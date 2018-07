O Super 16 viveu um dia de tristeza para os clubes mandantes: a segunda rodada teve 8 jogos com 8 vitórias de times visitantes!

Pelo Grupo A, o Jacareí seguiu sua onda de vitória sonoras com um 80 x 13 para cima do BH, ao passo que o São José vencia o Guanabara por 34 x 00 no Rio no intervalo e teve o jogo encerrado por conta do não retorna da ambulância, que saiu para atendimento.

Pelo Grupo B, a Poli mostrou seu poderio mesmo sem seus Tupis e atropelou o Band Saracens no CERET por 69 x 15, ao passo que o Pasteur sofreu para vencer o aguerrido Niterói na Cidade Maravilhosa, mas saiu de campo com os 5 pontos na bagagem: 38 x 22.

Já os jogos do Grupo C diferiram muito: em Londrina, o Pé Vermelho mostrou resistência em derrota de 35 x 17 diante do decano SPAC, enquanto o Templários não viu a cor da bola recebendo o Curitiba, com os Touros atropelando por 120 x 00.

Em Porto Alegre, a lama deu o tom da rodada dupla na hípica. Primeiro, o Charrua fez o possível para segurar o Desterro, mas acabou superado por 24 x 13, ao passo que o San Diego ofereceu oposição dura ao Farrapos em uma chuva de tries de 45 x 20 para o clube da Montanha.

Na Taça Tupi, a história foi diferente, com 2 mandantes levando a melhor. O Tornados venceu bem em Indaiatuba o Uberlândia por 47 x 07 para liderar o Grupo A, enquanto no Grupo B o Serra Gaúcha se isolou na ponta ao vencer o Joaca em um dilúvio de tries de 62 x 32. Mas Rio Branco e Chapecó foram visitantes indesejáveis. Os Pelicanos venceram pela primeira vez no ano e foi por placar elástico: 57 x 07 em Ouro Preto sobre o Inconfidentes, ao passo que o Chapecó venceu batalha ferrenha em Guarapuava contra o Lobo Bravo, 20 x 14.

Teve festa também no Norte do país, com a decisão da Liga Norte entre GRUA, de Manaus, e Acemira, de Belém, no Pará. O time da Amazonas manteve sua incrível invencibilidade regional para vencer por 88 x 00 e erguer a taça pela 7ª vez seguida a competição.

Super 16 – 2ª rodada

Dia 28/07/2018 às 13h00 – Guanabara 00 x 34 São José

Árbitro: Braz Magaldi / Auxiliares: Elias Saad e Eduardo Tavares

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 28/07/2018 às 13h30 – Charrua 13 x 24 Desterro

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 28/07/2018 às 14h00 – BH Rugby 13 x 80 Jacareí

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: UniBH Estoril – Belo Horizonte, MG

Dia 28/07/2018 às 14h00 – Band Saracens 15 x 69 Poli

Árbitro: Henrique Platais

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 17 x 35 SPAC

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 28/07/2018 às 15h15 – Niterói 22 x 38 Pasteur

Árbitro: Marcel Santos / Auxiliares: Marc Vial-Montpellier e Vinícius Guedes

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 28/07/2018 às 15h30 – San Diego 20 x 45 Farrapos

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 28/07/2018 às 16h00 – Templários 00 x 120 Curitiba

Árbitro: Xavier Vouga

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Jacareí Jacareí (SP) 10 2 2 0 0 2 0 178 13 165 São José São José dos Campos (SP) 10 2 2 0 0 2 0 119 6 113 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 2 0 0 2 0 0 19 165 -146 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 0 2 0 0 2 0 0 0 132 -132 Grupo B Poli São Paulo (SP) 10 2 2 0 0 2 0 111 34 77 Pasteur São Paulo (SP) 10 2 2 0 0 2 0 78 50 28 Band Saracens São Paulo (SP) 1 2 0 0 2 1 0 43 109 -66 Niterói Niterói (RJ) 0 2 0 0 2 0 0 41 80 -39 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 10 2 2 0 0 2 0 159 15 144 SPAC São Paulo (SP) 10 2 2 0 0 2 0 69 17 52 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 2 0 0 2 0 0 32 74 -42 Templários São Bernardo do Campo (SP) 0 2 0 0 2 0 0 0 154 -154 Grupo D Farrapos Bento Gonçalves (RS) 10 2 2 0 0 2 0 100 40 60 Desterro Florianópolis (SC) 10 2 2 0 0 2 0 55 26 29 San Diego Porto Alegre (RS) 0 2 0 0 2 0 0 33 76 -43 Charrua Porto Alegre (RS) 0 2 0 0 2 0 0 33 79 -46

