O fim de semana foi de pouco rugby pelo Brasil, mas teve título sendo decidido. No XV, a Taça Pantanal rolou no Mato Grosso com o clássico estadual chegando a seu jogo de volta. Na ida, a vitória havia sido do Primavera sobre o Cuiabá, mas os cuiabanos deram a volta por cima no sábado e venceram por 43 x 15, alcançando um agregado de 51 x 37. Quarta conquista da Taça Pantanal para o time da capital matogrossense.

O sevens rolou também, com o Fluminense Feminino chegando à sua penúltima etapa na Federal Rural. O título, outra vez, foi do Niterói, que venceu todas as etapas anteriores e está agora com uma mão e quatro dedos na taça.

Já em São Paulo, teve os Jogos Regionais em São Carlos, com o time da casa levando a melhor no sevens masculino e Araraquara no feminino.

Taça Pantanal

Dia 07/07/2018 às 18h00 – Cuiabá 43 x 15 Primavera – agregado: Cuiabá 51 x 37 Primavera

Local: Complexo Dom Aquino – Cuiabá, MT

Circuito Fluminense Feminino – 4ª etapa

Dia 08/07/2018 – Grupo Único

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

10h00 – Niterói 50 x 00 Volta Redonda

10h20 – Guanabara 35 x 07 Itaguaí

11h00 – Rio Rugby 05 x 22 Niterói

11h20 – Volta Redonda 05 x 33 Guanabara

12h00 – Volta Redonda 15 x 31 Rio Rugby

12h20 – Itaguaí 00 x 46 Niterói

13h00 – Guanabara 05 x 12 Rio Rugby

13h20 – Itaguaí 19 x 05 Volta Redonda

14h00 – Rio Rugby 29 x 10 Itaguaí

14h20 – Niterói 53 x 00 Guanabara

Clube Cidade Pontos Etapa 1 (25/03) Etapa 2 (15/04) Etapa 3 (20/05) Etapa 4 (08/07) Etapa 5 (29/07) Niterói Niterói 120 30 30 30 30 Guanabara Rio de Janeiro 98 26 23 26 23 Rio Rugby Rio de Janeiro 92 23 20 23 26 Itaguaí Itaguaí 77 20 17 20 20 Volta Redonda Volta Redonda 66 17 15 17 17 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 26 26 UERJ Rio de Janeiro 26 13 13 Carioca Rio de Janeiro 26 11 15 UFF Niterói 22 15 7 Cachoeiras Cachoeira de Macacu 9 9

Jogos Regional de São Carlos – Sevens masculino

Dia 08/07/2018

Local: São Carlos

Masculino

Sao Carlos 29 x 00 Ibaté

Araraquara 40 x 12 Dourado

Rio Claro 27 x 12 Ibaté

São Carlos 36 x 00 Dourado

Araraquara 22 x 00 Rio Claro

Bronze: Ibaté 26 x 05 Rio Claro

Final: São Carlos 46 x 00 Locomotiva Araraquara

Feminino

Piracicaba 07 x 12 Araraquara

São Carlos 07 x 22 Araraquara

São Carlos 05 x 22 Piracicaba

Classificação: 1 Locomotiva Araraquara, 2 Piracicaba, 3 São Carlos

Jogos Abertos de Pelotas – Rugby Sevens

Dia 07/07/2018 a partir das 10h00

Local: Tourist Park Hotel – Pelotas, RS

URA Rugby Day

Dia 07/07/2018 das 10h00 às 15h00

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP

Amistoso

Dia 07/07/2018 – UFF 32 x 26 Vitória – Sevens

Local: UFF – Niterói, RJ