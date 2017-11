Tem time gritando “é campeão” pelo Brasil! No Piauí, o estadual de XV se encerrou nesse sábado, com o Parnaíba erguendo a taça graças a um WO do time do Piauí Rugby Clube.

Em Florianópolis, Santa Catarina viveu um grande dia de sevens, com 5 categorias estaduais rolando. No feminino e no masculino adultos, assim como no M15, deu Desterro, mas o M19 foi do Joaca e o M17 do Joinville, todos campeões estaduais agora da modalidade.

Em Primavera do Leste, chegou ao fim o circuito estadual de sevens do Mato Grosso e sem surpresas, com Primavera, entre os homens, e Melina, entre as mulheres, vencendo a etapa final e faturando a temporada.

Em São Paulo, a Copa USP de Rugby XV definiu seu segundo finalista, com os Demônios de Maxwell atropelando a San Fran e garantindo vaga para decidirem o título com a Poli. Enquanto isso, na Vila Mariana, no campo do São Bento, um ótimo torneio de sevens rolou entre clubes da capital e teve o Pasteur derrotando os Leões de Paraisópolis na decisão.

O rugby XV ainda rolou com duas “giras” interestaduais. O Tatuapé embarcou de São Paulo para Manaus para duelar com o poderoso local, o GRUA, que se despedia de seu fundador Marcelo Gordo. Em jogo de grande emoção e significado para os amazonenses, a vitória foi do GRUA com contundência sobre o clube do Paulista C, 65 x 10.

Já o São José foi a Porto Alegre para unir seu grupo pensando em 2018 e venceu na sexta a noite o San Diego, 55 x 07.

Campeonato Piauiense

Dia 25/11/2017 às 16h00 – Piauí 00 x 28 Parnaíba – WO



Local: Campo da Sintufpi – Teresina, PI

Clube Cidade P J V E D 4+ -7 PP PC SP Parnaíba Parnaíba 15 4 3 0 1 2 1 87 32 55 Delta

Teresina 10 4 2 0 2 1 1 68 88 -20 Piauí Teresina 7 4 1 0 3 1 2 58 93 -35

*Jogos do Nordeste Super XV entre clubes piauienses valem como o 1º turno do Campeonato Piauiense

Copa USP

Dia 25/11/2017 – Direito “San Fran” 07 x 48 Demônios de Maxwell

Local: CEEPUSP – São Paulo, SP

Clube P J V E D 4+ -7 PP PC SP Poli Desenvolvimento

15 3 3 0 0 3 0 113 56 57 Demônios de Maxwell 10 3 2 0 1 2 0 106 52 -91 Direito "San Fran" 6 3 1 0 1 1 1 82 102 -20 FFLCH/Farmácia 2 3 0 0 3 2 0 59 150 -91

Paulista Juvenil de Sevens – M15 e M17

Dia 26/11/2017

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

M15: São José, SPAC, Jacareí A, Jacareí B, Ilhabela

M17: São José, Iguanas, Jacareí A, Jacareí B, Ilhabela

Jogos:

09h00 – Jacareí A X Jacareí B – M15

09h20 – São José X Ilhabela – M15

09h40 – Jacareí A X Jacareí B – M17

10h00 – São José X Ilhabela – M17

10h20 – SPAC X Ilhabela – M15

10h40 – São José X Jacareí B – M15

11h00 – Jacareí A X Iguanas – M17

11h20 – São José X Jacareí B – M17

11h40 – Jacareí A X Ilhabela – M15

12h00 – São José X SPAC – M15

12h20 – São José X Iguanas – M17

12h40 – Ilhabela X Jacareí B – M17

13h00 – Jacareí A X São José – M15

13h20 – SPAC X Jacareí B – M15

13h40 – Jacareí A X Ilhabela – M17

14h00 – Iguanas X Jacareí B – M17

14h20 – Ilhabela X Jacareí B – M15

14h40 – SPAC X Jacareí A – M15

15h00 – Iguanas X Ilhabela – M17

15h20 – Jacareí A X São José – M17

Campeonato Fluminense Masculino de Sevens – 2ª etapa

Dia 26/11/2017 – Grupo A: Niterói, Maxambomba e Cachoeiras / Grupo B: Itaguaí, Rio Rugby e Carioca / Grupo C: Guanabara, Cantagalo, UFF e UFRJ

