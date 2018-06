Parabéns aos campeões! Nada menos que 5 clubes soltaram o grito de campeões neste sábado pelo Brasil no rugby XV.

Em São Paulo, São José dos Campos foi o palco do choque entre o São José, maior campeão paulista, e a Poli, defensora do título de 2017, com o Estádio Martins Pereira recebendo as ações. E o jogo foi épico, decidido no apagar das luzes com a Poli faturando seu bicampeonato com um 25 x 23.

Em Minas Gerais, o BH Rugby se tornou eneacampeão (9 vezes campeão) estadual ao derrotar o aguerrido Uberlândia, que chegou a liderar o placar, mas não sustentou a frente, sofrendo a virada no segundo tempo, com o time da capital vencendo por 22 x 11.

No Rio de Janeiro, o título voltou ao Niterói, que não era campeão estadual desde 2015. Vitória na decisão sobre o Guanabara, campeão dos dois últimos anos, por 22 x 03.

Já no Rio Grande do Sul a hegemonia do Farrapos seguiu, com o clube de Bento Gonçalves enfrentando resistência do Charrua no primeiro tempo mas se impondo na segunda etapa por 45 x 03, para se tornar também eneacampeão.

Na segunda divisão gaúcho, por sua vez, a festa foi do Guaíba, derrotando o Antiqua de Pelotas por indiscutíveis 27 x 05.

O rugby ainda seguiu com 3 jogos bons no Paulista B e vitórias de Engenharia Mackenzie (perseguindo o líder Tornados), São Bento (que largou a lanterna) e Tucanos (também mirando o topo).

Em Santa Catarina, Joinville foi palco da largada do Catariense Feminino de sevens, que teve o Desterro levando a taça.

Campeonato Paulista A – FINAL

Dia 16/06/2018 às 15h00 – São José 23 x 25 Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Victor Hugo Barboza

4º árbitro: Tomás de Goycochea

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos, SP

Entrada gratuita

Campeonato Paulista B – Semana 8

Dia 16/06/2018 às 13h – São Bento 24 X 22 Piratas

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Aline Thomaz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/06/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie 73 X 07 ABC

Árbitro: Giancarlos Bristot

Auxiliares de linha: Marco Antônio da Silva e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/06/2018 às 15h – Cougars 19 X 57 Tucanos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 25 5 5 0 0 5 0 259 14 245 Engenharia Mackenzie São Paulo 18 4 4 0 0 2 0 195 52 143 Tucanos São João da Boa Vista 17 4 3 0 1 4 1 169 108 61 Piratas Americana 14 4 2 0 2 4 2 120 96 24 ABC Santo André 9 4 2 0 2 1 0 95 160 -65 Urutu São Paulo 7 4 1 0 3 1 2 58 124 -66 São Bento São Paulo 6 4 1 0 3 0 2 60 133 -73 São Carlos São Carlos 5 4 1 0 3 1 0 81 127 -46 Wallys Louveira / Jundiaí 4 5 1 0 4 0 0 63 167 -104 Cougars Vinhedo 4 4 1 0 3 0 0 70 189 -119

Campeonato Paulista C – Semana 9

Dia 16/06/2018 às 10h – FEA 32 X 20 União

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 17/06/2018 às 10h – Iguanas X Armada

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Mineiro

Dia 16/06/2018 às 12h00 – BH Rugby 22 x 11 Uberlândia – FINAL

Local: Campo do Bela Vista – Sete Lagoas, MG

Campeonato Fluminense

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Guanabara 03 x 22 Niterói – FINAL

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Rio Rugby 05 x 06 Maxambomba – Decisão de 3º lugar

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Itaguaí 34 x 29 UFF – Final da Taça Prata (5º lugar)

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

Campeonato Gaúcho – Série A

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Farrapos 45 x 03 Charrua – FINAL

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha x San Diego – 3º lugar

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Campeonato Gaúcho – Série B

Dia 16/06/2018 às 13h00 – Antiqua 05 x 27 Guaíba – FINAL

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Campeonato Catarinense

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Chapecó 28 x 00 BC Rugby – WO

Local: Estádio Irneu Mariconi – Chapecó, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Desterro

Florianópolis 15 3 3 0 0 3 0 116 20 96 Chapecó

Chapecó 10 3 2 0 1 2 0 70 73 -3 Joaca

Florianópolis 2 2 0 0 2 1 1 51 66 -15 BC Rugby

Balneário Camboriú 0 2 0 0 2 0 0 0 78 -78

Campeonato Catarinense Feminino – 1ª etapa



Dia 16/06/2018 a partir das 14h00

14h00 – Desterro 29 x 00 Criciúma

14h20 – Joinville 00 x 07 Velho Oeste

15h20 – Velho Oeste 00 x 21 Desterro

15h40 – Joinville 28 x 05 Criciúma

16h40 – Joinville 00 x 45 Desterro

17h00 – Criciúma 05 x 24 Velho Oeste

Classificação: 1 Desterro, 2 Velho Oeste, 3 Criciúma, 4 Joinville;

Local: Complexo Esportivo Schulze – Joinville, SC

Super USP – 2ª etapa

Dia 16/06/2018 – participantes: Tsunami, Poli, FFLCH, Feaodonto, Sanfran, Fofeca, FAU, EACHEEL e Med

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Amistosos

Dia 16/06/2018 – SPAC 66 x 24 Templários

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 16/06/2018 – Piracicaba 41 x 10 Lechuza

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 16/06/2018- Curitiba x São José – M17

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 16/06/2018- Curitiba x São José – M15

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR