O Super 16 já tem 2 times classificados às quartas de final antecipadamente, restando ainda 2 rodadas para o final. São eles Curitiba e Farrapos, que conseguiram impressionantes vitórias fora de casa contra rivais diretos pela primeira colocação. No Grupo D, o Farrapos foi a Florianópolis e colocou 38 x 22 no Desterro, que reagiu no fim, mas saiu sem bônus. Já o Curitiba não teve dificuldades para impor 50 x 05 sobre o SPAC em São Paulo, pelo Grupo C. Com isso, o Desterro olha para o Charrua, que encostou após triunfar no Clássico SanCha sobre o San Diego por 40 x 15, ao passo que o SPAC se preocupa com o Pé Vermelho, que atropelou em casa o Templários, 75 x 15.

O Grupo A e o Grupo B estão mais acirrados na briga pela ponta. No Grupo A, o São José deu o troco sobre o Jacareí no Clássico Caipira, 18 x 17, mas o bônus defensivo manteve os Jacarés na liderança, ao passo que no Grupo B a Poli venceu e convenceu contra o Pasteur, em jogo tenso, 45 x 15, tomando a liderança dos Galos. O Pasteur olha ainda para o Band Saracens que encostou após vitória bonificada em casa sobre o Niterói, 36 x 19, enquanto o Guanabara ganhou sobrevida na perseguição aos times do Vale vencendo o BH por 29 x 16.

A Taça Tupi, por sua vez, já tem 3 clubes classificados matematicamente às semifinais, restando ainda 2 jogos para o encerramento da fase de grupo. No Grupo A, o Tornados passou pelo Inconfidentes por 95 x 05, ao passo que o Rio Branco venceu fora de casa o Uberlândia por 25 x 12, em resultados que classificaram os dois paulistas. No Grupo B, o Serra Gaúcha se garantiu despachando o Lobo Bravo com 51 x 22, em chuva de tries, ao passo que o Joaca venceu o clássico catarinense contra o Chapecó por 30 x 05 e só não carimbou vaga porque não conseguiu o bônus, mas está a 1 ponto da classificação.

Pelo Paulista B, o São Carlos se complicou na luta pelas semifinais ao cair em casa diante da Engenharia Mackenzie, 24 x 05, e aguarda o resultado do jogo do Piratas de domingo para saber se irá às semifinais. Já o ABC perdeu a chance de ir ao mata-mata ao perder para o São Bento por 22 x 10, em resultado que salvou os beneditinos do rebaixamento direto.

Em Sergipe, o Galícia de Salvador venceu o time da casa, o Serigy, e carimbou vaga para a final do Campeonato Baiano, 59 x 38.

O Rio de Janeiro, por sua vez, teve muita ação no sevens em Maricá. Na últim a etapa do Circuito Fluminense Masculino de Desenvolvimento, o Itaipuaçu ergueu a taça, mas o Grêmio Náutico Maricá, vice na etapa, se sagrou campeão geral. Em paralelo, as mulheres entraram em campo na 1ª etapa da Copa Rio Feminina e o título foi do Itaguaí.

Super 16 – 4ª rodada

Dia 18/08/2018 às 14h00 – Band Saracens 36 x 19 Niterói

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Poli 45 x 15 Pasteur

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – São José 18 x 17 Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Local: CT Ange Guimera – Centro Esportivo Feranando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 75 x 15 Templários

Árbitro: Pedro Santos

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 18/08/2018 às 15h00 – SPAC 05 x 50 Curitiba

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Charrua 40 x 15 San Diego

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Desterro 22 x 38 Farrapos

Árbitro: Renato Scalércio

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 18/08/2018 às 15h30 – Guanabara 29 x 16 BH Rugby

Árbitro: Régis Dantas

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Jacareí Jacareí (SP) 15 4 3 0 1 2 1 225 50 175 São José São José dos Campos (SP) 14 4 3 0 1 2 0 156 53 103 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 9 4 2 0 2 1 0 42 148 -106 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 4 0 0 4 0 0 35 207 -172 Grupo B Poli São Paulo (SP) 15 4 3 0 1 3 0 169 76 93 Pasteur São Paulo (SP) 15 4 3 0 1 3 0 120 108 12 Band Saracens São Paulo (SP) 10 4 2 0 2 2 0 103 145 -42 Niterói Niterói (RJ) 1 4 0 0 4 0 1 77 140 -63 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 20 4 4 0 0 4 0 240 25 215 SPAC São Paulo (SP) 10 4 2 0 2 2 0 79 98 -19 Pé Vermelho Londrina (PR) 6 4 1 0 3 1 1 116 104 12 Templários São Bernardo do Campo (SP) 4 4 1 0 3 0 0 30 238 -208 Grupo D Farrapos Bento Gonçalves (RS) 20 4 4 0 0 4 0 170 78 92 Desterro Florianópolis (SC) 10 4 2 0 2 2 0 93 96 -3 Charrua Porto Alegre (RS) 9 4 2 0 2 1 0 97 112 -15 San Diego Porto Alegre (RS) 1 4 0 0 4 0 1 66 140 -74

