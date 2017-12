O Lions Sevens esteve a todo vapor nesse sábado, embalados pelos tradicionais torneios masculino e feminino, pelos veteranos e Copa Cultura Inglesa juvenil. Entre os destaques, a Seleção Brasileira de Sevens Masculina, com seus times A (Verde) e B (Amarelo) venceram todos os seus compromissos iniciais.

Na USP, a Poli não fez jus ao favoritismo e o título do XV da universidade ficou para os Demônios de Maxwell, com um 45 x 25, dando o primeiro título da Copa USP ao time nascido na Faculdade de Física.

XXV Lions Sevens / Copa Cultura Inglesa

Dias 09 e 10/12/2017

Local: SPAC – São Paulo, SP

Tabela

Sábado

Campo de futebol

02 8h00 PARANÁ 00 x 19 05 SP BRANCO – M19

04 8h20 SP VERMELHO 00 x 19 SP PRETO – M19

08 9h00 SP BRANCO 05 x 37 SP PRETO – M19

10 9h20 PARANÁ 00 x 37 SP VERMELHO – M19

12 9h40 SP VERMELHO 20 x 05 SANTA CATARINA – M19

14 10h00 SP BRANCO 05 x 21 RIO DE JANEIRO – M19

16 10h20 PARANÁ 12 x 12 RIO GRANDE DO SUL – M19

18 10h40 Cruzeiro do Sul 41 x 00 Jurassic Pira – Quartas – Veteranos

20 11h05 Niteroldies 14 x 36 South African Warriors – Quartas – Veteranos

22 11h30 SP BRANCO 07 x 26 RIO DE JANEIRO – M18

24 11h50 SP PRETO 10 x 05 PARANÁ – M18

26 12h10 SP PRETO 26 x 07 PARANÁ – M19

28 12h30 SP BRANCO 24 x 07 SP VERMELHO – M19

30 12h50 SANTA CATARINA 07 x 12 RIO DE JANEIRO – M19

32 13h10 Jurassic Pira 00 x 35 Niteroldies – Semi 5º – Veteranos

34 13h35 SP Barbarians 00 x 24 Rio Relíquias – Semi 5º – Veteranos

36 14h00 PARANÁ 35 x 10 RIO DE JANEIRO – M18

38 14h20 SP PRETO 48 x 00 SP VERMELHO – M18

40 14h40 Rio Branco 32 x 12 Leprechauns – Grupo D – Masculino

42 15h00 Pasteur 34 x 00 Ribeirão Preto – Grupo E – Masculino

44 15h20 Leões da Paraisópolis 31 x 07 Bulldog 123 – Grupo E – Masculino

46 15h40 Jurassic Pira 26 x 12 SP Barbarians – 7º lugar – Veteranos

48 16h05 SP PRETO 12 x 07 SP BRANCO – M19

50 16h25 SP VERMELHO 05 x 05 PARANÁ – M19

52 16h45 RIO GRANDE DO SUL 33 x 00 SANTA CATARINA – M19

54 17h05 Cruzeirinho 05 x 14 Brasil Amarela – Grupo A – Masculino

56 17h25 Guanabara 45 x 00 CE Rugby Samambaia – Grupo B – Masculino

58 17h45 Pequi Melina 00 x 42 Brasil Verde – Grupo C – Masculino

60 18h05 BHB 07 x 12 Madagascar – Grupo A – Masculino

62 18h25 Golden CAPS 31 x 00 ESPM – Grupo B – Masculino

64 18h45 Ribeirão Preto 35 x 00 Bulldog 123 – Grupo E – Masculino

06 8h40 RIO DE JANEIRO 22 x 19 RIO GRANDE DO SUL – M18

Campo de Rugby

1 7h40 Cruzeirinho 42 x 00 Madagascar – Grupo A – Masculino

3 8h00 Brasil Amarela 43 x 00 BHB – Grupo A – Masculino

5 8h20 Guanabara 26 x 00 Golden CAPS – Grupo B – Masculino

7 8h40 CE Rugby Samambaia 05 x 15 ESPM – Grupo B – Masculino

9 9h00 Pequi Melina 47 x 00 SP Barbarians – Grupo B – Masculino

11 9h20 Brasil Verde 59 x 00 São Carlos – Grupo B – Masculino

13 9h40 SPAC 05 x 00 Rio Rugby – Feminino

15 10h00 Leoas da Paraisópolis 05 x 24 Niterói – Feminino

17 10h20 Pasteur 00 x 36 Guanabara – Feminino

19 10h40 SPAC Highlanders 46 x 00 SP Barbarians – Quartas – Veteranos

21 11h05 Rio Relíquias 00 x 17 Bandsauros – Quartas – Veteranos

23 11h30 SPAC 38 x 07 Leprechauns – Grupo D – Masculino

25 11h50 Rio Branco 33 x 00 Java – Grupo D – Masculino

27 12h10 Pasteur 46 x 00 Bulldog 123 – Grupo E – Masculino

29 12h30 Leões da Paraisópolis 17 x 15 Ribeirão Preto – Grupo E – Masculino

31 12h50 SPAC 17 x 07 Niterói – Feminino

33 1h10 Leoas da Paraisópolis 29 x 00 Pasteur – Feminino

35 1h30 Guanabara 19 x 10 Rio Rugby – Feminino

37 1h50 South African Warriors 24 x 19 Cruzeiro do Sul – Semifinal – Veteranos

39 2h15 SPAC Highlanders 00 x 12 Bandsauros – Semifinal – Veteranos

41 2h40 Cruzeirinho 36 x 00 Madagascar – Grupo A – Masculino

43 3h00 Brasil Amarela 50 x 00 BHB – Grupo A – Masculino