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

10h00 – Niterói x Maxambomba

10h22 – Itaguaí x Rio Rugby

10h44 – Cantagalo x UFRJ

11h06 – Maxambomba x Cachoeiras

11h28 – Rio Rugby x Carioca

11h50 – UFRJ x Guanabara

12h12 – Cachoeiras x Niterói

12h34 – Carioca x Itaguaí

12h56 – Guanabara x Cantagalo

13h42 – Semifinal Prata

14h04 – Semifinal Prata

14h26 – Semifinal Ouro

14h48 – Semifinal Ouro

15h10 – Decisão de 7º lugar

15h32 – Final Prata

15h54 – Decisão de 3º lugar

16h16 – Final Ouro

Campeonato Catarinense de Sevens

Dia 25/11/2017 – Feminino: Desterro, Chapecó, Velho Oeste, Joinville e Criciúma / Masculino: Desterro, Joaca, Costão Norte, Criciúma e BC Rugby / M19: Desterro e Joaca / M17: Desterro, Costão Norte e Joinville / M15: Desterro A e Desterro B

09h00 – Desterro 29 x 00 Chapecó – Feminino

09h20 – Velho Oeste 00 x 14 Criciúma – Feminino

09h40 – Desterro 19 x 17 Joaca – Masculino

10h00 – Costão Norte 17 x 00 Criciúma – Masculino

10h20 – Desterro Verde 12 x 10 Desterro Vermelho – M15

10h40 – Joinville 00 x 36 Chapecó – Feminino

11h00 – Criciúma 00 x 15 Desterro – Feminino

11h20 – BC 00 x 10 Joaca – Masculino

11h40 – Criciúma 00 x 47 Desterro – Masculino

12h00 – Desterro Vermelho 17 x 19 Desterro Verde – M15

12h20 – Desterro 00 x 39 Costão Norte – M17

12h40 – Velho Oeste 34 x 00 Joinville – Feminino

13h00 – Chapecó 00 x 29 Criciúma – Feminino

13h20 – Costão Norte 00 x 45 BC – Masculino

13h40 – Joaca 42 x 00 Criciúma – Masculino

14h00 – Costão Norte 05 x 10 Joinville – M17

14h20 – Desterro 00 x 30 Joaca – M19

14h40 – Desterro 25 x 00 Velho Oeste – Feminino

15h00 – Criciúma 27 x 00 Joinville – Feminino

15h20 – Desterro 52 x 00 Costão Norte – Masculino

15h40 – Criciúma 00 x 60 BC – Masculino

16h00 – Joinville 27 x 07 Desterro – M17

16h20 – Joaca 29 x 00 Desterro – M19

16h40 – Chapecó 00 x 29 Velho Oeste – Feminino

17h00 – Joinville 00 x 36 Desterro – Feminino

17h20 – Joaca 38 x 00 Costão Norte – Masculino

17h40 – BC 05 x 05 Desterro – Masculino

Local: Campo da Tapera – Floriamópolis, SC

Classificação final

Masculino Adulto – 1 Desterro, 2 Joaca, 3 BC Rugby, 4 Costão Norte, 5 Criciúma;

Feminino Adulto – 1 Desterro, 2 Criciúma, 3 Velho Oeste, 4 Chapecó, 5 Joinville;

Masculino M19 – 1 Joaca, 2 Desterro;

Masculino M17 – 1 Joinville, 2 Desterro, 3 Costão Norte;

Masculino M15 – 1 Desterro Verde, 2 Desterro Vermelho;