Taça Tupi – 2ª rodada

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Inconfidentes 07 x 57 Rio Branco

Árbitro: Edgard Cardoso

Local: Estádio Genival Ramalho – Ouro Preto, MG

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Lobo Bravo 14 x 20 Chapecó

Árbitro: Richard Mine

Local: Campo do Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 62 x 32 Joaca

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Tornados 47 x 07 Uberlândia

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Tornados Indaiatuba (SP) 10 2 2 0 0 2 0 88 17 71 Rio Branco São Paulo (SP) 5 2 1 0 1 1 0 67 48 19 Uberlândia Uberlândia (MG) 4 2 1 0 1 0 0 30 58 -28 Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 2 0 0 2 0 0 18 80 -62 Grupo B Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 10 2 2 0 0 2 0 93 54 39 Chapecó Chapecó (SC) 6 2 1 0 1 2 0 42 45 -3 Joaca Florianópolis (SC) 6 2 1 0 1 2 0 56 65 -9 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 1 2 0 0 2 0 1 17 44 -27

Liga Norte – Final 2º jogo

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Acemira 00 x 88 GRUA

Local: Associação Esportiva São Pedro – Belém, PA

Dia Local Casa vs Adversário Fase 02/06/2018 Manaus, AM GRUA 53 X 17 Acemira Semifinal - Jogo de ida 28/07/2018 Belém, PA Acemira 00 X 88 GRUA Semifinal - Jogo de volta

Campeonato Baiano

Dia 29/07/2018 às 10h00 – Serigy x Galícia – ADIADO

Local: Petroclube – Aracajú, SE

Campeonato Paulista B – Semana 13

Dia 28/07/2018 às 15h – Piratas 32 X 33 Urutu

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares: Guilherme de Queiroz e João Freire

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Tucanos 26 X 19 São Bento

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares: Elisangela Maranin e Rodrigo Vincentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 29/07/2018 às 15h – São Carlos X ABC

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares: Rafael Nichioka e Rodrigo Vincentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Campeonato Paulista D – Semana 6

Dia 28/07/2018 às 15h – Piracicaba 17 X 46 Rio Preto

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Angelica Gevaerd e Erika Weiss

4º árbitro: Barbara Boadas

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Pinda 23 X 21 Ribeirão Preto

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Maicon Gouveia

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 20 5 4 0 1 3 1 181 84 97 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 16 4 3 0 1 3 1 133 63 70 0 Piracicaba Piracicaba 9 4 2 0 2 1 0 79 104 -25 0 Pinda Pindamonhangaba 9 5 2 0 3 0 1 83 139 -56 0 Taubaté Taubaté 1 4 0 0 4 0 1 45 131 -86 0

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 8

Dia 28/07/2018 às 16h – Ilhabela 86 X 05 Jacareí Desenvolvimento

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Mirko Weber

4º árbitro: Luiz Henrique Bernardo

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Dia 29/07/2018 às 13h – SPAC X Guarulhos

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Mirko Weber e Erika Weiss

4º árbitro: Angelica Gevaerd

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 9

Dia 29/07/2018 às 15h – Unip x Mauá

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Luiz Henrique Bernardo

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 29/07/2018 às 13h – PUC X UFABC

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Vanessa Xavier

4º árbitro: Luiz Henrique Bernardo

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Fluminense Feminino – 5ª etapa

Dia 29/07/2018 – Grupo A: Niterói, Itaguaí e Volta Redonda / Grupo B: Guanabara, Rio Rugby, Carioca e Maricá

Local: Volta Redonda, RJ

10h00 – Rio Rugby x Carioca

10h22 – Guanabara x Maricá

10h44 – Niterói x Volta Redonda

11h20 – Perdedor Guanabara/Maricá x Perdedor Rio/Carioca

11h42 – Itaguaí x Volta Redonda

12h20 – Vencedor Guanabara/Maricá x Vencedor Rio/Carioca

12h42 – Niterói x Itaguaí

13h20 – 5º lugar

13h42 – 3º lugar

14h04 – Final

Campeonato Catarinense Feminino – 2ª etapa

Dia 28/07/2018 – Participantes: Criciúma, Desterro, Joinville e Velho Oeste

13h00 – Criciúma x Velho Oeste

13h20 – Joinville x Desterro

14h20 – Criciúma x Joinville

14h40 – Velho Oeste x Desterro

15h40 – Joinville x Velho Oeste

16h00 – Desterro x Criciúma

Local: Campo do SATC – Criciúma, SC

Amistoso

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Goianos x Rugby Sem Fronteiras

Local: Complexo Olímpico – Goiânia, GO