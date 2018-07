O Campeonato Brasileiro começou! Nada menos que 8 jogos movimentaram o Super 16, a repaginada e expandida primeira divisão nacional. Na primeira rodada, apenas os mandantes saíram vitoriosos, com alguns placares bastante elásticos.

Pelo Grupo A, os tries choveram no Vale do Paraíba. O Jacareí, atual campeão, atropelou o recém promovido Guanabara por 98 x 00, ao passo que o São José não deu trégua ao BH e passou pelos mineiros por 85 x 06, em boas vindas dolorosas à elite nacional.

No Grupo B, Pasteur e Band Saracens fizeram um clássico paulistano de alto nível com o Pasteur brilhando com 40 x 28. Já a Poli, mesmo bastante desfalcadas, derrotou o Niterói por tranquilos 42 x 19.

O SPAC também venceu bem dérbi paulista contra o novato Templários, 34 x 00, e lidera o Grupo C ao lado do Curitiba, que venceu o dérbi paranaense contra o aguerrido e debutante Pé Vermelho, que mostra evolução, 39 x 15.

Já no Grupo D o Farrapos manteve sua hegemonia no Rio Grande do Sul passando pelo Charrua por 55 x 20 elásticos, enquanto o Desterro venceu o San Diego em Floripa por 31 x 13, com os porto-alegrenses fazendo primeiro tempo parelho em estreia na primeira divisão.

A Taça Tupi também começou e com o Tornados de Indaiatuba vencendo o tradicional Rio Branco na capital paulista por largos 41 x 10, animadores para o clube laranja do interior – e preocupantes para os Pelicanos. O Joaca, por sua vez, estreou em Santa Catarina sem sustos com um 24 x 03 sobre os paranaenses do Lobo Bravo de Guarapuava, ao passo que o Serra Gaúcha espantou os fantasmas de 2017 e venceu o Chapecó em pleno Oeste Catarinense por 31 x 22.

O Paulista Série B também teve ação no sábado, com a Engenharia Mackenzie colocando um pé e meio nas semifinais ao fazer 81 x 13 acachapantes sobre o Wallys.

Super 16 – 1ª rodada

Dia 21/07/2018 às 13h30 – Pasteur 40 x 28 Band Saracens

Árbitro: Xavier Vouga / Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Tomás de Goycochea

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 14h00 – São José 85 x 06 BH Rugby

Árbitro: Marcel Santos / Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Poli 42 x 19 Niterói

Árbitro: Renato Scalercio / Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Tomás de Goycochea

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – SPAC 34 x 00 Templários

Árbitro: Giancarlo Bristot / Auxiliares de linha: Renata Martines e Fernanda Andrade

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Curitiba 39 x 15 Pé Vermelho

Árbitro: Natasha Olsen

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Desterro 31 x 13 San Diego

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Farrapos 55 x 20 Charrua

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/07/2018 às 15h30 – Jacareí 98 x 00 Guanabara

Árbitro: Cauã Ricardo / Auxiliares de linha: Guilherme de Queiroz e Alexandre Castiglioni

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Jacareí Jacareí (SP) 5 1 1 0 0 1 0 98 0 98 São José São José dos Campos (SP) 5 1 1 0 0 1 0 85 6 79 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 1 0 0 1 0 0 6 85 -79 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 0 1 0 0 1 0 0 0 98 -98 Grupo B Poli São Paulo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 42 19 23 Pasteur São Paulo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 40 28 12 Band Saracens São Paulo (SP) 1 1 0 0 1 1 0 28 40 -12 Niterói Niterói (RJ) 0 1 0 0 1 0 0 19 42 -23 Grupo C SPAC São Paulo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 34 0 34 Curitiba Curitiba (PR) 5 1 1 0 0 1 0 39 15 24 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 1 0 0 1 0 0 15 39 -24 Templários São Bernardo do Campo (SP) 0 1 0 0 1 0 0 0 34 -34 Grupo D Farrapos Bento Gonçalves (RS) 5 1 1 0 0 1 0 55 20 35 Desterro Florianópolis (SC) 5 1 1 0 0 1 0 31 13 18 San Diego Porto Alegre (RS) 0 1 0 0 1 0 0 13 31 -18 Charrua Porto Alegre (RS) 0 1 0 0 1 0 0 20 55 -35

Taça Tupi – 1ª rodada

Dia 21/07/2018 às 11h45 – Rio Branco 10 x 41 Tornados

Árbitro: Mariana Wyse / Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Luiz Henrique Bernardo

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 13h00 – Joaca 24 x 03 Lobo Bravo

Árbitro: Pedro de Oliveira

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Chapecó 22 x 31 Serra Gaúcha

Árbitro: Fernando Ceolato

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC

Dia 22/07/2018 às 10h00 – Uberlândia x Inconfidentes

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Tornados Indaiatuba (SP) 5 1 1 0 0 1 0 41 10 31 Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia Uberlândia (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Branco São Paulo (SP) 0 1 0 0 1 0 0 10 41 -31 Grupo B Joaca Florianópolis (SC) 5 1 1 0 0 1 0 24 03 21 Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 5 1 1 0 0 1 0 31 22 9 Chapecó Chapecó (SC) 1 1 0 0 1 1 0 22 31 -9 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 0 1 0 0 1 0 0 3 24 -21

Campeonato Paulista B – Semana 12

Dia 21/07/2018 às 10h – Engenharia Mackenzie 81 x 13 Wallys

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha:Mauro Paccagnella e Luis Henrique Bernardo

4º árbitro: Mirko Weber

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 17h – ABC X Piratas

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 13

Dia 22/07/2018 às 10h – Jaguars X FEA

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Parque José Pires Junior – Jaguariúna, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Lechuza X União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Bárbara Martins

4º árbitro: Aline Rodrigues

Local: Campo do Sismi, Itu, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X Armada

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e Lucas Machado

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Liga Norte e Amigos

Dia 22/07/2018 – Buchaville x Blumenau

Local: Blumenau, SC

Dia 22/07/2018 – Criciúma x Lages

Local: Blumenau, SC

Dia 22/07/2018 – Itajaí x SJB Rugby

Local: Blumenau, SC

Circuito Gaúcho Feminino – 2ª etapa



Dia 22/07/2018 a partir das 09h00 – Participantes: Charrua, Farrapos, Predadores, Antiqua e San Diego

Local: Coelhão – Guaíba, RS

Liga do Triângulo de Sevens M19

Dia 22/07/2018 – Participantes: Ituiutaba, Uberlândia, Frutal, Lagoa Santa e BH Rugby

Local: Estádio Coleto de Paula – Ituiutaba, MG