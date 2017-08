Chegou ao fim a fase de grupos do Super 8 e com o término da fase de classificação conhecemos também os duelos das quartas de final. O Jacareí foi derrotado no clássico do Vale do Paraíba pelo reforçado São José, que finalmente conseguiu um primeiro triunfo na competição, 32 x 24. Mesmo com o resultado, o Jacareí terminou no primeiro lugar e irá encarar justamente o São José nas quartas de final, criando mais história para o dérbi.

Já o segundo lugar teve mudança. O Pasteur foi a Florianópolis e caiu por nada menos que 41 x 14 diante do Desterro, que precisava da vitória. Enquanto isso, o Farrapos atropelou a Poli por 50 x 05 e assumiu o segundo lugar, jogando os Galos para a terceira posição. Assim, o Farrapos pegará novamente a Poli na próxima fase. O Desterro, por sua vez, ainda sonhava com uma derrota do Curitiba para o SPAC, mas isso não se confirmou. Os Touros garantiram o quarto lugar e o mando de jogo nas quartas de final vencendo o SPAC por 26 x 16 na capital paranaense. Com isso, o Curitiba duelará com o Desterro em clássico do Sul, ao passo que Pasteur e SPAC farão o dérbi paulistano.

A Taça Tupi também teve decisão e conheceu já seu primeiro classificado às semifinais: é o Band Saracens, que passou tranquilo pelo Pé Vermelho, 59 x 10. O time de Londrina, no entanto, seguiu em segundo lugar com o empate entre Templários e Rio Branco no outro duelo da chave. O Band também garantiu seu retorno à primeira divisão nacional, sendo o primeiro time já promovido.

No Grupo B, o BH Rugby abriu vantagem na liderança passando com imponência pelo Rio Rugby, 46 x 14, ao passo que o Guanabara respirou vencendo o Niterói no clássico do Rio por 22 x 08. Já no Grupo C, Charrua e San Diego triunfaram e seguem no topo, com o Charrua fazendo 17 x 12 no batalhador Chapecó e o San Diego passando pelo Joaca por somente 14 x 10.

Teve mais rugby ainda. No Paulista B, o Tornados derrotou o Corinthians, 36 x 10, e assumiu a liderança da competição.

Super 8 – rodada 7

Dia 26/08/2017 às 15h30 – São José 32 X 24 Jacareí

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Takashio Nagato e Roger Santesso

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 26/08/2017 às 14h – Farrapos 50 X 05 Poli

Árbitro: Lucas Santos

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 26/08/2017 às 14h30 – Curitiba 26 X 16 SPAC

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Paraná Esporte – Curitiba, SP

Dia 26/08/2017 às 15h00 – Desterro 41 X 14 Pasteur

Árbitro: Henrique Platais

Local: UFSC Ressacada – Florianópolis

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 25 7 5 0 2 4 1 200 167 33 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 25 7 5 0 2 4 1 213 149 64 Pasteur São Paulo (SP) 22 7 5 0 2 1 1 123 132 -9 Curitiba Curitiba (PR) 21 7 4 0 3 2 3 134 114 20 Desterro Florianópolis (SC) 19 7 3 0 4 4 3 213 172 41 SPAC São Paulo (SP) 14 7 3 0 5 0 2 154 178 -24 Poli São Paulo (SP) 11 7 1 1 5 2 3 126 187 -61 São José São José dos Campos (SP) 8 7 1 1 5 1 1 131 205 -74

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Taça Tupi – rodada 4

Dia 26/08/2017 às 13h – Band Saracens 59 X 17 Pé Vermelho

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Luciano Sampaio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 26/08/2017 às 15h – Rio Branco 29 X 29 Templários

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Mariana Wyse e Renata Martinez

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 26/08/2017 às 15h Niterói 08 X 22 Guanabara

Árbitro: Braz Magaldi

Local: Campo Olímpico de Rugby UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 26/08/2017 às 15h – BH Rugby 46 X 14 Rio Rugby

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 26/08/2017 às 15h – San Diego 14 X 10 Joaca

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Parque Capão do Corvo – Canoas, RS

Dia 26/08/2017 às 15h – Charrua 17 X 12 Chapecó

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Sociedade Hípica Portoalegrense – Porto Alegre, RS

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Band Saracens São Paulo (SP) 20 4 4 0 0 4 0 226 62 164 Pé Vermelho Londrina (PR) 10 4 2 0 2 2 0 123 146 -23 Templários São Bernardo do Campo (SP) 9 4 1 1 2 3 0 93 167 -74 Rio Branco São Paulo (SP) 4 4 0 1 3 2 0 92 159 -67 Grupo B BH Rugby Belo Horizonte (MG) 14 3 3 0 0 2 0 90 36 54 Niterói Niterói (SP) 9 4 2 0 2 1 0 59 75 -16 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 7 3 1 0 2 1 2 74 66 8 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 5 4 1 0 3 0 1 49 91 -42 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 15 4 3 0 1 2 1 87 56 31 San Diego Porto Alegre (RS) 13 4 3 0 1 0 1 72 55 17 Joaca Florianópolis (SC) 6 4 1 0 3 0 2 45 66 -21 Chapecó Chapecó (SC) 5 4 1 0 3 0 1 58 85 -27