45 3h20 Guanabara 59 x 00 ESPM – Grupo B – Masculino

47 3h40 CE Rugby Samambaia 10 x 19 Golden CAPS – Grupo B – Masculino

49 4h00 Pequi Melina 24 x 07 São Carlos – Grupo C – Masculino

51 4h20 Brasil Verde 64 x 00 SP Barbarians – Grupo C – Masculino

53 4h40 SPAC 51 x 05 Java – Grupo D – Masculino

55 5h00 Niteroldies 10 x 19 Rio Relíquias – 5º lugar – Veteranos

57 5h25 Cruzeiro do Sul 36 x 05 SPAC Highlanders – 3º lugar – Veteranos

59 5h50 South African Warriors 15 x 10 Bandsauros – FINAL – Veteranos

61 6h15 Pasteur 38 x 00 Leões da Paraisópolis – Grupo E – Masculino

63 6h35 SPAC 17 x 12 Rio Branco – Grupo D – Masculino

65 6h55 Java 14 x 21 Leprechauns – Grupo D – Masculino

66 7h15 São Carlos 64 x 00 SP Barbarians – Grupo C – Masculino

Domingo

Campo Futebol

68 8h00 SP PRETO x RIO GRANDE DO SUL – M19

70 8h20 SP BRANCO x SANTA CATARINA – M19

72 8h40 SP VERMELHO x RIO DE JANEIRO – M19

74 9h00 17° x 20° – Masculino

76 9h20 18° x 19° – Masculino

78 9h40 SP BRANCO x PARANÁ – M18

80 10h00 RIO DE JANEIRO x SP VERMELHO – M18

82 10h20 SP PRETO x SANTA CATARINA – M19

84 10h40 SP BRANCO x RIO GRANDE DO SUL – M19

86 11h00 PARANÁ x RIO DE JANEIRO – M19

88 11h20 Rio Branco x Keep Walking – Semifinal – Golden Oldies

90 12h00 13° x 16° – Masculino

92 12h20 14° x 15° – Masculino

94 12h40 Amistoso de XV Feminino

96 1h00 P74 x P76 – Masculino

98 1h20 V74 x V76 – Masculino

100 1h40 P90 x P92 – Masculino

102 2h00 V90 x V92 – Masculino

104 2h20 SP BRANCO x SP VERMELHO – M18

106 2h40 SP PRETO x RIO DE JANEIRO – M18

108 3h00 RIO DE JANEIRO x SP PRETO – M19

110 3h20 RIO GRANDE DO SUL x SP VERMELHO – M19

112 3h40 SANTA CATARINA x PARANÁ – M19

114 4h00 P89 x P91 – Masculino

116 4h20 V89 x V91 – Masculino

118 4h40 3º x 4º – M18

119 5h00 1º x 2º – M18

Campo de Rugby

67 8h00 SPAC x Guanabara – Feminino

69 8h20 Leoas da Paraisópolis x Rio Rugby – Feminino

71 8h40 Pasteur x Niterói – Feminino

73 9h00 4° x 5° – Masculino

75 9h20 1° x 8° – Masculino

77 9h40 3° x 6° – Masculino

79 10h00 2° x 7° – Masculino

81 10h20 SPAC x Pasteur – Feminino

83 10h40 Leoas da Paraisópolis x Guanabara – Feminino

85 11h00 Rio Rugby x Niterói – Feminino

87 11h20 SPAC Over 50’s x Niterói – Semifinal – Golden Oldies

89 12h00 9° x 12° – Masculino

91 12h20 10° x 11° – Masculino

93 12h40 P73 x P75 – Masculino

95 1h00 P77 x P79 – Masculino

97 1h20 V73 x V75 – Masculino

99 1h40 V77 x V79 – Masculino

101 2h00 P87 x P88 – Masculino

103 2h40 V87 x V88 – Masculino

105 3h20 Rio Rugby x Pasteur – Feminino

107 3h40 Niterói x Guanabara – Feminino

109 4h00 SPAC x Leoas da Paraisópolis – Feminino

111 4h20 P93 x P95 – Masculino

113 4h40 V95 x V95 – Masculino

115 5h10 P97 x P99 – Masculino

117 5h30 V97 x V99 – Masculino

Copa USP

Dia 09/12/2017 às 14h00 – Poli 25 x 45 Demônios de Maxwell – FINAL

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Cearense de Sevens – 2ª etapa



Dia 09/12/2017 das 08h00 às 18h00 – Participantes: Sertões, Monólitos, Tubarões, Asa Branca, Aurora e Centuriões

Local: Estádio Abilhão – Quixadá, CE

Copa CCT São Roque Sevens

Dia 09/12/2017 a partir das 08h00 – Participantes – Masculino: São Roque, Wallys, Tornados, FACENS, Lechuza e FGV / Feminino: Tornados, Lenks, Wallys, Jaguars, Barueri e Mogi Mirim

Local: Estádio Quintinão – São Roque, SP

Amistoso de XV Feminino

Dia 10/12/2017 às 12h20 – Combinado Band-USP x Seleção Oeste da Capital Paulista

Local: SPAC – São Paulo, SP

Amistosos

Dia 09/12/2017 – Triangular de Sevens Juvenil:

São Lourenço Tricolor 17 x 19 São Lourenço Branco;

São Lourenço Tricolor 12 x 38 Uberlândia;

São Lourenço Branco 26 x 21 Uberlândia;

Local: São Lourenço, MG

Dia 09/12/2017 – São Lourenço 19 x 17 Uberlândia – 10-a-side Juvenil

Local: São Lourenço, MG

Foto: Daniel Venturole