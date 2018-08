A Taça Tupi retornou neste fim de semana com sua 3ª rodada, sendo a grande atração a nível nacional no fim de semana. Tornados e Serra Gaúcha deram passos largos rumo às semifinais com vitórias que mantiveram o 100% de aproveitamento na competição. O Tornados foi a Minas Gerais e passou pelo Inconfidentes por 89 x 10, ao passo que o Serra Gaúcha venceu no Paraná o Lobo Bravo por 62 x 10. Inconfidentes e Lobo Bravo estão em situação delicada sem vitórias.

Nos duelos valendo vice lideranças, o Rio Branco voltou a sorrir e embalou sua segunda vitória seguida despachando o Uberlândia em duelo direto por 50 x 14, enquanto o Joaca triunfou brilhantemente fora de casa em dérbi catarinense sobre o Chapecó, 47 x 03, em uma vitória muita festejada e crucial na luta pelo mata-mata.

O rugby XV seguiu em São Paulo, com o Paulista B tendo um jogo importantíssimo: o Wallys largou a lanterna vencendo em casa, em Jundiaí, clássico interiorano contra o Piratas de Americana que, com a derrota, está praticamente dando adeus às semifinais, com 5 pontos de distância para o 4º colocado faltando 1 rodada.

No Paulista D, o Piracicaba venceu fora de casa o Ribeirão Preto e embolou a briga na parte de cima da tabela, 24 x 22, ao passo que no Desenvolvimento Leões e Ilhabela conseguiu grandes vitórias para seguirem brigando ponto a ponto pelo título. 22 x 19 dos Leões sobre o SPAC B e 107 x 06 de Ilhabela contra Guarulhos.

- Continua depois da publicidade -

Nos juvenis, rodada aquecida também. No M19, o Jacareí passou com tudo pelo Iguanas e assumiu a liderança, enquanto no M17 Jacareí e São José estrearam com triunfos. Já no M15 o SPAC/Band venceu clássico paulistano contra o Pasteur e pulou para a liderança, ao passo que o Jacareí venceu bem tanto com seu time A como com seu time B.

Taça Tupi – 3ª rodada

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Inconfidentes 10 x 89 Tornados

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Campo da Barra – Ouro Preto, MG

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Rio Branco 50 x 14 Uberlândia

Árbitro: Régis Dantas

Local: Campo do 16º Batalhão da Polícia Militar – Rio Pequeno – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Lobo Bravo 14 x 62 Serra Gaúcha

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Campo do Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Chapecó 03 x 47 Joaca

Árbitro: Lucas Santos

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Tornados Indaiatuba (SP) 15 3 3 0 0 3 0 177 27 150 Rio Branco São Paulo (SP) 10 3 2 0 1 2 0 117 62 55 Uberlândia Uberlândia (MG) 4 3 1 0 2 0 0 44 108 -64 Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 3 0 0 3 0 0 28 169 -141 Grupo B Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 15 3 3 0 0 3 0 155 68 87 Joaca Florianópolis (SC) 11 3 2 0 1 3 0 103 68 35 Chapecó Chapecó (SC) 6 3 1 0 2 2 0 45 92 -47 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 1 3 0 0 3 0 1 31 106 -75

Campeonato Paulista B – Semana 15

Dia 11/08/2018 às 15h – Wallys 30 X 23 Piratas

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Talles Silva

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: IAC – Jundiaí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 36 8 7 0 1 7 1 422 61 361 Engenharia Mackenzie São Paulo 32 7 7 0 0 4 0 337 87 250 Tucanos São João da Boa Vista 32 8 6 0 2 7 1 318 269 49 São Carlos São Carlos 23 8 5 0 3 3 0 207 160 47 ABC Santo André 21 8 4 0 4 4 1 225 271 -46 Piratas Americana 18 8 2 0 6 6 4 208 237 -29 Urutu São Paulo 17 8 3 0 5 3 2 135 268 -133 Wallys Louveira / Jundiaí 10 8 2 0 6 1 1 143 312 -169 Cougars Vinhedo 9 7 2 0 5 1 0 124 313 -189 São Bento São Paulo 8 8 1 0 7 0 4 104 245 -141

