Sábado de decisões! Com olhos para a rodada dupla no SPAC, em São Paulo, que começou com a grande final do Campeonato Paulista B entre Engenharia Mackenzie e Tornados de Indaiatuba. O título pela segunda vez na história da competição ficou com o Tornados, que triunfou por 22 x 17 de arrepiar e garantiu seu retorno à primeira divisão do estadual (depois de cair em 2015). Fim da série invicta da Engenharia Mackenzie de 43 jogos oficiais. Mas os mackenzista ainda terão uma chance de subirem à primeira divisão, em repescagem contra o Templários, penúltimo da Série A, em data a definir.

Por falar em repescagem, no Super 16 o dia foi de Repescagem para as Quartas de Final, fechando a jornada no SPAC. O time da casa, favorito, recebeu o debutante Charrua, sensação da competição, e o resultado foi histórico para o rugby gaúcho, com o clube de Porto Alegre alcançando as quartas ao vencer no finzinho por 15 x 13.

Já no interior de São Paulo, o Rio Preto perdeu a chance de carimbar o título do Paulista D de forma antecipada, caindo em casa contra o Ribeirão Preto, 35 x 18, ao passo que no Paulista C o Lechuza assegurou o primeiro lugar geral vencendo a FEA por 24 x 22.

Super 16 – Repescagem para as Quartas de Final

Dia 15/09/2018 às 15h30 – SPAC 13 x 15 Charrua

Árbitro: Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista 2018 – FINAL

Dia 15/09/2018 às 13h30 – Engenharia Mackenzie 17 X 22 Tornados Indaiatuba

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Murilo Bragotto

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: SPAC (Av. Atlântica, 1448) – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 19

Dia 15/09/2018 às 15h30 – FEA 22 X 24 Lechuza

Árbitro: Guillaume Ribera

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/09/2018 às 10h – Jaguars X União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Rodrigo Vicentim e Bárbara Marzano

4º árbitro: Aline Bianca

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 16/09/2018 às 14h – Armada X Jequitibá

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: CT Meninos da Vila – Santos, SP

Campeonato Paulista D – Semana 9

Dia 15/09/2018 às 15h – Rio Preto 18 X 35 Ribeirão Preto

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto, SP

Dia 15/09/2018 às 15h – Taubaté 13 X 29 Pinda

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Rafael Medeiros

4º árbitro: Camila Mariano

Local: SESI – Taubaté, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 25 7 5 0 2 4 1 250 124 126 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 22 6 4 0 2 4 2 190 105 85 0 Piracicaba Piracicaba 18 6 4 0 2 2 0 172 126 46 0 Pinda Pindamonhangaba 14 7 3 0 4 1 1 117 203 -86 0 Taubaté Taubaté 1 6 0 0 6 0 1 58 229 -171 0

Campeonato Paulista M19 – Semana 5

Dia 15/09/2018 às 10h – São José 62 X 14 Pasteur

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 16/09/2018 às 15h – Iguanas X Jacareí

Árbitro:Frank Carvalho

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 6

Dia 15/09/2018 às 11h30 – São José 62 X 07 Barbarians XIX

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 15/09/2018 às 16h – Iguanas 05 X 71 SESI/Jacareí

Árbitro:Lucas Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 16/09/2018 às 13h – Guardiões X Ilhabela

Árbitro: Higor Venâncio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 6

Dia 16/09/2018 às 11h30 – Pasteur X Guardiões

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/09/2018 às 12h – Felinos X São José

Árbitro: João Victor Freire

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Pauliusta Universitário de Sevens – FUPE – cancelado



Dias 15 e 16/09/2018 – Feminino – Grupo A: Tsunami, FeaOdonto e Cásper Líbero / Grupo B: Farmácia, UFABC e ESPM / Grupo C: FFLCH, Poli e Direito Mackenzie

Masculino – Grupo Único: ESPM, UFSCAR, USP, Unicamp e UNESP Bauru

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa Norte e Amigos

Dia 15/09/2018 às 14h00 – SJB Rugby x Costão Norte

Local: Itajaí, SC

Dia 15/09/2018 às 16h00 – BC Rugby x Itajaí

Local: Itajaí, SC

Dia 15/09/2018 às 18h00 – New Christians Lages x Costão Norte

Local: Itajaí, SC

Circuito Gaúcho Feminino – 4ª etapa

Dia 16/09/2018 – Participantes: Charrua, Farrapos, Predadores, Antiqua e San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves

10h00 – San Diego x Predadores

10h20 – Farrapos x Charrua

11h00 – San Diego x Antiqua

11h20 – Charrua x Predadores

12h00 – Antiqua x Farrapos

12h20 – San Diego x Charrua

13h00 – Antiqua x Predadores

13h20 – San Diego x Farrapos

14h00 – Antiqua x Charrua

14h20 – Predadores x Farrapos

Taça Capivara de Sevens Feminino

Dia 15/09/2018 – Participantes: Hydra Rio Preto, São Carlos, Aliança Ribeirão Preto e Alpha (MG)

Local: Rio Preto, SP

Amistoso

Dia 15/09/2018 às 19h00 – Tubarões x União Cearense – Sevens

Local: Ceará Mirim – Fortaleza, CE