Circuito Gaúcho M19 de Sevens – 3ª etapa

Dia 25/11/2017 – participantes: Charrua, SC Rugby, Farrapos, Brummers e Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Campeonato Matogrossense de Sevens – 4ª etapa

Dia 25/11/2017 a partir das 14h00

Masculino: Primavera, Cuiabá, Parecis A, Parecis B e Rondonópolis

Feminino: Primavera, Parecis e Melina

Local: Primavera do Leste, MT

Masculino – Parecis A 43×0 Parecis B

Masculino – Mas Primavera 36 x0 Parecis A

Feminino – Primavera 0x53 Melina

Masculino – Cuiabá 33×0 Rondonópolis

Feminino – Primavera 5×21 Parecis

Masculino – Parecis A 7×21 Cuiabá

Masculino – Primavera 73 x0 Rondonópolis

Feminino – Parecis 5×54 Melina

Masculino – Parecis B 0x60 Cuiabá

Feminino – Queixadas 0x38 Melina

Masculino – Parecis A 24×12 Rondonópolis

Masculino – Primavera 52 x7 Cuiabá

Masculino – Parecis B 10×29 Rondonópolis

Feminino – Queixadas 0x31 Parecis

Classificação da etapa – Masculino: 1º Primavera, 2 Cuiabá, 3 Parecis A, 4 Rondonópolis, 5 Parecis B / Feminino: 1º Melina, 2 Parecis, 3 Primavera, 4 Queixadas

Clube Cidade Pts Geral Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Masculino Primavera Primavera do Leste 96 21 25 25 25 Cuiabá Cuiabá 88 25 21 21 21 Parecis Campo Novo do Parecis 64 10 18 18 18 Araguaia Barra do Garças 30 15 15 Melina Cuiabá 24 12 12 Cuiabá B Cuiabá 18 18 Nova Mutum Nova Mutum 15 15 Rondonópolis Rondonópolis 15 15 Parecis B Campo Novo do Parecis 12 12 Feminino Melina Cuiabá 100 25 25 25 25 Parecis Campo Novo do Parecis 81 18 21 21 21 Primavera Primavera do Leste 69 15 18 18 18 Cuiabá Cuiabá 51 21 15 15 Queixadas Primavera do Leste 15 15

Copa São Bento

Dia 25/11/2017 – Grupo A: Pasteur, Engenharia Mackenzie e Combinado Paulista / Grupo B: São Bento, Leões de Paraisópolis e Pacto Mackenzie

Local: Arena São Bento – Rua Machado de Assis, 550 – Vila Mariana – São Paulo, SP

10h20 – São Bento 05 x 19 Leões

10h40 – Pasteur 19 x 05 Engenharia Mackenzie

11h00 – Pacto Mackenzie 00 x 26 Leões

11h20 – Engenharia Mackenzie 21 x 19 Combinado

11h40 – São Bento 19 x 00 Pacto Mackenzie

12h00 – Pasteur 36 x 12 Combinado

12h40 – Taça Bronze – Combinado 49 x 00 Pacto Mackenzie

13h00 – Semifinal – Pasteur 37 x 00 São Bento

13h20 – Semifinal – Leões 17 x 12 Engenharia Mackenzie

14h00 – Taça Prata – São Bento 14 x 24 Engenharia Mackenzie

14h20 – Taça Ouro – Pasteur 21 x 07 Leões

Amistosos

Dia 24/11/2017 às 19h00 – San Diego 07 x 55 São José

Local: Parque Marinha do Brasil, Praia de Belas – Porto Alegre, RS

Dia 25/11/2017 às 14h00 – GRUA 65 x 10 Tatuapé

Local: UFAM Campo 1 – Manaus, AM

Dia 25/11/2017– Seleção de Teresina 23 x 03 Parnaíba

Local: Campo da Sintufpi – Teresina, PI

Dia 26/11/2017 – Charrua X São José

Local: Sociedade Hípica Portoalegrense – Porto Alegre, RS