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 11/08/2018 às 15h – Ribeirão Preto 22 X 24 Piracicaba

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 20 5 4 0 1 3 1 181 84 97 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 17 5 3 0 2 3 2 155 87 68 0 Piracicaba Piracicaba 13 5 3 0 2 1 0 103 126 -23 0 Pinda Pindamonhangaba 9 5 2 0 3 0 1 83 139 -56 0 Taubaté Taubaté 1 4 0 0 4 0 1 45 131 -86 0

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 9

Dia 11/08/2018 às 15h – Leões de Paraisópolis 22 X 19 SPAC B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Renata Martines

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 16h – Ilhabela 107 X 06 Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Raphael Gentile

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Leões de Paraisópolis São Paulo 24 6 5 0 1 4 0 174 150 24 Ilhabela Ilhabela 22 6 4 0 2 5 1 207 107 100 Jacareí Desenvolvimento Jacareí 20 5 4 0 1 4 0 365 142 223 SPAC Desenvolvimento São Paulo 17 6 3 0 3 4 1 182 150 32 Guarulhos Guarulhos 6 6 1 0 5 1 1 77 372 -295 Medicina São Paulo 2 5 0 0 5 2 0 73 157 -84

Campeonato Paulista M19 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 9h30 – Jacareí 96 X 05 Iguanas

Árbitro: Fernando Zemann

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Jacareí 6 2 1 0 1 1 1 101 16 85 São José São José dos Campos 5 1 1 0 0 1 0 86 6 80 Pasteur São Paulo 4 1 1 0 0 0 0 11 5 6 Iguanas São José dos Campos 0 2 0 0 2 0 0 11 182 -171

Campeonato Paulista M17 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 12h – Jacareí 131 X 00 Guardiões

Árbitro: Lucas Saccomanno

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 11/08/2018 às 13h30 – SPAC/Rio Branco/Tatuapé 00 X 45 São José

Árbitro: Mariana Wyse

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Jacareí 5 1 1 0 0 1 0 131 0 131 São José São José dos Campos 5 1 1 0 0 1 0 45 0 45 Ilhabela Ilhabela 5 1 1 0 0 1 0 39 0 39 Rinos Diadema 1 1 0 0 1 1 0 27 0 27 Barbarians XIX Região 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iguanas São José dos Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tucanos São João da Boa Vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC/Tatuape/Rio Branco São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 0 45 -45 Guardiões São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 0 131 -131

Campeonato Paulista M15 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 10h45 – Jacareí 105 X 03 Guardiões

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 11/08/2018 às 12h – SPAC/Band Saracens 68 X 06 Pasteur

Árbitro: Renata Martines

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 13h30 – Jacareí B 50 X 00 Felinos XIX

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP Band/SPAC São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 126 6 120 SESI/Jacareí Jacareí 9 2 2 0 0 1 0 120 15 105 Pasteur São Paulo 5 2 1 0 1 1 0 111 73 38 SESI/Jacareí B Jacareí 5 2 1 0 1 1 0 55 105 -50 Guardiões São Paulo 5 2 1 0 1 1 0 59 115 -56 São José São José dos Campos 1 1 0 0 1 0 1 12 15 -3 Leões de Paraisópolis São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 0 58 -58 Felinos XIX Região 019 0 2 0 0 2 0 0 10 108 -98

Copa Norte e Amigos

Dia 11/08/2018 – New Christians Lages x SJB Rugby

Local: Joinville, SC

Dia 11/08/2018 às 16h00 – Blumenau x Itajaí

Local: Itajaí, SC

Dia 11/08/2018 às 16h00 – Buchaville x BC Rugby

Local: Joinville, SC

Amistoso

Dia 11/08/2018 às 14h00 – Costão Norte x Combinado Copa Norte

Local: Itajaí, SC