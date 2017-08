O Super 8 seguiu inalterado nas três primeiras colocações! O Jacareí deu o troco na Poli vencendo seu algoz da final do Paulista de virada por 24 x 18 fora de casa, par assegurar uma grande vitória bonificada como visitante e seguir na liderança da competição. Já o Pasteur não deixou o Jacareí carimbar seu primeiro lugar, vencendo o SPAC no clássico paulistano por 13 x 11, em jogo pegado.

O Farrapos, por sua vez, segue no terceiro posto, tendo decretado ao São José o último lugar geral com um acachapante 43 x 20 na Serra Gaúcha. O único time que subiu foi o Curitiba, com um triunfo duro por 16 x 15 sobre o Desterro, na reedição da última final do Super 8, ganhando o quarto lugar geral.

Na Taça Tupi, o Band Saracens segue se destacando e lidera invicto e com 100% de aproveitamento o Grupo A. Vitória por impecáveis 82 x 03 sobre o Templários, que perdeu a vice liderança para o Pé Vermelho. Os paranaenses afundaram o Rio Branco com uma vitória inabalável de 44 x 22 em Londrina.

No Grupo B, o Niterói venceu o clássico fluminense contra o Rio Rugby por somente 6 x 0, igualando-se na liderança ao BH Rugby, que teve seu jogo com o Guanabara adiado. Já no Grupo C os times de Porto Alegre sorriram fora de casa, com o Charrua passando pelo Joaca, 25 x 07, e com o San Diego despachando o Chapecó, 24 x 16, em duas partidas em Santa Catarina.

O dia teve ainda finais fora do Sul-Sudeste. Jogando em casa, o Rugby Sem Fronteiras venceu em Brasília o jogo de ida da final da Copa Centro-Oeste sobre o Cuiabá: 23 x 15, que oferece margem de vantagem apertada para o jogo de volta no Mato Grosso.

No Nordeste, a festa é pernambucana (ou seria argentina?) com o título do Talleres, que superou o Parnaíba e levou o Nordete Super XV, o primeiro da história para o estado na competição.

Já no Rio Grande do Sul, o Gaúcho B tem líder novo, após o Centauros de Estrela derrotar o Planalto de Passo Fundo por 19 x 14.

Super 8 – rodada 6

Dia 19/08/2017 às 14h30 – Curitiba 16 X 15 Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Farrapos 43 X 20 São José

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Poli 18 X 24 Jacareí

Local: Villesports show – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 15h30 – Pasteur 13 X 11 SPAC

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 25 6 5 0 1 4 1 176 135 41 Pasteur São Paulo (SP) 22 6 5 0 1 1 1 109 91 18 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 20 6 4 0 2 3 1 163 144 19 Curitiba Curitiba (PR) 16 6 3 0 3 1 3 108 98 10 SPAC São Paulo (SP) 14 6 3 0 3 0 2 122 126 -4 Desterro Florianópolis (SC) 14 6 2 0 4 3 3 172 158 14 Poli São Paulo (SP) 11 6 1 1 4 2 3 121 137 -16 São José São José dos Campos (SP) 3 6 0 1 5 0 1 99 181 -82

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Taça Tupi – rodada 3

Dia 19/08/2017 às 13h00 – Guanabara X BH Rugby – adiado

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Pé Vermelho 44 X 22 Rio Branco

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Rio Rugby 00 X 06 Niterói

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Chapecó 16 X 24 San Diego

Local: Campo da Cordilheira Alta – Chapecó, SC

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Joaca 07 X 25 Charrua

Local: Campo da Tapera UFSC – Florianópolis, SC

Dia 19/08/2017 às 15h – Templários 03 X 82 Band Saracens

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Band Saracens São Paulo (SP) 15 3 3 0 0 3 0 167 45 122 Pé Vermelho Londrina (PR) 10 3 2 0 1 2 0 106 82 24 Templários São Bernardo do Campo (SP) 6 3 1 0 2 2 0 64 138 -74 Rio Branco São Paulo (SP) 1 3 0 0 3 1 0 58 130 -72 Grupo B BH Rugby Belo Horizonte (MG) 9 2 2 0 0 1 0 44 22 22 Niterói Niterói (SP) 9 3 2 0 1 1 0 51 53 -2 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 5 3 1 0 2 0 1 35 49 -14 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 3 2 0 0 2 1 2 52 58 -6 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 11 3 2 0 1 2 1 70 44 26 San Diego Porto Alegre (RS) 10 3 2 0 1 1 1 58 45 13 Joaca Florianópolis (SC) 5 3 1 0 2 0 1 35 52 -17 Chapecó Chapecó (SC) 4 3 1 0 2 0 0 46 68 -22

Nordeste Super XV – FINAL

Dia 19/08/2017 às 19h – Talleres (PE) 20 x 00 Parnaíba (PI)

Local: SESI – Paulista, PE

Copa Brasil Central – Pequi Nations – FINAL (jogo de ida)

Dia 19/08/2017 às 16h00 – Rugby Sem Fronteiras (DF) 23 x 15 Cuiabá (MT)

Local: UNB – Brasília, DF

Campeonato Paulista C

Dia 19/08/2017 às 14h – Jequitibá 46 X 20 FEA

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Jefferson Sant’Anna e Elisângela Maranin

4o árbitro: Mirko Weber

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 19/08/2017 às 14h30 – Medicina 00 X130 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Angelica Gevaerd e Alexandre Fontão

