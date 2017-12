Acabou o ano no Brasil! E tivemos torneios rolando de sevens. UFRJ, UERJ e Inconfidentes Ouro Preto foram os últimos a festejarem. Já no XV, teve empate no Mato Grosso do Sul entre Guaicurus e LOPAR (seleção do Oeste Paulista) e, claro, o clássico uspiano da FFLCH e seus veteranos do Tigres de Bengala, que deram despedida do ano ao Cepeusp na capital paulista.

Amistosos de XV

Dia 16/12/2017 ás 15h00 – Guaicurus 22 x 22 Seleção da LOPAR

- Continua depois da publicidade -

Local: Campo da ADEN – Três Lagoas, MS

Dia 17/12/2017 – FFLCH 41 x 26 Tigres de Bengala

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa Rural de Sevens

Dia 16/12/2017 a partir das 08h00 – masculino e feminino – participantes: Direito FMU, Alpha, Rural, UFRJ, UFF, UERJ e Carioca

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

Carioca 00 x 14 FMU – Masculino

UFF 00 X 22 UFRJ – Masculino

FMU 10 x 17 UFF – Feminino

Rural 17 x 05 Carioca – Feminino

Carioca 12 x 31 Rural – Masculino

FMU 12 x 29 UFF – Masculino

FMU 00 x 36 UERJ – Feminino

Rural 25 x 19 Alpha – Feminino

UFRJ 17 x 10 Rural – Masculino

Carioca 00 x 39 UFF – Masculino

UFF 07 x 14 UERJ – Feminino

Carioca 15 x 00 Alpha – Feminino

FMU 00 x 38 UFRJ – Masculino

UFF 12 x 10 Rural – Masculino

UFF 17 x 12 Carioca – 3º lugar Feminino

Carioca 00 x 42 UFRJ – Masculino

FMU 05 x 29 Rural – Masculino

UERJ 27 x 10 Rural – Final Feminina

Campeão Feminino: UERJ

Campeão Masculino – UFRJ

Lagoa Santa Sevens

Dia 16/12/2017 a partir das 10h00 – Participantes: Trinca Ferro Lagoa Santa, Alligators Sete Lagoas, Inconfidência, Inconfidentes Ouro Preto, Terremoc Montes Claros e Gordos 7s

Local: Campo Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Lagoa Santa 00×35 Inconfidência

Inconfidentes Ouro Preto 30×05 Aligators

Montes Claros 15×10 Lagoa Santa

Inconfidência 10×15 Inconfidentes Ouro Preto

Aligators 5×25 Lagoa Santa

Montes Claros 0x25 Inconfidência

Inconfidência 20×5 Aligators

Inconfidentes Ouro Preto 20×5 Lagoa Santa

Montes Claros 5×30 IR Ouro Preto

Aligators 10×35 Montes Claros

Final – Inconfidência 15 x 15 Inconfidentes Ouro Preto – Inconfidentes Campeão

Desempate por número Saldo de Pontos

Super Desafio BRA de Beach Rugby

Dia 16/12/2017 – Campeonato de clubes M18

Campeão masculino: Guanabara / Campeão feminino: Guanabara

Local: Praia de Ipanema – Rio de Janeiro, RJ

Porto Seguro Beach Rugby

Dia 17/12/2017 – 09h ás 12h

Local: Boca da Barra – Porto Seguro, BA

Campeão masculino: Porto Seguro / Campeão feminino: Porto Seguro

Foto: Guaicurus x LOPAR