O sábado foi de decisão da Copa Caipira no Vale do Paraíba, com Taubaté recebendo a última rodada da competição. O time da casa (que jogará a Série D do Paulista) fez sua parte e venceu bem o Mogi por 44 x 10. Porém, a taça coube ao Pinda (também da Série D), que acabou o torneio superando o Tatuapé (da Série C) por nada menos que 49 x 00 e erguendo a taça pelo saldo. Título para os Leões de Pindamonhangaba.

No feminino, o título da Copa Caipira foi do Mogi, que venceu seus dois últimos compromissos contra o Taubaté.

Copa Caipira – 3ª rodada

Dia 31/03/2018 às 13h00 – Pinda 49 x 00 Tatuapé

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 31/03/2018 às 15h00 – Taubaté 44 x 10 Mogi

Local: CTI – Taubaté, SP

Classificação final: 1 Pinda, 2 Taubaté, 3 Mogi, 4 Tatuapé;

Copa Caipira Feminina

Dia 31/03/2018

Jogo 1: Mogi 21 x 17 Taubaté

Jogo 2: Mogi 24 x 17 Taubaté

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 31/03/2018 às 09h30 – Triangular – Lobo Bravo, Urutau e Ponta Grossa

Local: UTFPR – Ponta Grossa, PR