4o árbitro: Kaique Oliveira

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 17h – Tatuapé 15 X 14 Alto Tietê

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Fernanda Lima e Natasha Olsen

4o árbitro: Grasiele Bonfim

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 15h – Tucanos 39 X 24 Armada

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: João Pantano e Ana Bernardes

4o árbitro: Bárbara Martins

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 20/08/2017 às 10h – Jaguars X União

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Bárbara Martins e Ricardo Marzano

4o árbitro: Elisângela Maranin

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Campeonato Paulista D

Dia 20/08/2017 às 15h30 – Pinda X Barueri

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Lucas Siqueira

4o árbitro: Franciele Gomes

Local: CE João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Copa SP de Rugby feminino – 1a etapa

Dias 19 e 20 de agosto a partir das 10h (no sábado) e 8h20 (domingo)

Local: Campo do Listradão – Louveira, SP

Grupo A: USP, Mogi Mirim e Rio Branco

Grupo B: Pasteur, Cásper e Iguanas

Grupo C: UFABC, SP Barbarians e Taubaté

Grupo D: Tsunami, ABC e Farmácia

Grupo E: Flamengo-Guarulhos, Lenks e URA

Grupo F: Piratas, Jacareí e Wallys

Sábado, 19 de agosto

10h00 – Rio Branco 47×07 Mogi Mirim

10h20 – Iguanas 19×0 Cásper

10h40 – Taubaté 29×0 SP Barbarians

11h00 – Farma 0x27 ABC

11h20 – URA 19×12 Lenks

11h40 – Wallys 12×10 Jacareí

12h00 – USP 19 x 17 Rio Branco

12h20 – PAC 43 x 00 Cásper

12h40 – UFABC 43 x 00 Barbarians

13h00 – Tsunami 05 x 14 ABC

13h20 – Flamengo 21 x 00 URA

13h40 – Piratas 22×00 Jacareí

14h00 – USP 47 x 00 Mogi Mirim

14h20 – PAC 30 x 05 iguanas

14h40 – UFABC 12 x 00 Taubaté

15h00 – Tsunami 20 x 05 farmácia

15h20 – Flamengo 17 x 00 lenks

15h40 – Piratas 22 x 05 Wallys

16h00 – Farmácia 15 x 10 Mogi Mirim (golden try) – Repescagem taça bronze

16h20 – SP Barbarians 10 x 05 Cásper – Repescagem taça bronze

Classificação fase grupos:

1 – Pasteur

2 – Leprechauns

3 – USP

4 – Piratas

5 – Flamengo Guarulhos

6 – ABC

7 – Rio Branco

8 – Taubaté

9 – Tsunami

10 – Iguanas

11 – URA

12 – Wallys

13 – Jacareí

14 – Lenks

15 – SP Barbarians

16 – Farmácia

17 – Mogi Mirim

18 – Cásper

Domingo, 20 de agosto

8h20 – URA (11) X Lenks (14) – Quartas bronze

8h40 – Iguanas (10) X SP Barbarians (15) – Quartas bronze

9h00 – Wallys (12) X Jacareí (13) – Quartas bronze

9h20 – Tsunami (9) X Farmácia (16) – Quartas bronze

9h40 – USP (3) X ABC (6) – Quartas ouro

10h00 – Leprechauns (2) X Rio Branco (7) – Quartas ouro

10h20 – Piratas (4) X Flamengo (5) – Quartas ouro

10h40 – Pasteur (1) X Taubaté (8) – Quartas ouro

11h00 – Mogi Mirim X Cásper – Incentivo

11h20 – Semi madeira

11h40 – Semi madeira

12h00 – Semi bronze

12h20 – Semi bronze

12h40 – Semi prata

13h00 – Semi prata

13h20 – Semi ouro

13h40 – Semi ouro

14h00 – Incentivo 2

14h20 – Disputa de 15º

14h40 – Disputa de 13º

15h00 – Disputa de 11º

15h20 – Final bronze

15h40 – Disputa de 7º

16h00 – Final prata

16h20 – Disputa de 3º

16h40 – Final ouro



Campeonato Gaúcho Série B

Dia 19/08/2017 às 15h45 – Centauros 19 x 14 Planalto

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 19 5 4 0 1 3 0 198 37 161 Antíqua

Pelotas 18 5 4 0 1 2 0 128 35 93 Planalto Passo Fundo 15 4 3 0 1 2 1 154 32 122 Guaíba

Guaíba 14 5 3 0 2 1 1 87 29 58 Guasca

Porto Alegre 11 4 2 0 2 2 1 117 61 56 Chuy

Chuí 0 4 0 0 4 0 0 8 166 -158 Pampas São Leopoldo 0 5 0 0 5 0 0 16 348 -332

Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino – 2a etapa

Dia 20/08/2017 a partir das 9h

Local: Parque Esportivo e Recreativo Lobão – Pelotas, RS

10h00 – Charrua x Antiqua

10h20 – San Diego x Guasca

10h40 – Centauros x Farrapos

11h00 – SC Rugby x Predadores

11h40 – Charrua x Guasca

12h00 – San Diego x Antiqua

12h20 – Centauros x Predadores

12h40 – SC Rugby x Farrapos

13h20 – Charrua x San Diego

13h40 – Guasca x Antiqua

14h00 – Centauros x SC Rugby

14h20 – Predadores x Farrapos

15h20 – Disputa de 7º

15h40 – Taça Bronze

16h00 – Taça prata

16h20 – Final Ouro