Fim de semana de decisões Brasil, com Planalto de Passo Fundo, Curitiba, Jacareí e Leoas de Paraisópolis comemorando.

No Rio Grande do Sul, Estrela recebeu a grande final do Gaúcho Série B, mas o título escapou das mãos dos donos da casa, o Centauros. Quem festejou foi o Planalto de Passo Fundo, com um dramático 10 x 06 que lhe rendeu seu primeiro título da competição.

Enquanto isso, o Universitário de Santa Maria recebeu e derrotou o Brummers no jogo de volta da decisão de 5º lugar do Gaúcho A, que acabou em 17 x 15 para os anfitriões. Porém, o placar da ida era largo demais e o Brummers assegurou o 5º lugar geral, com 72 x 17 no agregado.

Em Guarapuava, o Paranaense de Sevens masculino teve, como esperado, desfecho com títulos do Curitiba no adulto e no M19.

Já em São José dos Campos, está rolando a última etapa da Copa SP Feminina e, no primeiro dia, se encerraram os torneios M19 e M16. No M19, deu Jacareí e no M16 as Leoas de Paraisópolis.

Campeonato Gaúcho Série A

Dia 04/11/2017 às 15h00 – Universitário 17 x 15 Brummers – Decisão de 5º lugar, jogo de volta – agregado: Universitário 17 x 72 Brummers

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Campeonato Gaúcho Série B

Dia 04/11/2017 às 15h30 – Centauros 06 x 10 Planalto – FINAL

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 04/11/2017 às 15h00 – Guasca 26 x 07 Pampas – 3º lugar

Local: PUCRS – Porto Alegre, RS

Copa SP Feminina – 3ª etapa

Dia 04 e 05/11/2017

Grupo A: Rio Branco, UFABC Leprechauns, ABC e São Jorge

Grupo B: Piratas, Taubaté, Iguanas, Wallys

Grupo C: Flamengo-Guarulhos, Pasteur, SP Barbarians, Lenks

M19: Leoas, São José, Jacareí A, Jacareí B

M16: Leoas, São José, Iguanas, Jacareí

Local: Complexo Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Sábado, 04 de novembro – Campo 1

10h00 – UFABC Leprechauns 21 x 27 ABC

10h20 – Rio Branco 27 x 12 São Jorge

10h40 – Taubaté 24 x 10 Iguanas

11h00 – Piratas 27 x 05 Wallys

11h20 – Pasteur 22 x 05 SP Barbarians

11h40 – Flamengo-Guarulhos 26 x 17 Lenks

12h00 – UFABC Leprechauns 10 x 17 São Jorge

12h20 – Rio Branco 29 x 07 ABC

12h40 – Taubaté 19 x 12 Wallys

13h00 – Iguanas 00 x 17 Piratas

13h20 – Pasteur 27 x 05 Lenks

13h40 – Flamengo-Guarulhos 35 x 00 SP Barbarians

14h00 – Rio Branco 22 x 10 UFABC Leprechauns

14h20 – ABC 07 x 15 São Jorge

14h40 – Piratas 21 x 17 Taubaté

15h00 – Iguanas 07 x 12 Wallys

15h20 – Flamengo-Guarulhos 12 x 12 Pasteur

15h40 – Lenks 07 x 10 SP Barbarians

Sábado, 04 de novembro – Campo 2

11h00 – São José 05 x 38 Leoas – M16

11h20 – Jacareí A 39 x 00 Jacareí B – M16

11h40 – São José 27 x 05 Leoas – M19

12h00 – Jacareí 46 x 00 Iguanas – M19

12h40 – São José 00 x 15 Jacareí A – M16

13h00 – Leoas 29 x 00 Jacareí B – M16

13h20 – São José 05 x 26 Jacareí – M19

13h40 – Leoas 43 x 00 Iguanas – M19

14h20 – São José 20 x 07 Jacareí B – M16

14h40 – Jacareí A 00 x 24 Leoas – M16

15h00 – São José 18 x 10 Iguanas – M19

15h20 – Jacareí 26 x 12 Leoas – M19

Classificação final M19: 1 Jacareí, 2 São José, 3 Leoas, 4 Iguanas

Classificação final M16: 1 Leoas, 2 Jacareí A, 3 São José, 4 Jacareí B

Domingo, 05 de novembro

10h00 – Quartas Ouro – Rio Branco x Barbarians

10h20 – Quartas Ouro – Pasteur x Taubaté

10h40 – Quartas Ouro – Piratas x Wallys

11h00 – Quartas Ouro – Flamengo-Guarulhos x São Jorge

11h20 – Semi Bronze – UFABC Leprechauns x Iguanas

11h40 – Semi Bronze – ABC x Lenks

12h00 – Semi Prata

12h20 – Semi Prata

12h40 – Semi Ouro

13h00 – Semi Ouro

13h20 – Disputa de 11º

13h40 – Final Bronze

14h00 – Disputa de 7º

14h20 – Final Prata

14h40 – Disputa de 3º

15h00 – Final Ouro

Campeonato Paranaense de Sevens – Taça John Swann

Dia 04/11/2017 – Adulto: Curitiba, Lobo Bravo, Pé Vermelho, Cianorte e Apucarana

Juvenil: Curitiba. Lobo Bravo, Pé Vermelho e Cianorte

Local: Estádio Waldomiro Gelinski – Guarapuava, PR

10h00 Lobo Bravo X Pé Vermelho

10h20 Cianorte X Curitiba

10h40 Lobo Bravo X Pé Vermelho – Juvenil

11h00 Cianorte X Curitiba – Juvenil

11h20 Apucarana X Pé Vermelho

11h40 Lobo Bravo X Cianorte

12h40 Curitiba X Pé Vermelho – Juvenil

13h00 Apucarana X Curitiba

13h20 Pé Vermelho X Cianorte

13h40 Lobo Bravo X Cianorte – Juvenil

14h00 Lobo Bravo X Apucarana

14h20 Pé Vermelho X Curitiba

14h40 Cianorte X Pé Vermelho – Juvenil

15h00 Cianorte X Apucarana

15h20 Lobo Bravo X Curitiba – Juvenil

15h40 Lobo Bravo X Curitiba

Campeão adulto: Curitiba

Campeão juvenil: Curitiba

