última década.

O Super Sevens, por sua vez, começou pegando fogo, com resultados expressivos na primeira fase. Super destaque para a vitória das piauienses do Delta sobre o Curitiba, atual campeão nacional, e para os triunfos de Niterói e Band Saracens sobre Desterro e SPAC, respectivamente, nas batalhas pelo topos das chaves.

O sábado foi ainda de decisão de título na Bahia, com o Orixás faturando mais uma taça para Salvador com uma vitória sobre o Ymborés por 34 x 10. Esse foi o segundo título seguido dos Orixás.

Já pelo Paulista B, o Tornados de Indaiatuba comemorou a vice liderança com um triunfo de 30 x 25 sobre o lanterna Lechuza, em clássico regional, ao passo que o São Jorge Corinthians subiu na classificação vencendo o Wallys no detalhe, 27 x 26.

Super 8 – rodada 4

Dia 05/08/2017 às 15h – Curitiba 26 X 17 Farrapos

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 05/08/2017 – Desterro 52 X 16 São José

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Campo da Tapera – Florianópolis, SC

Dia 05/08/2017 às 15h – SPAC 27 X 26 Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 05/08/2017 – Pasteur 21 X 15 Jacareí

Árbitro: Henrique Platais

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 15 4 3 0 1 2 1 115 93 22 Pasteur São Paulo (SP) 14 4 3 0 1 1 1 81 73 8 SPAC São Paulo (SP) 13 4 3 0 1 0 1 87 76 11 Desterro Florianópolis (SC) 11 4 2 0 2 2 1 128 110 18 Poli São Paulo (SP) 10 4 1 1 2 2 2 96 98 -2 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 10 4 2 0 2 1 1 88 95 -7 Curitiba Curitiba (PR) 7 4 1 0 3 0 3 74 76 -2 São José São José dos Campos (SP) 3 4 0 1 3 0 1 72 120 -48

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Super Sevens – 1a etapa

Dia 05 e 06/08/2017 a partir das 8h

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP

Jogos:

Sábado

09h00 – Curitiba 41 X 00 Band Saracens B

09h20 – Delta 10 X 00 Melina

09h40 – Niterói 45 X 00 Pasteur

10h00 – Desterro 19 X 07 USP

10h20 – São José 24 X 05 BH Rugby

10h40 – Leoas 45 X 07 Rio Rugby

11h00 – SPAC 20 X 05 Guanabara

11h20 – Band Saracens 25 X 07 Vitória

11h40 – Curitiba 24 X 22 Melina

12h00 – Delta 41 X 00 Band Saracens B

12h20 – Niterói 53 X 00 USP

12h40 – Desterro 29 X 00 Pasteur

13h00 – São José 29 X 00 Rio Rugby

13h20 – Leoas 28 X 00 BH Rugby

13h40 – SPAC 22 X 00 Vitória

14h00 – Band Saracens 27 X 07 Guanabara

14h20 – Curitiba 10 X 15 Delta

14h40 – Melina 34 X 00 Band Saracens B

15h00 – Niterói 36 X 00 Desterro

15h20 – USP 27 X 05 Pasteur

15h40 – São José 22 X 05 Leoas

16h00 – Rio Rugby 00 X 29 BH Rugby

16h20 – SPAC 14 X 21 Band Saracens

16h40 – Vitória 19 X 12 Guanabara

Classificação dos grupos

Grupo A: 1 Delta (PI), 2 Curitiba (PR), 3 Melina (MT), 4 Band Saracens B (SP);

Grupo B: 1 Niterói (RJ), 2 Desterro (SC), 3 USP (SP), 4 Pasteur (SP);

Grupo C: 1 São José (SP), 2 Leoas de Paraisópolis (SP), 3 BH Rugby (MG), 4 Rio Rugby (RJ);

Grupo D: 1 Band Saracens (SP), 2 SPAC (SP), 3 Vitória (ES), 4 Guanabara (RJ);

Domingo

09h00 – Melina x Guanabara – Quartas de final Bronze

09h20 – USP x Rio Rugby – Quartas de final Bronze

09h40 – BH Rugby x Pasteur – Quartas de final Bronze

10h00 – Vitória x Band Saracens B – Quartas de final Bronze

10h20 – Delta x SPAC – Quartas de final Ouro

10h40 – Niterói x Leoas – Quartas de final Ouro

11h00 – São José x Desterro – Quartas de final Ouro

11h20 – Band Saracens x Curitiba – Quartas de final Ouro

Cerrado Sevens – 1a etapa

Dia 06/08/2017 a partir das 11h

Local: Sint-IFESGO – Goiânia, GO

Jogos:

11h00 – Xavantes X Truvão

11h20 – Goianos X UnB

11h40 – Goianos X Xavantes – Feminino

14h00 – Xavantes X Goianos

14h20 – Truvão X UnB

14h40 – Xavanges X Goianos

15h20 – Xavantes X UnB

15h40 – Goianos X Truvão

16h40 – Disputa de 3o lugar

17h00 – FINAL

Campeonato Paulista B

Dia 05/08/2017 às 14h – São Jorge 27 X 26 Wallys

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Guillaume Riberá e Tomás de Goycochea

4o árbitro: Vanessa Xavier

Local: Ville Sportshow – Barueri, SP

Dia 05/08/2017 às 15h – Tornados 30 X 25 Lechuza

Árbitro: Victor Hugo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4o árbitro: Mirko Weber

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Templários São Bernardo do Campo 28 6 6 0 0 4 0 167 52 115 0 Tornados Indaiatuba 25 7 5 0 2 4 1 174 129 45 0 ABC Santo André 24 6 5 0 1 3 1 185 86 99 0 São Jorge Barueri 19 7 4 0 3 2 1 150 159 -9 0 São Bento São Paulo 15 6 3 1 2 0 1 114 118 -4 0 Urutu São Paulo 15 6 3 0 3 1 2 142 80 62 0 Cougars Vinhedo 12 6 2 0 4 2 2 135 161 -26 0 Wallys Louveira 12 7 2 0 5 2 2 131 180 -49 0 União Rugby Alphaville Barueri 7 6 1 0 5 1 2 129 177 -48 0 Lechuza Itu / Sorocaba 6 7 0 1 6 2 2 139 324 -185 0

Campeonato Paulista C

Dia 05/08/2017 às 11h – FEA 15 X 22 Tatuapé

Árbitro: Takashi Nagato

Auxiliares de linha: Gabriel Araújo e Luiz Henrique

4o árbitro: Roger Santesso

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2017 às 14h30 – Medicina 14 X 48 Piratas

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Luiz Dantas e Marco Silva

4o árbitro: Vitor Setter

Local: Medicina – São Paulo, SP

Dia 05/08/2017 às 17h30 – União X Armada

Árbitro: Benjamin Neves

Auxiliares de linha: Hebert Ferreira e Cauã Ricardo

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 05/08/2017 às 15h – Alto Tietê X Jaguars

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Gabriel Cosmo

4o árbitro: Luiz Guilherme Almeida

Local: Biritiba Ussu – Mogi das Cruzes, SP

Campeonato Paulista D

Dia 06/08/2017 às 15h30 – Taubaté X Iguanas

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e João Mont’Alverne

4o árbitro: Lucas Siqueira

Local:Campo do CTI – Taubaté, SP

Campeonato Paulista Universitário

Dia 06/08/2017 às 8h40 – San Fran X Direito Mack

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Luciano Sampaio

4o árbitro: Benjamin Neves

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 06/08/2017 às 10h15 – PUC X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Hebert Ferreira

4o árbitro: Bárbara Martins

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 06/08/2017 às 11h50 – USP X UFABC

Árbitro: Benjamin Neves

Auxiliares de linha: Hebert Ferreira e Mauro Paccagnella

4o árbitro: Mariana Costa

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 06/08/2017 às 13h35 – FACENS X UNIP

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Bárbara Martins e Mariana Costa

4o árbitro: Mauro Paccagnella

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Baiano

Dia 05/08/2017 – Orixás 34 X 10 Ymborés

Local: Parque Santiago – Salvador, BA

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Orixás Galícia Salvador 21 5 4 0 1 4 1 254 55 199 Ymborés Vitória da Conquista 14 5 3 0 2 2 0 159 73 86 Porto Seguro Porto Seguro 14 5 3 0 2 2 0 172 105 67 Itabuna Itabuna 0 5 0 0 5 0 0 6 358 -352

Campeonato Cearense

Dia 05/08/2017 – Asa Branca 24 X 00 Tubarões – cancelado

Local: Fortaleza, CE

Copa Norte/SC – 1a rodada

Dia 05/08/2017 às 15h – Joinville X BC Rugby

Árbitro Marcelo Murua

Local: Joinville, SC

Dia 05/08/2017 às 15h – Blumenau X Itajaí

Árbitro: Manu Romero

Local: Rodeio, RS

Circuito Sul-Matogrossense de Sevens – Taça Três Lagoas de Sevens – 5a edição

Dia 05/08/2017 a partir das 8h

Local: Estádio Madrugadão – Três Lagoas, MS

Foto: SPAC X POLI – Daniel Venturole