Campeonato Paulista B

Dia 26/08/2017 às 15h – Cougars 22 X 26 Urutu

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Fernanda Lima e Aline Thomaz

4o árbitro: Erika Weiss

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 26/08/2017 às 15h30 – Tornados 36 X 10 São Jorge

Árbitro: Rapahel Santana

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Marco Silva

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Tornados Indaiatuba 30 8 6 0 2 5 1 210 139 71 0 ABC Santo André 29 7 6 0 1 4 1 240 112 128 0 Templários São Bernardo do Campo 28 6 6 0 0 4 0 167 52 115 0 Urutu São Paulo 21 8 4 0 4 3 2 204 107 97 0 São Jorge Barueri 19 8 4 0 4 2 1 160 195 -35 0 São Bento São Paulo 15 6 3 1 2 0 1 114 118 -4 0 Cougars Vinhedo 13 8 2 0 6 2 3 181 242 -61 0 Wallys Louveira 12 7 2 0 5 2 2 131 180 -49 0 União Rugby Alphaville Barueri 7 7 1 0 6 1 2 136 213 -77 0 Lechuza Itu / Sorocaba 6 7 0 1 6 2 2 139 324 -185 0

Campeonato Paulista D

Dia 26/08/2017 às 15h – Mogi Mirim 07 X 39 Rio Preto

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Mauro Paccagnella

4o árbitro: Erika Bordoni

Local: Mogi Mirim, SP

Grupo A Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Jacareí Desenvolvimento Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 185 82 103 0 Leões de Paraisópolis São Paulo 20 5 4 0 1 4 0 199 97 102 0 Pinda Pindamonhangaba 19 6 4 0 2 3 0 206 148 58 0 SPAC Desenvolvimento São Paulo 17 5 3 0 2 3 2 188 79 109 0 Insper São Paulo 15 5 3 0 2 2 1 185 79 106 0 Iguanas São José dos Campos 6 5 1 0 4 1 1 76 187 -111 0 Taubaté Taubaté 5 5 1 0 4 1 0 99 200 -101 0 Barueri Barueri 4 6 1 0 5 0 0 61 327 -266 0 Grupo B Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 28 7 6 0 1 4 0 247 83 164 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 25 6 5 0 1 5 0 277 91 186 0 Piracicaba Piracicaba 19 6 4 0 2 3 0 186 117 69 0 São Roque São Roque 10 7 2 0 5 1 1 65 235 -170 0 Mogi Mirim Mogi Mirim 1 6 0 0 6 0 1 63 312 -249 0

Campeonato Paulista Universitário

Dia 27/08/2017 às 8h40 – FACENS X PUC

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Aline Thomaz

4o árbitro: Luciano Sampaio

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 27/08/2017 às 10h15 – UFABC X UNIP

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Hebert Ferreira e Luiz Henrique

4o árbitro: Gabriel da Silva

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 27/08/2017 às 11h50 – Engenharia Mackenzie X San Fran

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Luiz Dantas e Marco Silva

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 27/08/2017 às 13h35 – Mauá X USP

Árbitro: Takashi Nagato

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Luiz Dantas

4o árbitro: Marco Silva

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Baiano

Dia 26/08/2017 às 10h – Itabuna 07 X 53 Galícia Orixás

Local: Itabuna, BA

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Orixás Galícia Salvador 26 6 5 0 1 5 1 307 62 245 Ymborés Vitória da Conquista 14 5 3 0 2 2 0 159 73 86 Porto Seguro Porto Seguro 14 5 3 0 2 2 0 172 105 67 Itabuna Itabuna 0 6 0 0 6 0 0 13 411 -398

Campeonato Fluminense de Desenvolvimento de Sevens – 4ª etapa

Participantes: Guanabara B, Vila Real, Maricá, Três Rios, Ita, Itaipuaçu e Cachoeiras

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ

Campeonato Paulista Universitário de 7s – FUPE

Dia 27/08/2017 a partir das 09h

Local: UNICAMP – Av. Érico Veríssimo, 701 – Campinas, SP

Grupo A: Tsunami, Poli, Direito Mackenzie

Grupo B: UFABC, LAAUSP, Ufscar

Grpo C: Engenharia Mackenzie, Cásper Líbero, SanFran

Masculino: Ufscar, Puccamp, Mackenzie, FGV

09h00 – Tsunami x Poli

09h20 – UFABC x LAAUSP

09h40 – Cásper Líbero x Engenharia Mackenzie

10h00 – Ufscar x Puccamp – masculino

10h20 – Tsunami x Direito Mackenzie

10h40 – UFABC x Ufscar

11h00 – Engenharia Mackenzie x Sanfran

11h20 – Mackenzie x FGV – masculino

11h40 – Poli x Direito Mackenzie

12h00 – LAAUSP x Ufscar

12h20 – Cásper Líbero x Sanfran

12h40 – Mackenzie x Puccamp – masculino

13h00 – FGV x Ufscar – masculino

13h20 – Disputa de 7º

13h40 – Semifinal Ouro

14h00 – Semifinal Ouro

14h20 –

14h40 – Mackenzie x Ufscar

15h00 – LAAUSP x FGV

15h20 –

15h40 – Disputa de 5º

16h00 – Disputa de 3º

16h20 – Final Ouro