Taça Tupi – 4ª rodada

Dia 18/08/2018 às 13h30 – Joaca 30 x 05 Chapecó

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 51 x 22 Lobo Bravo

Árbitro: Ana Paulo Ripol

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Tornados 95 x 05 Inconfidentes

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Uberlândia 12 x 26 Rio Branco

Árbitro: Benjamin Neves

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Tornados Indaiatuba (SP) 20 4 4 0 0 4 0 272 32 240 Rio Branco São Paulo (SP) 15 4 3 0 1 3 0 143 74 69 Uberlândia Uberlândia (MG) 4 4 1 0 3 0 0 56 134 -78 Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 4 0 0 4 0 0 33 264 -231 Grupo B Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 20 4 4 0 0 4 0 206 90 116 Joaca Florianópolis (SC) 15 4 3 0 1 3 0 126 73 53 Chapecó Chapecó (SC) 6 4 1 0 3 2 0 50 115 -65 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 1 4 0 0 4 0 1 53 157 -104

Campeonato Paulista B – Semana 16

Dia 18/08/2018 às 15h00 – São Carlos 05 X 24 Engenharia Mackenzie

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Tucanos 24 X 09 Wallys

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 18/08/2018 às 16h00 – ABC 10 X 22 São Bento

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 18h00 – Urutu 27 X 10 Cougars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 15h00 – Piratas X Tornados

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista C – Semana 16

Dia 18/08/2018 às 10h00 – União Rugby Alphaville 00 X 24 Jequitibá (WO)

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP FEA São Paulo 31 7 6 0 1 6 1 215 117 98 Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 25 6 5 0 1 5 0 226 140 86 Jaguars Jaguariúna 19 6 3 0 3 5 2 205 157 48 Jequitibá Campinas/Paulínia 19 6 4 0 2 2 1 124 95 29 Iguanas São José dos Campos 19 6 4 0 2 3 0 113 130 -17 União São Paulo 13 7 2 0 5 4 1 139 204 -65 União Rugby Alphaville Barueri 10 7 2 0 5 1 1 107 188 -81 Armada Praia Grande/Santos 8 6 1 0 5 3 1 125 160 -35 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 5 5 1 0 4 0 1 102 165 -63

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 10

Dia 19/08/2018 às 15h30 – Jacareí B X Medicina

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 9

Dia 19/08/2018 às 9h30 – UFABC X Mauá

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 11h00 – Direito Mack X UNIP

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 3

Dia 19/08/2018 às 15h30 – Pasteur X São José

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 3

Dia 19/08/2018 às 14h00 – Jacareí X Rinos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 19/08/2018 às 14h00 Pasteur X Barbarians XIX

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 15h00 – Ilhabela X Iguanas

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 3

Dia 18/08/2018 às 11h30 – São José 36 X 00 Leões de Paraisópolis

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 19/08/2018 às 12h45 – Jacareí X Jacareí B

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Baiano – Semifinal

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Serigy 38 x 59 Galícia – Jogo de volta

Local: Petroclube – Aracaju, SE

Copa Paraná

Dia 19/08/2018 às 10h00 – Foz x Cascavel

Local: Estádio do ABC – Foz do Iguaçu, PR

Campeonato Gaúcho Feminino – 3ª etapa

Dia 19/08/2018 das 10h00 às 14h40 – Charrua, Farrapos, Antiqua e Predadores

Local: Tourist Parque Hotel – Pelotas, RS

Copa Rio Feminina – 1ª etapa



Dia 18/08/2018 das 10h00 às 17h00 – Grupo A: Rio Rugby, Maricá e UFF-Niterói / Grupo B: Itaguaí, Volta Redonda, Ita-Cachoeiras e Tijuca

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ

Itaguaí 46 x 00 Tijuca

Volta Redonda 36 x 00 Ita/Cachoeiras

Rio Rugby 05 x 10 Maricá

Tijuca 00 x 25 Ita/Cachoeiras

UFF/Niterói 15 x 22 Maricá

Itaguaí 12 x 05 Volta Redonda

UFF/Niterói 32 x 05 Rio Rugby

Rio Rugby 12 x 05 Ita/Cachoeiras – 5º lugar

Volta Redonda 05 x 00 UFF/Niterói – 3º lugar

Itaguaí 36 x 05 Maricá – FINAL

Campeão da etapa: Itaguaí

Circuito Fluminense de Desenvolvimento Masculino de Sevens – 6ª etapa

Dia 18/08/2018 das 10h44 às 17h20 – Grupo A: Maricá, Rio Rugby e Carioca / Grupo B: Ita, Maricá B, Itaipuaçu e Cachoeiras

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ

Ita 05 x 17 Cachoeiras

Maricá B 00 x 39 Itaipuaçu

Maricá 47 x 07 Carioca

Ita 49 x 00 Maricá B

Rio Rugby 15 x 00 Carioca

Cachoeiras 07 x 17 Itaipuaçu

Maricá 22 x 17 Rio Rugby

Ita 24 x 05 Carioca – 5º lugar

Cachoeiras 26 x 24 Rio Rugby – 3º lugar

Itaipuaçu 24 x 00 Maricá – FINAL

Campeão da etapa: Itaipuaçu

Campeão geral do circuito: Maricá

Amistosos

Dia 18/08/2018 às 14h00 – O’Jays x Lobos (Uruguai)

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