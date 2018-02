O rugby começou pra valer nos campos pelo Brasil! No Rio de Janeiro, o primeiro campeonato oficial começou com a Federação Fluminense organizando a primeira etapa do Circuito Fluminense de Desenvolvimento, para sevens masculino. E o campeão foi o time da casa, o Grêmio Náutico Maricá, que deixou para trás os times de desenvolvimento de rio Rugby e Niterói e o Ita Rugby para erguer a taça.

Em São Paulo, a pré temporada está com tudo e tiveram a largada dois torneios que já se fixaram no calendário estadual. Em São José, começou a Copa ABC, que teve vitórias do Templários, da Série A, sobre o Iguanas, da Séries B, e do Armada, da Série C, que mostrou sua evolução desbancando o vice campeão da Série B, o ABC, em um jogão.

Já em Vinhedo teve início a Copa RMC, com o Templários vencendo o Wallys, em clássico regional, e o Jaguars, da Série C, mostrando potencial e passando pelo time da casa, o Cougars, da Série B.

Em Bento Gonçalves, foi jogada a Taça Lucas Mariuzza, que teve o Farrapos se sagrando campeão no XV adulto de tempo reduzido e o Universitário de Santa Maria triunfando no sevens juvenil.

E os amistosos ainda deram as caras, com destaques para as vitórias de SPAC e Poli, em aquecimento para a Série A, sobre Rio Branco e Tucanos, respectivamente.

Copa ABC – 1ª rodada

Dia 17/02/2018 às 13h00 – ABC 31 x 33 Armada

Local: Centro Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 17/02/2018 às 10h30 – Iguanas 07 x 31 Templários

Local: Centro Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Copa RMC

Dia 17/02/2018 às 14h00 – Cougars 24 x 27 Jaguars

Local: Campo do Cougars – Vinhedo, SP

Dia 17/02/2018 às 15h45 – Tornados 46 x 10 Wallys

Local: Campo do Cougars – Vinhedo, SP

Circuito Fluminense de Desenvolvimento de Sevens Masculino – 1ª etapa

Dia 17/02/2018 – Gruo Único: Maricá, Ita, Niterói Desenvolvimento, Rio Rugby Desenvolvimento e Maricá Desenvolvimento

Local: Grupo Náutico Maricá – Maricá, RJ

Resultados

GN Maricá 21×07 Niterói Desenvolvimento

GNM Desenvolvimento 05×29 Rio Desenvolvimento

GN Maricá 21×00 Ita Rugby

Rio Desenvolvimento 07×35 Niterói Desenvolvimento

Niterói Desenvolvimento 23×05 GNM Desenvolvimento

Rio Desenvolvimento 21×17 Ita Rugby

GN Maricá 38×00 GNM Desenvolvimento

Niterói Desenvolvimento 07×00 Ita Rugby

GN Maricá 26×12 Rio Desenvolvimento

Ita Rugby 24×05 GNM Desenv

Classificação da etapa

1º Grêmio Náutico Maricá

2º Niterói Desenvolvimento

3º Rio Rugby Desenvolvimento

4º Ita Rugby

5º GN Maricá Desenvolvimento

Taça Lucas Mariuzza – XV reduzido/Sevens juvenil



Dia 17/02/2018 das 9h30 às 20h

Participantes: Farrapos, Charrua, Brummers, Centauros, Serra Gaúcha e Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Adulto

Farrapos 14 x 0 Serra

Centauros 15 x 14 Planalto

Charrua 31 x 0 Brummers

Centauros 5 x 36 Farrapos

Planalto 7 x 10 Serra

Universitário 5 x 24 Charrua

Serra 0 x 19 Centauros

Brummers 19 x 7 Universitário

Farrapos 33 x 0 Planalto

Semifinais:

Farrapos 47 x 0 Brummers

Charrua 27 x 0 Centauros

5º e 6º lugar: Serra 7 x 14 Universitário

3º e 4º lugar: Brummers 7 x 0 Centauros

FINAL: Farrapos 22 x 0 Charrua

Juvenil



Farrapos 17 x 33 Universitário

Planalto 7 x 24 Charrua

Planalto 0 x 42 Farrapos

Universitário 29 x 5 Charrua

Farrapos 40 x 0 Charrua

Farrapos 17 x 33 Universitário

Universitário Campeão

Torneio Feminino do Iguanas

Dia 17/02/2018 às 08h00

Local: Centro Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Amistosos

Dia 17/02/2018 às 14h00 – Poli 47 x 07 Tucanos

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 17/02/2018 – SPAC 73 x 19 Rio Branco

Local: SPAC – São Paulo, SP

